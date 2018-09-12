“稳”字当先 金融委召开四次会议释放哪些信号？

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新华网北京9月12日电（闫雨昕） 近日，国务院金融稳定发展委员会（下称“金融委”）召开第三次会议。会议认为，当前宏观经济形势总体稳定，经济金融保持稳定发展态势，供给侧结构性改革持续深化，就业保持稳定，微观主体韧性进一步增强。

自2018年7月2日新一届金融委成立并召开第一次全体会议以来，仅两个月期间，金融委共召开第三次会议及一次专题会议，对当前经济金融形势进行分析的同时，定调下一步重点工作。

“稳”字当先的改革

2018年9月7日召开的金融委第三次会议，要求金融系统根据形势的变化有针对性地适时适度预调微调，保持市场流动性合理充裕，信贷市场、债券市场、股票市场平稳运行，人民币汇率保持合理稳定，各类金融风险得到稳妥有序防范化解，金融市场风险意识和市场约束逐步增强。

此次会议还进一步提出了六方面的方针，其中，强调在宏观大局的变化中把握好稳健中性的货币政策，充分考虑经济金融形势和外部环境的新变化，做好预调微调，但也要把握好度。会议指出，将加大政策支持和部门协调，特别要加强金融部门与财政、发展改革部门的协调配合，加大政策精准支持力度，更好促进实体经济发展。会上还强调，继续有效化解各类金融风险，既要防范化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。

金融与经济的一个“稳”字，背后是紧扣高层部署、各个决策部门的统筹协调，这也是金融委成立的一大初衷。“稳”字当先的基调在此前召开的两次金融委全体会议上也均得以体现。

7月2日，新一届金融委成立并召开了第一次会议，其中，对总体形势的判断为“金融运行整体稳健”。一个月后，金融委召开的第二次会议对当前金融形势“总体向好”的措辞，实际上也是第一次会议内容的延续。另外值得注意的是，对于我国宏观杠杆率的表述，则从此前的“结构性去杠杆有序推进”变为“趋于稳定”。

第二次会议还提出，同时需要看到，我国经济尚处于新旧动能转换时期，长期积累的金融风险进入易发多发期，外部不确定因素有所增多，需要积极稳妥和更加精准地加以应对。

值得重视的是，第二次会议还特别提及，在流动性总量保持合理充裕的条件下，面对实体经济融资难、融资贵的问题，必须更加重视打通货币政策传导机制，提高服务实体经济的能力和水平。

“始终如一”防风险

新一届金融委成立并召开会议便率先聚焦防风险。而相较于第一次会议对风险问题提出的“高风险金融业务收缩，一些机构野蛮扩张行为收敛，金融乱象得到初步遏制，市场约束逐步增强”的判断，一个月之后如约而至的第二次会议，则强调“市场预期明显变化，金融机构合规意识增强，野蛮扩张、非法集资等金融乱象初步遏制，金融风险由发散状态向收敛状态转变。”

此外，会议还强调了做好当前金融工作，进一步打通货币政策传导机制需要重点把握好的六方面内容，相较于第一次会议的“提纲挈领”，第二次会议则是将工作重点进一步细化。

有关防风险的具体要求，会议提出，处理好稳增长与防风险的关系。在坚持推进供给侧结构性改革的前提下，注意支持形成最终需求，为实体经济创造新的动力和方向。

处理好宏观总量与微观信贷的关系。在把握好货币总闸门的前提下，要在信贷考核和内部激励上下更大功夫，增强金融机构服务实体经济特别是小微企业的内生动力。

发挥好财政政策的积极作用，用好国债、减税等政策工具，用好担保机制。

深化金融改革，完善大中小金融机构健康发展的格局。

健全正向激励机制，充分调动金融领域中人的积极性，有成绩的要表扬，知错就改的要鼓励。

首度聚焦资本市场

不同于上述定期会议，今年8月24日，金融委还召开了一次防范化解金融风险的专题会议，此次会议首次将聚光灯对准资本市场。

会议强调，进一步深化资本市场改革，要坚持问题导向，聚焦突出矛盾，更好服务实体经济发展。要抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。

防范化解上市公司股票质押风险要充分发挥市场机制的作用，地方政府和监管部门要创造好的市场环境，鼓励和帮助市场主体主动化解风险。要通过扎实推进改革开放，创造良好市场预期，维护金融市场稳定。

做好网贷风险应对

另外，8月24日的防范化解金融风险专题会议还首度将网贷风险应对工作提上日程。

会议提出，下一步，要继续坚持稳中求进，把握好政策的节奏和力度，处理好短期应对和中长期制度建设的关系，扎扎实实做好工作。做好网贷风险应对工作，要进一步明确中央和地方、各部门间的分工和责任，共同配合做好工作。要深入摸清网贷平台和风险分布状况，区分不同情况，分类施策、务求实效。要抓紧研究制定必要的标准，加快互联网金融长效监管机制建设。（网站首页图：晨报微信制图）