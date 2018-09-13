安理会辩伊德利卜局势-美欲离间土俄

杜 鹃 (新华社专特稿）

联合国安全理事会11日开会讨论叙利亚西北部伊德利卜省局势。土耳其代表呼吁国际社会支持由土耳其所提停火倡议，俄罗斯代表主张支持叙利亚政府在伊德利卜打击恐怖极端组织，而美国代表试图“离间”俄罗斯和土耳其。

土耳其和俄罗斯有分歧

土耳其常驻联合国代表费里敦·瑟纳尔勒奥卢在安理会发言时说，叙总统巴沙尔·阿萨德领导的政府想以“打击恐怖主义”为政府军在伊德利卜省的军事行动“正名”，他希望国际社会“声援并积极支持”土耳其倡导的停火提议。

在瑟纳尔勒奥卢看来，一旦叙政府军发起攻势，将“进一步孤立部分叙利亚人，令他们更加极端。这样做只会令恐怖分子获益……只有可行的停火才能为有效打击恐怖主义创造环境”。

这名外交官认为，在伊德利卜省展开全面军事行动将导致大规模人道主义灾难，“给土耳其和欧洲其他国家带来大规模难民潮和大量安全威胁”。

俄罗斯代表瓦西里·涅边贾持不同看法。他向安理会通报俄罗斯、土耳其和伊朗三国总统7日会晤情况，说不能容忍恐怖分子把伊德利卜省数以十万计人口用作“人肉盾牌”。在那里，数以万计反对派武装人员与“基地”组织、“伊斯兰国”及其他极端组织有关联。

他说：“我们所说的并不是军事进攻，而是反恐行动。”

美欲进一步离间土俄

伊德利卜省与土耳其相邻。土耳其支持叙利亚反对派中的部分武装组织，原先主张颠覆巴沙尔政府。但随着土耳其2016年7月发生未遂军事政变、叙政府军在俄罗斯支援下取得战场优势等国内外局势变化，土耳其改变叙利亚问题立场，转而寻求与俄罗斯和伊朗合作。

自去年11月以来，俄土伊三国领导人先后在俄罗斯南部城市索契、土耳其首都安卡拉、伊朗首都德黑兰会晤，讨论叙利亚危机解决途径。三国同一年发起“阿斯塔纳进程”，迄今举行多轮国际会议，但与联合国牵头的叙利亚问题日内瓦和谈一样，没有取得实质性进展。

三国总统本月7日在德黑兰会晤时，就停火倡议显现分歧，俄罗斯和伊朗认为停火难以实现。

安理会11日会议上，美国常驻联合国代表妮基·黑莉试图进一步“离间”俄罗斯和土耳其。她说，美国政府没发现有任何迹象显示俄罗斯、伊朗和巴沙尔政府对政治解决途径感兴趣。

“我们所见全是对伊德利卜省血腥军事行动的兴趣，”黑莉说，“阿斯塔纳进程并没有阻止叙利亚冲突，也没有宣扬政治解决途径。”

俄罗斯代表涅边贾则说，西方国家迄今提出的方案“没能让我们感觉很有希望”，却对叙利亚和俄罗斯构成威胁。

需要“时间和耐心”

俄罗斯代表涅边贾11日在安理会告诉与会代表，当务之急是把伊德利卜省内想要与叙政府签署政治协议的反对派武装和恐怖分子区分对待，呼吁有能力对这一进程施加影响的国家协同努力。

按照俄总统叙利亚问题调解特使亚历山大·拉夫连季耶夫的说法，土耳其有责任协助区分在伊德利卜省活动的温和反对派和恐怖极端组织。

土耳其代表瑟纳尔勒奥卢说，这类区分工作需要“时间和耐心”，“一旦与恐怖分子撇清关系，应该向平民以及温和反对派武装保证，他们不会成为攻击目标”。

俄罗斯卫星网12日报道，叙利亚外交部长瓦利德·穆阿利姆接受一家杂志采访时说，叙利亚反对派并不统一，每个团体都听从支持自己的外国，不能自由且独立地作决定，与叙政府的对话并非出于他们自己的意愿。

伊德利卜省及其周边被视作叙利亚反对派武装以及各类恐怖极端组织在叙境内最后一块地盘。叙利亚政府军今年上半年以来在中部和西南部等地连连告捷，多支反对派武装在俄方斡旋下同意放弃抵抗，转移到伊德利卜省。叙政府军从上月下旬开始在伊德利卜省周边密集增兵。