《关于规范校外培训机构发展的意见》发布半月有余，记者暗访发现-报读新概念被要求买长课10个月起还得买打包教材

晨报记者 杨青霞

上课时间不能超过晚上8时30分，不可以收取超过三个月的学费、同一培训时段内生均面积不得低于3平方米……8月下旬，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》(简称《意见》)。然而，日前记者却接到不少家长的集中反映：在不少培训机构报读新概念英语时都被要求买长课，多数要求10个月一报。

为此，记者11、12日连续两天走访了一些机构，发现这些机构的新概念英语课程的确都一次性收取了超过3个月的学费，有的要求报整本书内容，有的要求报全年，没有机构允许只报半年。

［记者暗访］

“公司规定按书售课”

9月11日，记者来到昂立少儿教育南丹路校区咨询新概念英语培训的情况。记者以家长身份想要为4年级的儿子报新概念英语1，前台工作人员告诉记者：“通常这个年龄段的孩子的水平在新概念英语1下居多，但具体还是要通过测试推荐孩子适合读的课程。”

根据其 7、8、9月份的招生计划表，新概念英语1（上、下）课程为65次，每次上课2小时，每周需上1次，全部课程读完在一年半左右。如果只读新概念英语1下，则为40次，全部读完要10个月左右。而新概念英语2上或者2下，分别是50次，全部读完是1年多。

昂立少儿教育所有门店自9月16日起开始调整价格，原本的课为85元/小时、重新调整之后的价格为95元/小时，工作人员告诉记者去年则为75元/小时，通常每年9月份公司会涨价。

既然价格是按照小时来计算的，能否拆分课程来卖？比如，读新概念英语1下，先买3个月课程。这一需求，遭到工作人员拒绝。工作人员表示：“根据公司的规定，我们这里只能按照1整套书，或者分上、下的课程来售，最少的课程也要40次（也就是10个月）。 ”

“学费中不含教材费用，教材费用包括了新概念书本和一课一练以及昂立配套教材等。有部分学生由于之前已经读过1上，所以有了书本，有些学生书本无须再重复购买，所以每个人的教材费都不同，通常教材费在几百元上下。”工作人员说道。

“长期读才有显著效果”

其它培训机构的新概念英语，是否也要买长课呢？记者分别走访了韦博英语、绿光教育两家培训机构。

在莘庄龙之梦的韦博英语门店，记者了解到，这里的新概念英语没有单独的班，必须结合韦博英语的国际教材。这本教材主要以语言课和应用课为主，新概念英语为辅。每周需上1次课，1次课为2小时。课程最少1年起售，单价为300元/小时。按照每周600元来计算，每月是2400元，一年的学费为28800元。工作人员告诉记者：“我们这里建议家长买长课，一方面长期读下来成绩才能看出显著效果，另一方面如课程两年一买还有9折的优惠。再者新概念英语1，一年时间也不能够全部读完。”

在东苑丽宝广场的绿光教育，新概念英语是该机构的特色。记者了解到，在该机构读完新概念英语1需要2年时间，如果只读新概念英语1上或下，则为1年，课程至少1年起售。除了新概念英语的书和一课一练外，该机构还配套有两本教材，配套的教材机构自主研发，网上无法购买，报完课程结合配套教材一起上。

记者还致电昂立少儿教育黄浦校区，以家长身份给小学4年级的孩子报读新概念英语1，询问课程能否半年一买。电话那头，工作人员告诉记者：“新概念1的课程分两种：80次和65次，最短的课程也要一年多左右。”当记者询问，之前有朋友在这边报读过半年课程，为何现在不行？工作人员回答：“公司最新的规定是，按照一整套书来售卖课程。”

［家长反映］

不买长课就无配套教材

家长如何看待培训机构卖长课？在昂立少儿教育虹口区大连西路校区就读的张丹彤（化名）的家长告诉记者：“按照课程设置，新概念英语一年一卖，我个人可以接受。但问题是教师的流动性。我们在这里读了新概念1和2，两年不到，接连换了3位老师。一会一个老师出国了，一会另一个老师去生孩子了，这对孩子来说好不容易适应了，又要重新换个老师，影响学习效率。”

不仅如此，培训机构为了卖长课，还想出了一些“歪招”。家长张女士反映，她孩子所报读的新概念英语，不买全程课，不给完整教材和练习册。

今年4月，张女士在昂立少儿教育为小学5年级的儿子报读新概念英语1，当时付了半年的学费。读了一段时间，因为学习时间冲突，所以最近转班到周日的新概念英语2。插班后，张女士发现，新概念英语2的教材和新概念一课一练可以从网上购买，但昂立自主研发的配套的两本教辅却无法网上购买，必须买足课程，机构才给予配套教材。孩子上课没有配套教辅，2个小时的课程，有20分钟在“放羊”。

于是，记者致电昂立少儿教育黄浦校区，表示自己已购买了新概念英语1的书和配套的一课一练，书杂费能否免去，只付学费。工作人员说：“我们的教材除了书和一课一练外，还有昂立自己研发的新概念配套教材，包括《学习成长档案》1-4册和《课间测试》1-4册。昂立配套的这8本教材，上课时需要用。教材结合了新概念英语精华，由昂立教育自编而成，课堂上会完成部分作业，课后也有回家作业，所以只能和一整套课程打包售卖。”