晨报记者 顾文俊

民粹主义的意识形态包括左、中、右三个维度，其目标是通过团结普通民众来反对“腐败的精英”及其追随者。其最具破坏性的特征在于通过对“人民”的界定，将“我们”与“非我们”进行极端的区分。这种两分法的界定也往往使民粹主义带有不同程度的民族主义、种族主义、排外主义的特征，并且伴随激进的甚至暴力的表达方式。就像治标不治本的慢性病，民粹主义是一种历史复发性的社会政治现象，在不同政治氛围、不同的历史时期和不同国家，民粹主义的幽灵都会不时闪现。但无论是从历史还是从现实来看，这股幽灵对欧洲都分外“眷顾”。这不，最近又出现了一波欧洲民粹主义的动态。民粹，莫非是欧洲的宿命？

《顾问》本期访谈嘉宾：同济大学政治与国际关系学院副院长、德国研究中心主任 郑春荣

复旦大学中国研究院研究员 前《文汇报》驻法国高级记者 郑若麟

德国：更大分裂？

新闻晨报：最近的民意调查显示，另类选择党在德国东部的票数超过基民盟，排名第一，在西部则骤降至16%。这是不是意料中的事？右翼民粹政党为什么在德国东部力压群雄，在西部势头大跌？默克尔领导的政府能否有效应对东西部这种越来越大的分裂？

郑春荣：从联邦议会去年9月份的选举就能看出这种东西部的落差。东部其实没多少难民，难民都爱往就业机会多的西部跑，但东部的社会问题较西部多，认为没有从经济的发展中获利，故将情绪宣泄到外来的难民和移民身上。加上最近几波暴力事件使另类选择党的得票率有所上升。从欧洲层面的难民危机来看，意大利民粹主义政府上台后，不让难民救援船靠岸，德国基社盟内政部长为了避免移民难民二次移动，要求将难民在边境直接遣返，基社盟想通过此种强硬立场在巴伐利亚州的民调中得势，但没能奏效。而默克尔的态度其实更倾向于保持镇定，不想在另类选择党咄咄逼人的态势面前慌了阵脚，这种祛魅的做法就是要让老百姓看到另类选择党的主张并没有多少可付诸实施的成分。

法国：极右式微？

新闻晨报：法国 “国民联盟”(原“国民阵线”)党魁玛琳娜·勒庞最近说，如果法院审理确定冻结对该党的200万欧元公共补助，“国民联盟”必死无疑。国民联盟不是有很大的民意基础吗？怎么这么不堪一击？马克龙当政之后，政府在削弱右翼民粹势力方面是不是取得了一定的成效？

郑春荣：可能只是一种说辞，她是想把问题尖锐化，把责任推给政府。马克龙执政虽然有一些成效，他抓住时机，把很多硬骨头的改革推出去，虽然会引发反弹，好在他的民调支持率相对比较高，他能挺过考验，但据我个人观察，其成效还不是很明显。他本来的想法是借助欧洲层面的改革推动国内改革，问题是，欧洲层面改革也滞后。现在的时间关口又紧张，勒庞把自己扮演成牺牲品的角色，实则是她的策略。

郑若麟：在法国，任何政党哪怕是大党，想要生存都非常困难。党员交的党费很少，基本都要靠各种产业来维持运作。选民投你的票是你的支持者，但真正参与政党活动、领工资的党员非常少。国民阵线在经济上历来都很困难，曾经差点到了要卖房子的地步。其它政党可以从企业、个人获得政治募捐，而带有极右翼身份的国民阵线属于政治上不正确的政党，因此很少有企业肯给它提供捐助。国家对各个政党都会给予补助以维持表面上的公正，虽然不多，但这点公共补助对国民联盟的生存极为重要。

瑞典：不能例外？

新闻晨报：作为欧洲最富裕的国家之一的瑞典最近也出现了带有新法西斯主义色彩的极右翼政党（瑞典民主党）异军突起。在最近的大选中，民主党获得17.6%选票，成为第三大党，也给了其通过立法影响政策的机会。民主党力量的激增对瑞典政治有多大影响？对欧洲政治秩序的冲击有多大？

郑春荣：社民党虽然力量有所削弱，但仍是最大政党。现在问题是，左翼联盟和右翼联盟都不能单独组阁，只能跨阵营组阁，就像德国当时的牙买加组合，搞了半天，立场分歧多，达成妥协难，就算组阁，政府也相对不稳定。瑞典也还不至于由民主党执政，最多就是右翼联盟与民主党私下交易，暗中搞联盟，那样的话，政府就等于被极右翼政党绑架，肯定不利于欧盟内部团结，不过对欧盟的牵扯力量也不会很大，我们主要还是得盯德、法这些大国。民粹主义在历史上有过起起伏伏，当前这波冲击力肯定也会到达一个顶峰，接下来就要看默克尔通过经济发展、促成社会团结的祛魅进程，能不能用时间换取空间，让民粹主义慢慢消退下去。一旦民调下去了，内部构成本身就很杂的民粹政党就会分崩离析。

民粹：欧洲宿命？

新闻晨报：环顾整个欧洲，10年前，民粹主义政党还只是星星之火，如今却成燎原之势。欧洲何以成为民粹的乐园？如果债务危机和难民危机发生在亚洲、美洲，是不是也一样会引发民粹主义的兴起？法国前总理瓦尔斯说，民粹主义不是欧洲的宿命。可是，民粹主义的根难道不就在欧洲吗？两千年前，欧洲的先人就已经撒下了民粹主义的文化种子，不是吗？

郑若麟：民粹主义在法文中是极右的意思，它有严格的历史定义，也有漫长的历史背景。欧洲文化传统中的民粹跟亚洲、美国的民粹都不同。欧洲极右翼在过去的根本特征除了白人至上、排外之外，还有一个特征是反犹，亚洲并没有反犹的历史。而玛琳娜·勒庞把“国民阵线”改成“国民联盟”，目的是要把反犹的特征去掉，因为任何反犹的政党都没有在法国上台甚至整个欧洲执政的可能。欧洲有过二战的历史，使得欧盟的建设过程中每一个条约都禁止反犹的言行。今天，欧洲极右翼的内容已经去除反犹的成分，荷兰的极右翼就坚定地支持以色列，其极右翼更多地体现为反穆斯林、反伊斯兰、反欧盟。回到那个问题，为什么民粹会在欧洲兴起？我想，主要还是因为欧洲爆发过两次世界大战，极右翼曾经和纳粹划上等号，所以，民粹会在欧洲蔓延。

郑春荣：核心问题是民粹主义的根源在哪里，可能还是经济上的不平等、财富分配的不公正，而后是精英阶层与草根阶层的脱节，在问题发生后，精英能否回应民众的需求？很难拿欧洲的民粹与亚洲做直接的类比，因为亚洲国家并不具备这种土壤，其政党形成的机制也有所不同。亚洲国家的人民或许也会受到民粹思潮的影响，但是很难将其诉诸政治上的诉求。就欧洲的民粹主义而言，一开始主要还是经济问题，这和地区一体化、全球化带来的问题有很大关系，难民问题是推波助澜的催化剂，经济和文化因素交织在一起。默克尔试图改善福利，增强社会的团结，使老百姓有更大的获得感，可是，文化上的排斥作用不是短期内能够卸下的包袱。欧洲人会从外部寻找问题的根源，假如没有中东内战，就不会有难民问题，也不会有民粹主义的兴起，但倒过来想，欧洲历来强调多元包容，却在难民问题面前纷纷败下阵来，说明看起来很美的欧洲精神还是有种理想主义的色彩，在现实当中还是难以抵御文化的冲突。显然，欧洲最大的问题是没有从自身寻找原因。