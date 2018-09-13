买了精装修房，业主住进去“傻眼了”-■墙体开裂、卫生间渗水……交房入住后就一直不停地在维修，涉及约50名业主■中南锦庭开发商称是“装修瑕疵” 业主对此说法并不认同，“房子到底怎么了”

晨报首席记者 叶松丽

位于奉贤区贤瑞路111弄的中南锦庭，是一个部分精装修的楼盘。今年5月底交房后，不少业主进门一看，傻眼了：墙体开裂、卫生间渗水，几乎所有飘窗都有裂缝，部分墙线都是弯曲的。“这样的房子，我不敢住！”业主李女士说。

据小区业主粗略统计，该小区150余套精装修房中，有大约50套的业主声称房屋存在问题，而这些业主基本上都集中在5号楼。

9月9日，中南锦庭开发商中南置地的工作人员表示：“对于中南锦庭业主反馈的相关装修瑕疵问题，我司将安排1-2个月进行整改，后续也会按照合同及质量保证书积极履行维保修义务。”

对于开发商把房屋存在的开裂等问题说成“装修瑕疵”，业主们表示无法认同：“我们现在迫切想知道，这些房子到底怎么了？”

刷涂料的地方都要铲掉

家住5号楼32-401室的李女士说，两年前，她买了这里的房子。“我们拿出所有积蓄，还贷款200多万元，以为可以在这里安居乐业，不料却买了套烦心的房子。从我们进门开始，房屋就在修，一直到现在还没有修好。”

9月6日，记者在李女士家的主卧看到，整面墙的墙皮被铲光了，正在等着大修。李女士说，这已经是第五次了。“因为墙面开裂、起鼓，墙皮脱落，开发商派人来铲掉刷上，刷上再铲掉，周而复始，没完没了。住这样的房子，心情不会好。”

李女士说，她家不仅仅是主卧的墙壁要维修，几乎所有的墙都要维修。“今天先修主卧和小房间，下礼拜再修次卧和客厅。除了贴瓷砖的地方，室内只要是刷涂料的，都要铲掉重新弄。”

让李女士困惑的是，为什么这么多墙面都会开裂呢？究竟是什么原因导致如此多的墙面开裂？9月11日，工人铲除李女士家小房间墙壁上的墙皮，一堵凹凸不平的裸墙就露出来了。记者看到，这面墙上有几个破洞，洞很深。李女士说墙体是空的。

在记者采访的过程中，有十多名业主反映了同样的问题。记者随机走访了5家，从一楼到五楼，房间的墙壁上都看见明显的裂痕。

记者向中南置地询问墙面开裂原因，对方未予回答。

“开发商说两个月内修好，可是，墙体开裂，原因不明，表面上涂料滚一下，里面呢？我最担心的是治标不治本。”李女士说，墙体如此大面积开裂，相关部门应该介入，督促开发商查找并公开原因。

在李女士家里，除了墙面开裂大修外，飘窗开裂现象也很普遍。“这条裂痕自上而下，几乎是笔直的，太危险了！”李女士站在主卧飘窗边上，指着飘窗左侧的裂缝说，在她家里，总共有4个飘窗，每个飘窗都有开裂。她担心时间久了，雨水会沿着缝隙渗漏到家里来。

“墙角都是带弧线的”

5号楼32-102的业主姜女士说，她买的这个精装修房屋，问题多得有点离谱。“最初发现的问题是小书房的墙壁开裂，不是那种线状的裂纹，而是明显的裂缝，从门的左上方开始。后来发现窗户也出现了脱胶和开裂现象。维修了，到现在窗户都没有替我装上去。”

入住之后，姜女士没有立即发现卫生间漏水。她家楼下是地下室，有一天她偶然看见地下室里有水，继而发现墙壁上有霉斑和腐烂的痕迹。“发现墙壁烂成这样，我很着急，跟开发商那边修房子的人说，一开始修房子的人也吃不准到底哪里漏水。”

虽然姜女士怀疑是卫生间里的防水措施没有做好，但是修房子的人却铲掉墙皮，修了一次又一次，墙壁还是湿的，修不好。后来，卫生间门前走廊里的木地板和墙角出现了深色的水渍，修房子的人才找到了“症结”：卫生间漏水！

9月6日上午，记者在姜女士家里看到，卫生间门外的走廊里，木地板被撬开，堆在一旁，露出泡沫纸覆盖的水泥地板，水泥地都是潮湿的。姜女士说，这是前一天才扒开的，目前还不知道渗水面积有多大。

记者走访的5户业主，每一家都声称卫生间漏水，或者地砖破裂。

姜女士说，她家卫生间里的地砖现在换过了，换之前，也是破碎的。她出示了一段地砖更换之前的视频，视频中，她用手指甲轻扣地砖翘起来的部分，能听到啪啪的声音。

在5号楼32-401业主李女士家里，她蹲在淋浴室里，指着地砖上的裂缝说：“开发商派来的人跟我说，这是石料自带的纹路。骗鬼啊！石料自带的纹路能插进手指甲？”除了地面的地砖破裂之外，窗台上的墙面砖也不平整。她拿来一元硬币，放在窗台的瓷砖接口处，记者看见两块瓷砖之间的落差，有一个硬币的厚度那么大。

5号楼 33-502的业主说，瓷砖没有铺好，这个在他家都不算什么问题了。“我家墙角都是带弧线的！”业主指着从客厅通往卫生间的走廊墙与地面夹角线说，这个弧度很明显，不知道是施工问题还是墙变形了，他很担心。

更让业主们忧心忡忡的是，站在5号楼32-102姜女士家后门外，仰望外立面墙角，7-8楼之间，有视觉可见的弯曲。

对“装修瑕疵”将整改

目前中南锦庭约有400多套房屋，精装修交付的为150套左右。业主代表夏先生告诉记者，据他所知，存在房屋质量的业主，就有大约50户。

那么，中南锦庭楼盘主要存在哪些方面的问题？到底涉及多少户业主？这些问题是怎么造成的？接下来如何整改？9月9日，开发商中南置地给记者发来了简短的回复。

“中南置地是一家有责任的地产公司，我们认真接受客户对房屋品质的合理反馈与意见。对于业主反馈的相关问题，我公司已积极着手安排处理，并于2018年8月30日协同奉贤区建设工程安全质量监督站与业主代表协商达成一致，相关问题将于2018年10月31日前按相关规范要求整改完毕。”

这份答复没有正面提到房屋质量的具体问题。在邮件接下来的部分，中南置地把这些问题称之为“装修瑕疵”：“对于中南锦庭业主反馈的相关装修瑕疵问题，我司将安排1-2个月进行整改，后续也会按照合同及质量保证书积极履行维保修义务。”

维修是否算“工期延误”

“从新房交付时的兴奋、喜悦，到现在每天一睁眼就要想着这些烦人的维修问题，要修到什么时候才是个头啊！心累！”姜女士说，从房屋交付到现在，已经有3个月的时间，开发商那边一直答应尽快修，可是，到目前为止还在维修中，严重影响到了业主的正常入住。“我们每一个人都有自己的工作，房子不时冒出新问题，修房子的人时间安排也不规律，每次维修，我们都要请假、调休，闹心啊！”

姜女士说：“这样频繁的施工，我们每天在维修房子的粉尘之中过日子。8月份，修卫生间重做防水的那段时间，天气很炎热，我们一家洗澡的问题都没法解决。防水使用的材料有股难闻的气味，晚上简直难以入睡。真是苦不堪言。”

虽然物业公司的负责人同意姜女士一家使用物业那边的一个卫生间洗澡，但是没有热水，洗澡很不方便。

5号楼32-401室业主李女士也被维修搞得痛苦不堪；“房子维修的时候，我们把孩子送到奶奶家。白天家里施工，我晚上打扫卫生、睡觉。粉尘非常严重，涂料的气味很难闻。这中间，我们只能去宾馆住了两个晚上，其他时候一直忍受着。”

正在家里维修施工的业主忧心忡忡的告诉记者，相对洗澡难、请假难、生活不方便等问题，现在他们最担忧的还是二次装修给他们带来的健康问题。

中南置地是否给业主们提供了维修安置服务呢？业主们表示，开发商从未为他们提供过任何维修安置服务。

记者在中南置地发给记者的电子邮件中，仅仅发现一句似是而非的话：“因工期延误给业主造成的相关损失，如有涉及，我司将按照相关约定，承担相应的责任。”

那么，由于开发商的原因，导致已经交付的房屋进行二次装修和维修，是否算“工期延误”呢？对此，中南置地未予回应。