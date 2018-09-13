“精细洗车店”从事非法改装被查-静安警方：严查严扣非法改装车，严厉打击非法拼装改装车辆加工点

晨报记者 吴艺璇

今年8月，有市民向静安警方举报，在万航渡路上一家打着“精细洗车服务”的汽修店，存在“非法改装车辆”现象。

11日下午，静安公安交警支队会同市场监管、交通执法和城管等多部门，对该店进行查处，现场共查获涉嫌非法改装机动车3辆，均是市价近百万的豪车。

改装车零件散落一地

接到举报后，静安公安分局交警支队开展一系列侦查工作，一个多月来，警方收集和掌握了部分该店存在非法改装车辆的证据。9月11日，静安公安分局交警支队联合交通委、市场监管、建管委、城管等部门，针对该汽修店提供非法改装机动车的行为进行检查。

下午14时许，记者跟随联合执法队伍来到这家打着“精细洗车服务”招牌的汽修店。“我们这里不提供改装服务。”面对执法人员询问，店里的工作人员否认提供车辆改装服务。然而在检查过程中，民警发现店内角落里放置着一些改装车零件，店内工作人员才改口称，店里除了做常规的汽车保养、清洁、维修外，有时也会根据顾客“个性化”需求对车辆进行改装，主要涉及车辆的车身颜色、排气管系统、轮毂、外包围等。然而当执法人员告知其车辆非法改装属于违法行为时，这些工作人员却表示对此并不知情。

据悉，市交通委执法总队将对该店涉嫌非法改装机动车的金额进行核算，根据《机动车维修管理规定》对该店进行相应的行政处罚。

此外，记者还从静安区市场监督管理局了解到，根据现场检查情况，该店所提供的车辆改装经营活动已超出其经营范围，依据《中华人民共和国公司法》相关规定，执法人员当场开具了改正通知书，责令其于30天内进行整改，并按照登记核定的经营范围从事经营活动或前往工商部门变更经营范围。

进一步加大打击力度

在交警部门的停车场内，记者见到了许多五颜六色、个性鲜明的改装车，其中就有目前市面上流行的“变色龙”非法改装车，其特点主要是车辆在全身贴膜改装后，车身颜色会随着温度变化而变化。民警向记者展示了这种车身贴膜的效果，只见一盆冷水浇到车上，车身便呈现出淡绿色，再用一盆热水浇上去，车身立即变成了深红色。虽然炫酷，但已违反了《机动车登记规定》第五十七条，属于“擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据”。

“就拿排气管来说，许多车主为了追求F1式的跑车引擎音效，选择了改装消音器、扩大排气管、加装阀门，以达到车辆低速行驶便可产生轰鸣声的效果，而这些改装的排气系统基本缺少或没有减噪装置，等于在车辆上装了一个扩音器，极易造成噪音污染。”静安公安分局交警支队副支队长仓定俊表示，根据《机动车登记规定》第五十七条之规定，交警部门将对此类改装车车主处以500元罚款的处罚。

静安警方开展非法改装车整治行动以来，许多车主主动来到维修店，要求店主将他们的改装零件换成正常零件。下一步，交警部门将进一步加大对非法拼装改装车的打击力度，并形成常态化管理机制，严查严扣在路面上行驶的非法改装车，同时采取标本兼治的原则，积极会同政府相关职能部门，对非法拼装改装车辆加工点予以严厉打击，从源头上消除交通安全隐患，有效净化道路交通环境。