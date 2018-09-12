习近平在第四届东方经济论坛全会上的致辞

来源：新华网

新华社符拉迪沃斯托克9月12日电 国家主席习近平在第四届东方经济论坛全会上的致辞全文如下：

共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来

——在第四届东方经济论坛全会上的致辞

（2018年9月12日，符拉迪沃斯托克）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的普京总统，

尊敬的各国同事，

女士们，先生们，朋友们：

很高兴时隔8年再次到访符拉迪沃斯托克。首先，我要衷心感谢普京总统的盛情邀请和俄方朋友的周到安排。

在普京总统亲自倡议下，东方经济论坛已经成功举办3届，成为各方凝聚智慧、共商合作的重要平台。本届东方经济论坛宾朋满座，盛况空前。我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，向普京总统和俄方朋友表示热烈的祝贺！

“东方风来满眼春。”昨天一下飞机，我就被符拉迪沃斯托克的崭新面貌吸引。碧波荡漾的金角湾舳舻相接，俄罗斯岛大桥飞架南北，让我们感受到符拉迪沃斯托克快速发展的景象。

符拉迪沃斯托克取得的发展成就，是近年来俄罗斯远东地区快速发展的缩影。正如本届东方经济论坛的主题——“远东：更多机遇”，远东地区展现出勃勃发展生机，为各方来这里投资兴业、开展合作提供了新契机。

中国一直是俄罗斯远东合作的积极支持者和参与者。中俄互为最大邻国，合作地缘优势独特。中俄互为全面战略协作伙伴，两国关系处于历史最好时期，合作政治基础牢固。中国实施区域协调发展战略，加快东北等老工业基地振兴步伐，俄罗斯将远东发展纳入国家发展战略，合作政策保障有力。两国成立中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会，组建中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区实业理事会，举行中俄地方领导人对话会，合作机制完备高效。

在双方共同努力下，近年来，中方参与俄罗斯远东合作成果显著。2017年，中国同俄罗斯远东联邦区贸易额超过77亿美元。中方参与远东跨越式发展区和自由港项目30余个，规划投资超过40亿美元。中国已经成为俄罗斯远东地区第一大贸易伙伴国和第一大外资来源国。中方已设立首期100亿元、总规模1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金，愿同俄方一道支持运营好基金，推进重大项目落地，将其打造成为中俄地区合作的重要平台。随着中俄原油管道、东线天然气管道、同江铁路桥、黑河公路桥等一批大项目顺利推进，中俄远东合作将迎来丰收季。

今明两年是我和普京总统确定的中俄地方合作交流年，为双方远东合作开辟了更加广阔的空间。中方愿同俄方一道努力，拓展基础设施建设、能源、农业、旅游等重点领域合作，广泛调动中小企业积极性，努力提高双方合作技术含量和产品附加值，实现优势互补，互利共赢，推动中俄远东合作取得更多成果。

女士们、先生们、朋友们！

新形势下，我们要携手并肩、加强合作，共同促进本地区和平稳定和发展繁荣。我愿提几点看法同大家交流。

我们要增进互信，维护地区和平安宁。当前，国际形势深刻复杂变化，强权政治、单边主义、保护主义抬头。东北亚地区六国人口占全球人口23%，国内生产总值占全球经济总量19%。一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。

作为东北亚地区一员，中方始终秉持和平发展理念，努力营造和睦友好的周边环境；始终本着相互尊重的精神，以建设性姿态参与地区合作；始终注重考虑和照顾各方关切，致力于推动地区各国交流对话。中方愿继续同各方一道，不断巩固团结，增进互信，共同探索维护东北亚持久和平安宁的有效途径，为实现本地区和平、稳定、发展不懈努力。

我们要深化合作，实现各国互利共赢。东北亚地区能源资源丰富，具有世界领先的科技研发能力，资金和人力资源充足，各国经济发展各具优势，特点鲜明，互补性强。当前，地区形势稳定向好，地区国家完全有能力、有条件充分发挥各自优势，开展各领域、深层次合作。

我们要积极开展发展战略对接。根据我同普京总统达成的共识，中俄正在积极开展“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，已经取得重要早期收获。中方愿在这一基础上同各方对接发展战略，加强政策沟通和协调，形成合力，把握合作大方向。我们要重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，促进各国市场、资本、技术流动，优化资源配置和产业结构，共同建设开放型区域经济，努力构建东北亚经济圈。我们要大力推动小多边合作、次区域合作。中日韩、中俄蒙等三方合作都已取得良好成效。中方对有利于促进地区稳定、发展、共赢的多边合作均持开放态度，愿同各方深入研究开展其他多边和次区域合作的可能性，推动更多实实在在的项目落地实施，给地区人民带来更多实惠。在这方面，中方支持亚洲基础设施投资银行、丝路基金发挥更大作用，提供项目资金保障。

我们要互学互鉴，巩固人民传统友谊。东北亚各国地缘相近，文化相融，民心相通，各国人民在长期交往中结下深厚友谊，涌现了许多感人故事。符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养，中国孩子们在这里受到无微不至的关怀，同俄罗斯结下深厚情缘。其中一名叫席浚斐的儿童许下心愿，希望长大后来俄罗斯读书。装有他心愿的漂流瓶在大海漂流几个月后回到“海洋”儿童中心工作人员手中。现在他的愿望成真，在远东联邦大学就读。这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。

未来，各国可以在现有基础上，拓宽交流渠道，创新合作形式，巩固和深化旅游、青年、教育、文化产业等传统领域合作，同时在文化遗产、共同创作、知识产权保护等领域加强互学互鉴，努力为各国、各年龄段民众开展交流创造便利，打造平台。

我们要着眼长远，实现综合协调发展。东北亚地区各国发展模式和水平不尽相同，经济增速快，合作项目多，更需要立足现实，着眼长远，加强统筹协调，实现经济和社会、资源和环境、人与自然协调可持续发展。

中方愿同地区各国一道，积极探讨建立东北亚地区协调发展新模式，加快科技创新，转变发展理念，加大环境综合治理力度，形成节约资源和保护环境的产业格局和生活方式，携手应对共同面临的区域性环境问题。

女士们、先生们、朋友们！

中方愿继续同地区国家一道，抓住历史机遇，顺应时代潮流，加强在俄罗斯远东及东北亚地区合作，推动实现本地区多元化、可持续发展，不断做大共同利益蛋糕，使本地区人民共享合作机遇和发展成果，携手开创远东和东北亚更加美好的明天！

谢谢大家。（网站首页图：新华网图片）