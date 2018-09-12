习近平重要讲话引领教育战线新思考新作为

来源：新华网

新华社北京9月12日电 题：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人——习近平总书记重要讲话引领教育战线新思考新作为

新华社记者

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记日前在全国教育大会上发表重要讲话，强调“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”，以一系列深刻论述，对新时代教育工作进行全面部署。

连日来，全国教育战线深入学习重要讲话，结合自身工作实际，认真思考教育工作面临的新形势，自觉肩负新使命，积极担当新作为。

“培养什么人，是教育的首要问题”

新时代，教育肩负怎样的使命？习近平总书记指出，“我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务”。

“习近平总书记这句话，明确了教育工作的根本任务，也为教育现代化指明了方向目标。”教育部部长陈宝生表示，教育战线将坚持“新、高、实、深”四个基本要求，坚持高标准、严要求、有特色，坚持狠抓落实、务求实效。全国教育系统要保持奋进的精神状态，列出问题清单、课题清单、政策清单、任务清单、责任清单，抓好各项工作贯彻落实。

新时代，我们需要什么样的人才？德智体美劳全面发展，缺一不可。

“习近平总书记提出，要在学生中弘扬劳动精神。他对劳动教育的高度重视，准确揭示了当前劳动教育被淡化、弱化的弊病。”重庆市人民小学校长杨浪浪说：“这给我们教育工作者上了印象深刻的一课，指导我们在新时期重塑全面育人的教育观、全面发展的质量关、德才兼备的人才观。”

新时代，教育工作面临怎样的紧迫要求？立德树人是根本，也是教育事业发展必须牢牢抓住的灵魂。

北京大学党委书记郝平认为，习近平总书记的重要讲话，体现了他对社会主义办学规律、教书育人规律、学生成长规律的精准把握。“全面加强党的领导是办好教育的根本保证。北京大学将把基层党组织建设成为立德树人的坚强战斗堡垒，坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

“要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制”

习近平总书记指出，要深化办学体制和教育管理改革，充分激发教育事业发展生机活力。

武汉大学校长窦贤康表示，为真正做到“择天下英才而育之”，近年来，武汉大学从回归大学本真、优化大学秩序、推进内涵发展等方面深化教育体制改革，推进“双一流”建设。下一步，学校将着力从完善校院两级管理体制、深化本科教学改革、推进三级评审制度等方面来推进改革，把总书记的要求抓紧抓实。

“推进产学研协同创新，积极投身实施创新驱动发展战略，着重培养创新型、复合型、应用型人才。”习近平总书记的话语，令江苏省教育厅厅长葛道凯深有感触，“好的教育，应该尊重每个学生的个性，促进每个学生的核心素养和关键能力全面发展，充分发挥他们的聪明才智；好的教育，还要彰显每一所学校的特色，让每一所学校都有挡不住的发展劲头。”

宁夏回族自治区教育厅厅长李秋玲说，今年，教育部批复同意宁夏组织开展“互联网+教育”示范省（区）建设，乡村学校与城市学校结对的“智慧同步课堂”和乡村教学点上的“数字教育资源全覆盖”，让农村孩子能与城市学生一样享受到更好的教育资源。

“对于西部经济欠发达地区，教育改革将为持续发展带来源源不断的人才助力。”李秋玲信心满满。

“努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位”

国将兴，必贵师而重傅。

习近平总书记指出，全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

云南省教育厅厅长周荣说：“我们将认真贯彻落实总书记重要讲话精神，统筹实施好乡村教师工资待遇、奖励激励、编制职称等各项政策，让乡村教师既有职业地位也有社会地位，持续托高‘底部教育’。”

教育投入要更多向教师倾斜——习近平总书记的话语让甘肃省定西市安定区李家堡学区校长邵锦堂对未来充满期待。

他细数自己见证过的变化：“过去我们这儿的学校都是打山里的泉水、地下的窖水，现在自来水通了，危房没有了，教室配备了电子白板和全触摸屏一体机。”

“我们不仅平均工资提高了，还能领到岗位津贴、生活补贴，但坚守基层、执着育人，最重要的是一颗热爱学生的心。”邵锦堂坚定地说，人民教师无上光荣，我们要爱惜这份职业。

教书育人，事关百年大计。正如习近平总书记所说，要“有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守”。

毕业于清华大学土木工程系的2014级本科生杨钊，如今正在西藏职业技术学院支教。生长在宁夏的她，深知教育对西部孩子的意义。杨钊说：“大学四年的教育告诉我，青年要有理想主义和家国情怀，我是教育事业的受益者，也希望为教育事业回馈一份力量。”（网站首页图：新华网图片）

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