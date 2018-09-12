最新！关于中俄合作和东北亚和平发展，习近平提出这样干

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9月12日，习近平在俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛全会并致辞。 “中俄远东合作将迎来丰收季”，“一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待”……习近平的发言赢得阵阵掌声。中俄远东合作有何优势，接下来有哪些具体举措？如何促进东北亚地区和平稳定和发展繁荣？一起来看！

四句话，总结中俄远东合作优势

（1）中俄互为最大邻国，合作地缘优势独特；

（2）中俄互为全面战略协作伙伴，两国关系处于历史最好时期，合作政治基础牢固；

（3）中国实施区域协调发展战略，加快东北等老工业基地振兴步伐，俄罗斯将远东发展纳入国家发展战略，合作政策保障有力；

（4）两国成立中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会，组建中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区实业理事会，举行中俄地方领导人对话会，合作机制完备高效。

一个判断：中俄远东合作将迎来丰收季

在致辞中，习近平列举了中俄远东合作成果：

2017年，中国同俄罗斯远东联邦区贸易额超过77亿美元； 中方参与远东跨越式发展区和自由港项目30余个，规划投资超过40亿美元； 中国已经成为俄罗斯远东地区第一大贸易伙伴国和第一大外资来源国； 中方已设立首期100亿元、总规模1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金；

随着中俄原油管道等一批大项目顺利推进，中俄远东合作将迎来丰收季。

接下来，中俄远东合作将聚焦这些领域

习近平在致辞中表示，中方愿同俄方一道努力，拓展基础设施建设、能源、农业、旅游等重点领域合作，广泛调动中小企业积极性，努力提高双方合作技术含量和产品附加值，实现优势互补，互利共赢，推动中俄远东合作取得更多成果。

促进东北亚地区和平稳定和发展繁荣，习近平提出“四个要”

（1）要增进互信，维护地区和平安宁

一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。

中方愿继续同各方一道，不断巩固团结，增进互信，共同探索维护东北亚持久和平安宁的有效途径，为实现本地区和平、稳定、发展不懈努力。

（2）要深化合作，实现各国互利共赢

中方对有利于促进地区稳定、发展、共赢的多边合作均持开放态度，愿同各方深入研究开展其他多边和次区域合作的可能性，推动更多实实在在的项目落地实施，给地区人民带来更多实惠。

（3）要互学互鉴，巩固人民传统友谊

未来，各国可以在现有基础上，拓宽交流渠道，创新合作形式，巩固和深化旅游、青年、教育、文化产业等传统领域合作，同时在文化遗产、共同创作、知识产权保护等领域加强互学互鉴，努力为各国、各年龄段民众开展交流创造便利，打造平台。

（4）要着眼长远，实现综合协调发展

中方愿同地区各国一道，积极探讨建立东北亚地区协调发展新模式，加快科技创新，转变发展理念，加大环境综合治理力度，形成节约资源和保护环境的产业格局和生活方式，携手应对共同面临的区域性环境问题。

小花絮：谈民间交往，习近平特别提起这个暖心故事



提及东北亚人民在交往中结下的深厚友谊时，习近平讲述了一段感人的故事：

符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养，中国孩子们在这里受到无微不至的关怀，同俄罗斯结下深厚情缘。其中一名叫席浚斐的儿童许下心愿，希望长大后来俄罗斯读书。装有他心愿的漂流瓶在大海漂流几个月后回到“海洋”儿童中心工作人员手中。现在他的愿望成真，在远东联邦大学就读。

在习近平看来，“这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。”

来源：人民日报客户端，整理：王威

本期编辑：崔鹏、沈童睿

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