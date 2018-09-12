【独家V观】当“海洋”遇见汶川 习近平讲述一个四川男孩的漂流瓶故事

来源：央视新闻客户端

当地时间9月12日下午，习近平主席出席第四届东方经济论坛全会并致辞。东方经济论坛由普京总统2015年亲自倡议举办，是俄罗斯推进远东合作的重要举措，这是中国国家元首首次出席东方经济论坛。

习近平：符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心，曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养，中国孩子在这里受到了无微不至的关爱，同俄罗斯也结下了深厚的情缘。其中一名名字叫席浚斐的儿童，他许下了心愿，希望长大后来俄罗斯读书，装有他心愿的漂流瓶在大海漂流几个月后回到海洋儿童中心工作人员手中，现在他的愿望成真，在远东联邦大学就读。这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。（央视新闻客户端）

△图为席浚斐

视频：2018年9月9日 央视新闻频道特别节目《爱的海洋——汶川地震灾区学生赴“海洋”全俄儿童中心疗养十周年纪念》

这是位于符拉迪沃斯托克市郊区的“海洋”全俄儿童中心学生宿舍，宛若一艘洁白的帆船，面朝大海，拥抱来自世界各地的孩子。十年前，1500名来自四川等地震灾区的孩子分两批在这里接受疗养。一双双原本天真烂漫的眼睛，在灾难中蒙上阴霾。“海洋”敞开怀抱，为这群孩子擦去泪水，抚慰伤痛。

中俄两国儿童亲密地拥抱在一起

孩子们享受全俄儿童中心提供的丰富餐饮

全俄儿童中心的老师、两国儿童一起做游戏

（央视新闻客户端综合）