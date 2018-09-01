全市改革任务如何狠抓攻坚见效？李强在市委深改组会上强调“三个紧密结合”

来源：上观新闻 作者：谈燕

十一届市委全面深化改革领导小组今天上午举行第六次会议。市委书记、市委全面深化改革领导小组组长李强主持会议并强调，今年全市各项改革任务已经进入攻坚突破、狠抓落实见效的关键阶段，要按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，集中精力，持续攻坚，把推进全市机构改革和完成全年工作任务、强化改革整体谋划和激励基层创新、总结改革经验和推动改革开放再出发紧密结合起来，努力为全国新一轮改革开放作出贡献。

市委副书记、市长、市委全面深化改革领导小组副组长应勇出席会议并讲话。

会议审议通过《关于加快推进司法行政改革的实施意见》，指出要按照党中央全面依法治国的决策部署，结合上海实际，抓住重点任务和关键环节，积极推动改革落实落地。司法行政水平要整体提升，公共法律服务要优质高效，法治安全保障要更加坚强有力，更好服务国家战略和上海发展，努力使法治成为上海核心竞争力的重要标志。

会议审议通过《上海市深化律师制度改革实施意见》，指出要加强党的领导，确保律师队伍始终坚持正确的政治方向，执业为民、依法执业。要营造良好的律师执业环境，有效发挥律师作用，彰显司法公信力。要强化上海律师行业发展优势，在金融、航运、贸易、知识产权等领域集聚培养一批国际化专业律师人才，支持建设一批有国际影响力的律师事务所。

会议审议通过《关于上海市深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》，指出要以《实施意见》出台为契机，形成改革合力，加强引导支持，大力推进上海生物医药产业发展。要深化审评审批制度改革，优化流程、完善服务，推动新药好药和先进医疗器械更快推向市场，满足临床急需。要严格监督管理，强化事中事后监管，坚决守好安全底线。

会议审议通过《上海市生态环境损害赔偿制度改革工作实施方案》，强调生态环境损害赔偿制度改革，是实行最严格生态环境保护制度的重要内容，有利于落实污染者治理和修复的责任。要扎实推进改革事项，以案例为抓手，加强宣传警示，以严肃追责倒逼企业履行社会责任、重视环境、保护生态。要以评估为基础，加强损害鉴定评估能力建设，规范鉴定评估机构和行为，提高评估的权威性、准确性、有效性。要以修复为目标，让生态环境损害者承担应有责任，及时修复受损环境，提高执行效力，助推生态文明建设。

会议还审议通过《复旦大学深化医学教育管理体制改革试点工作方案》《关于监察职能向街道乡镇延伸的指导意见》。

会议强调，全年工作即将进入四季度，全市上下要抓紧对标对表，既要确保全面完成全年改革任务，也要提前谋划明年改革事项。全市机构改革是事关全局的重要改革任务，各部门、各区要按照市委统一部署，稳妥有序推进，确保机构改革和日常工作两不误、两促进。要加快转变职能，深入推进简政放权，强化服务意识，提高工作效能，让群众和企业办事更方便、更快捷。要全面贯彻中央重大决策部署，深化细化改革整体谋划。充分激发基层改革活力，尊重基层首创精神，支持鼓励基层结合实际大胆探索。要多到基层一线、到群众中去，汲取经验智慧，做好总结提炼，为面上制度供给提供更好支撑。

会议指出，今年是改革开放40周年，要回看走过的路，认真总结改革的历程和经验，进一步坚定改革决心，全力推动改革开放再出发；要比较别人的路，在“百舸争流”中始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气；要远眺前行的路，着眼上海长远发展，围绕提升城市能级和核心竞争力，深入谋划一批影响大、带动力强的重大改革举措，努力为全国改革探索新路。

市委全面深化改革领导小组成员和有关市领导廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、周慧琳、诸葛宇杰、徐泽洲、时光辉、吴清、许昆林、彭沉雷、金兴明等出席会议。（本文图片：陈正宝 摄）