【喜迎首届“中国农民丰收节”】既要塑形更要铸魂

来源：光明网-《光明日报》

【喜迎首届“中国农民丰收节”】

开栏的话

稻谷飘香，蟹肥菊黄。我国亿万农民将在农历秋分迎来首届“中国农民丰收节”。这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，蕴含着鲜明的文化符号和新的时代内涵，有助于唤醒人们对传统农耕文化的记忆，汇聚起全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的磅礴力量。光明日报今起开设专栏《喜迎首届“中国农民丰收节”》，诚邀相关领域专家学者谈农耕文化话丰收成果，多角度呈现农耕文化和民俗活动，全方位展示新时代新农民的精神风貌。

既要塑形更要铸魂

——农业农村部市场与经济信息司司长唐珂谈丰收节活动筹备进展

光明日报记者 李慧

9月23日，农历秋分，我国将迎来首届“中国农民丰收节”。

中国是农业大国，农耕文化历史悠久、源远流长。“中国农民丰收节”作为一个鲜明的文化符号，被赋予新的时代内涵，有助于宣传展示农耕文化的悠久厚重，传承弘扬中华优秀传统文化，推动传统文化和现代文明有机融合，增强文化自信心和民族自豪感。日前，“中国农民丰收节”组织指导委员会办公室主任、农业农村部市场与经济信息司司长唐珂，就丰收节活动筹备进展接受了记者专访。

传承弘扬中华农耕文明

在脱贫攻坚的关键时期、全面建成小康社会的决胜阶段、实施乡村振兴战略的开局之年设立“中国农民丰收节”，是党中央、国务院作出的一项重大决策，有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位，提升亿万农民的获得感、幸福感、光荣感，传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统，凝聚推动乡村振兴战略实施的强大动力。

今年恰逢改革开放40周年，改革开放发端于农村。改革开放以来，特别是党的十八大以来，我国农业农村发生深刻变化，取得历史性成就。农业连年丰收，粮食生产能力连续5年稳定在12000亿斤以上，农村居民人均可支配收入达到13432元。农村改革、农业供给侧结构性改革、绿色发展、农业现代化、乡村治理等取得显著成效，脱贫攻坚取得决定性进展，农村社会保持长期稳定。

“办好‘中国农民丰收节’，可以充分展示农村改革发展的巨大成就，展示中国农民的伟大创造，展现乡村振兴的美好前景，凝聚加快推进农业农村现代化的磅礴力量。”唐珂说。

在工业化、城镇化加快推进的过程中，传统农耕文化的记忆逐渐远去，传统文化自信的根基受到威胁。如何树立一个鲜明的农耕文化符号，是广大民众特别是亿万农民的期待。“中国农民丰收节”的设立正当其时。

“‘中国农民丰收节’虽然是首次设立，但其历史根基、民意基础、文化底蕴深厚。丰收节既要塑形，注重仪式感，符号化，更要铸魂，赋予文化内涵，凝聚精神力量。只有根植于丰厚的农耕文化，作用于亿万农民的精神世界，才能拥有强大的生命力。”唐珂指出，我们要着眼于农民群众日益增长的精神文化需求，深入挖掘优秀传统农耕文化所蕴含的思想观念、人文精神，并赋予其新的时代内涵，以“中国农民丰收节”为契机，推动优秀传统农耕文化的创造性转化、创新性发展，以现代社会的文化生产方式、表现方式、传播方式、体验方式，让传统农耕文化活起来，通过优秀文化的传承发展来增强文化认同。

让农民成为节日的主角

首届“中国农民丰收节”设立的意义重大，全社会高度关注。各地应如何办好丰收节，把节日办出特色、办出内涵？

唐珂指出，农业农村部将坚持农民主体办节日、因地制宜办节日、节俭热烈办节日、开放搞活办节日四大原则，突出地方民俗特色，在广大乡村开展喜闻乐见的活动，真正让农民成为节日的主角，真正做到农民的节日农民乐。鼓励全国农村基层广泛开展节庆活动，将活动重心下沉到县乡村。

“农民是丰收节的主体，农民广泛参与是关键。丰收节能否办成功，关键在于能否把广大农民的积极性调动起来。这就要求我们在开展各种活动时，充分发挥农民群众的智慧和力量，支持鼓励农民开展与生产生活生态相关的庆祝活动。”唐珂说，我国是农业大国，农民数量多、民族也多，各地各民族都有自己庆祝丰收的习俗。各地要从实际出发，结合当地民俗文化、农时农事，把传统活动继承好、保留好、发扬好，做到天南地北、精彩纷呈、融合互动、相得益彰。

“中国农民丰收节”是综合性的节日，既属于农民，也属于全社会，甚至属于全世界。“要用开放的思维办节过节，让全社会、全民都参与进来，通过组织开展亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销促丰收等各具特色的活动，以及举办各种优秀的农耕文化活动，让全社会都感受到丰收的喜悦，让世界各国了解中国农民的节日。”唐珂说。

上下联动五湖四海办节日

“中国农民丰收节”既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。

唐珂介绍，“中国农民丰收节”活动总体安排是1+6+N，即1个主会场活动，6个分会场活动，若干系列活动。主会场活动和分会场活动将于9月23日丰收节当天举办，若干系列活动将在9月下旬至10月上旬陆续开展。

综合考虑传承农耕文明和体现新时代要求，及地域文化传统、农业行业特点等因素，农业农村部在全国选择了6个分会场，分别是浙江省安吉市余村、陕西省杨凌、安徽省滁州市、黑龙江省绥化市、四川省成都市都江堰、广东省梅州市，分会场活动由相关省组织实施。

唐珂介绍，1+6+N只是首届“中国农民丰收节”的一个组成部分，更多的活动还是要充分发挥地方，特别是基层的主动性、创造性，形成上下联动、遍地开花的节日氛围。

为促进全社会享丰收，农业农村部将组织阿里巴巴等大型电商和全国大型农产品批发市场、商超等市场主体，共同打造庆丰收全民购物节，利用市场的力量帮助农民丰产增收，让全社会分享丰收节的快乐。线上线下相结合开展农产品营销促销活动，突出贫困地区和特色优势产区，助力优质农产品进万家。

《光明日报》（ 2018年09月12日 02版）（网站首页图：新华社资料图片）