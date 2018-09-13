多家餐饮“首店”将登陆新天地广场-未来打造“新女性潮流社交目的地”，满足新女性消费及社交需求

记者 谢竲

晨报讯 地处黄陂南路地铁站上盖的新天地广场将于今年第四季度逐步拉开帷幕，它将给广大市民带来哪些不一样的消费体验？记者在2018天地餐厅周开幕式上了解到，在本次亮相餐厅周的餐厅中，已有6家即将入驻新天地广场，且绝大多数均为大陆或中国首店。

其中就包括赞誉满城的新加坡全日餐饮代表之一的PS.Cafe 中国首店，沪上人气美食酒廊The Nest 专为女性设计的“温柔体验版”The Nestling 中国首店，法国甜品教父 Christophe Adam 亲创甜品品牌L’éclair de Génie大陆首店，全新酵素饮品goodo大陆首家体验店，以及日本第一伴手礼LeTAO品牌店，其大陆首家品牌旗舰店就位于新天地北里。另外，咖啡界新贵%A rabica也将首携“Chem ex Drip”手冲咖啡入驻新天地广场。

据悉，新天地广场未来将以“新女性潮流社交目的地”，致力于通过注重社群打造，来满足新零售和新女性的消费及社交需求，今后也将与新天地南北里、新天地时尚购物中心等项目形成互补和联动，实现太平桥新天地板块的人气聚集效应。

中国新天地太平桥项目总经理李振辉在接受采访时表示，餐饮一直是商业项目的重要一环，而如何通过“吃”以外的各种体验、活动，将美食的理念更好地传递给消费者，是运营过程中的重中之重，“所以我们在即将开业的新天地广场中开辟了‘social hou se’的公共空间，希望把美食、社交、音乐、文化等等元素结合起来，让‘吃’不仅仅那么简单。”