来源：新华网

习近平出席第四届东方经济论坛全会并致辞

强调抓住历史机遇，顺应时代潮流， 携手开创远东和东北亚更加美好的明天

新华社符拉迪沃斯托克9月12日电（记者陈贽 李建敏 缪晓娟）第四届东方经济论坛全会12日在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、蒙古国总统巴特图勒嘎、日本首相安倍晋三、韩国总理李洛渊等出席。

习近平发表了题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞，强调中方愿同地区国家一道，维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展，促进本地区和平稳定和发展繁荣。

习近平指出，在普京总统亲自倡议下，东方经济论坛已经成功举办3届，成为各方凝聚智慧、共商合作的重要平台。中国一直是俄罗斯远东合作的积极支持者和参与者。双方合作地缘优势独特，政治基础牢固，政策保障有力，机制完备高效。在双方共同努力下，近年来，中方参与俄罗斯远东合作成果显著。今明两年是我和普京总统确定的中俄地方合作交流年，为双方远东合作开辟了更加广阔的空间。中方愿同俄方一道努力，优势互补，互利共赢，推动中俄远东合作取得更多成果。

习近平强调，新形势下，我们要携手并肩，加强合作。

第一，增进互信，维护地区和平安宁。一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待。中方始终努力营造和睦友好的周边环境，以建设性姿态参与地区合作，致力于推动地区各国交流对话，愿继续同各方一道，探索维护东北亚持久和平安宁的有效途径，为实现本地区的和平、稳定与发展不懈努力。

第二，深化合作，实现各国互利共赢。要积极开展发展战略对接，加强政策沟通和协调，把握合作大方向；重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，共同建设开放型区域经济；大力推动小多边合作、次区域合作，推动更多实实在在的项目落地实施，给地区人民带来更多实惠。

第三，互学互鉴，巩固人民传统友谊。要拓宽交流渠道，创新合作形式，努力为各国、各年龄段民众开展交流创造便利，打造平台。

第四，着眼长远，实现综合协调发展。要积极探讨建立东北亚地区协调发展新模式，加快科技创新，转变发展理念，加大环境综合治理力度，形成节约资源和保护环境的产业格局和生活方式，携手应对共同面临的区域性环境问题。

习近平强调，中方愿继续同地区国家一道，抓住历史机遇，顺应时代潮流，加强在俄罗斯远东和东北亚地区合作，推动实现本地区多元化、可持续发展，不断做大共同利益蛋糕，使本地区人民共享合作机遇和发展成果，携手开创远东和东北亚更加美好的明天！

普京感谢习近平主席和有关国家领导人出席第四届东方经济论坛，称赞俄中在俄远东地区合作发展势头良好。普京表示，远东是俄罗斯发展优先方向。当前，远东地区经济增长、吸引外资速度都超过俄罗斯全国平均水平。远东发展是开放的发展，俄罗斯政府欢迎各国企业前来投资兴业，分享远东发展机遇。俄方愿同地区各方深化务实合作，实现互利共赢，推动东北亚地区合作取得更加丰硕成果。

其他与会领导人表示，俄罗斯远东地区开发成效显著。各方愿积极参与远东开发，并共同促进东北亚地区合作，造福各国人民。

在互动交流环节，习近平还就共建“一带一路”、朝鲜半岛局势等问题回答了全会主持人提问。

全会后，与会各国领导人共同出席第三届“远东杯”国际帆船拉力赛第一赛段颁奖仪式。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加有关活动。（网站首页图：新华网图片）

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