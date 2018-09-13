小狮子大勇敢 点亮乡村教育未来-凯迪拉克“小狮子计划”助力乡村教师勇敢开始

在第34个教师节来临之际，34位乡村教师来到了凯迪拉克 “小狮子计划”颁奖典礼的现场。他们代表来自全国26个省级行政区域、791所学校的1,400位优秀乡村教师，获得由“小狮子计划”颁发的优秀乡村教师奖。“小狮子计划”是由凯迪拉克品牌联合互+计划、友成企业家扶贫基金会共同发起的助力乡村教师公益项目。项目旨在通过公众募集和定向捐赠奖励金来支持并激励这些主动学习、积极参加互联网+教学的优秀乡村教师，让乡村教师的赋能成为可能，助力改善乡村网络教育。

中国有330万乡村教师，其中35岁以下的乡村青年教师有98.3万，他们放弃了优越的物质条件，投身最艰苦的乡村教学，启迪着孩子们的心智和眼界。然而受城乡发展不平衡、交通地理条件不便、学校办学条件差等因素影响，乡村教师“下不去、留不住、教不好”的现象依然存在，他们需要借助互联网的力量来获得更多的资源与成长。基于这样的思考，凯迪拉克品牌携手互联网教育领域的专业团队，发起“小狮子计划”助力乡村教师公益项目，鼓励乡村教师积极参与“互+计划美丽乡村公益课程”和“青椒计划”，通过学习、尝试、应用、推广互联网公益教育模式，提升教学能力，勇敢改变自己。目前，已有数万名乡村教师参与到“互+计划”和“青椒计划”中来。这两项计划利用网络课程在全国各地的共建共享，帮助乡村教师链接优质教育资源，同时针对乡村青年教师搭建大规模的在线公益培训平台，为乡村教育缺少优质课程、缺少优质资源、缺少师资培养等发展瓶颈问题提供了全新的解决方案。

凯迪拉克“小狮子计划”自今年6月1日启动报名以来，共吸引到3315位乡村教师积极参与。参评教师覆盖各个年龄段，其中最年轻的教师仅22岁，最年长的则有60岁。他们坦言：“互联网+教育有着传统教育无可比拟的优势，它以多样化的形式极大地改善了教育质量，提升了乡村教师的专业素养。互联网+教育确实改变了乡村学校的校容校貌，给学校的教育生态带来了直观的变化。”为了嘉奖这些积极拥抱互联网教育、努力自我成长、点亮乡村课堂的优秀乡村教师，“小狮子计划”将每年举行一次互联网教育优秀乡村教师评选，今年最终有1,400位优秀乡村教师获此殊荣，其中包括400名“优异奖”获得10,000元奖金和1,000名“鼓励奖”获得3,000元奖金。

值得一提的是，“小狮子计划”有别于传统的项目评选机制，具有更广泛的参与性与公众性。首先，它以专业互联网后台教师学习分享数据为基础，从学习力、成长力、影响力与专项能力四个维度综合考量。此外，“小狮子计划”还创新设置了网络公开面试展示。在网络直播展示中，有数百名乡村优秀教师代表对着镜头诉说了自己的勇敢故事，累计有三万余人/次在线观摩参与，前所未有地调动了公众对于乡村教育的关注度。

“所有的伟大，源于一个勇敢的开始”，这些乡村教师就像“勇敢开始的小狮子”，他们通过互联网+教育改变自身，丰富自己的学识和眼界，用更与时俱进的教学形式带给孩子更宽广的世界，让更多的乡村孩子享受到公平而有质量的教育。

在互联网微公益的趋势下，凯迪拉克“小狮子计划”还积极参与到今年的腾讯99公益日中。9月7日至9月9日期间共计拉动公众募捐27万余元，每一笔“小狮子计划”的公众捐款，凯迪拉克都加码十倍予以配捐，累计配捐137万余元。所有善款都将用于明年“小狮子计划”的评选，助力更多乡村教师。凯迪拉克坚信，通过创新科技实力的注入，改变就能悄然发生。以互联网力量拓展出乡村教育公益新领域，让每个微小的个体都能在教育和公益的道路上创造出更大的价值。(于大卫)