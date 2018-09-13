蔚来纽交所“缩水融资”11.5亿美元-一边烧钱一边找钱，蔚来只为活下去

晨报记者 林劲榆

昨天晚间，中国造车新势力蔚来汽车就将在纽交所正式挂牌上市，证券代码为“N IO”，这是中国造车新势力首次登陆资本市场，蔚来被称为中国电动汽车第一股。

特斯拉叫嚣退市之时，蔚来却踌躇上市，微妙的时机，蔚来“钱途”更为叵测，对于排队上市的造车新势力来说，蔚来的命运也与他们休戚相关。

蔚来融资并非最佳时期

根据招股说明书，蔚来IPO的最终定价为6.25美元每股。以发行1.6亿份ADS计算，加上最多能超额配售2400万股，蔚来此次融资的最高额11.5亿美元。

蔚来已经明显下调了融资规模。在8月13日递交的招股书中，其最高融资目标为18亿美元，而此后更新的最高金额为15.18亿美元，此次定价为6.25美元，意味着其金额进一步下降，融资规模缩水6.5亿美元。

据悉，新募集的资金将主要用于追加研发投入，地面服务及市场开拓。其中40%募集资金用于对产品的研究和开发，服务和技术；10%用于一般企业用途和营运资本；25%用于为销售和市场开拓销售渠道，包括NIO house；25%用于发展公司制造设施和推出供应链。按照蔚来的估计，位于上海的制造工厂设备的改进和安装有关的资本支出将达到6.5亿美元左右，这其中一半的支出预计将通过本次发售的净收益，现金以及通过先行股权融资和汽车销售获得的现金支付；另一半预计通过无息融资，或上海政府相关机构支持的低利息债务进行融资。

显然眼下并非电动汽车创新企业IPO的最佳时间，其主要竞争对手特斯拉前景迷茫，在做空势力的步步紧逼下，马斯克已经心力憔悴，他已经多次吐露希望退市，等待盈利后再上市的想法。而更著名的老牌车企沃尔沃也与本周透露，由于形势不利，将推迟IPO，目前并不急融资。

融资在和烧钱进行赛跑

特斯拉、沃尔沃都想暂时避开资本市场，蔚来却是一股脑儿扑向资本市场，速度之快出人意料，但也在意料之中。

汽车产业前期投资巨大，造车烧钱是必然的，在烧钱和融资的赛跑中，蔚来必须不断融资，哪怕牺牲估值，相对于卖个好价钱，活下去更重要。

“今年的亏损将远不止50亿人民币！”蔚来汽车董事长、联合创始人李斌近期接受记者采访时感慨，造车相当费钱。

根据招股书透露的信息，从2016年至2018年6月30日的两年半时间内，蔚来的总收入为4599万元人民币，而总营业费用达到了107.42亿元，净亏损109.2亿元。其中，2016年、2017年、2018年上半年的支出分别为26.03亿元、49.54亿元、31.86亿元；净亏损分别为25.73亿元、50.21亿元、33.26亿元。截至6月30日，蔚来的现金及现金等价物不足45亿元。

在正式IPO之前，蔚来的累计募集资金已经达到24亿美元，约160亿人民币。此前有消息称，蔚来曾试图进行新一轮融资，但最终并未成行。截至目前，蔚来“朋友圈”的投资人已经接近60个，阵容堪称庞大，不过，这也意味着，投资者对于蔚来的前景依然不确定，大部分投资者都将蔚来作为投资组合中的一部分，很难有巨额的集中投入，投资者必须通过抱团取暖来获得信心。在目前的情况下，蔚来要进一步从私募市场获取大量资金，已经非常难。

对于蔚来的前景，软银的态度或许代表了风投的某种想法。

有消息称，日本软银集团已决定不投资中国电动汽车制造商蔚来的IPO计划，该公司今年早些时候曾就入股蔚来进行谈判。今年4月有报道称，软银曾考虑在蔚来的首次公开募股(IPO)中购买价值约2亿美元的股票。这也打击了投资者对于蔚来前途的信心。

中国造车新势力排队找钱

年中，新车陆续交车，年底前登陆美股，创始人李斌带领蔚来实现了突破，但真正的考验刚刚开始。

蔚来首先面临的问题就是交车，新车交付过慢不但导致消费者流失，更会失去新车的吸引力。据悉，目前蔚来汽车今年上半年只卖出了不到500辆，销售额只有700万美元，而负债则却高达5亿美元，其估值竟然是其总收入的近110倍。

在招股说明书中，蔚来13次提到了特斯拉，显然蔚来是以特斯拉为目标的，但是特斯拉也深受产能不足的困扰，由于无法及时交车，马斯克一直备受煎熬，特斯拉股价剧烈波动。在资源、品牌都处于劣势的情况下，李斌能否解决产能问题将是对标特斯拉的第一个考验。

其次就是盈利问题了，国内车市竞争相当激烈，几乎是全球汽车市场的缩影，品牌云集，包括观致在内，还有众多汽车品牌运营十多年，也没有盈利。蔚来要在美股获得投资者青睐，必须有扎实的业绩，蔚来汽车内部对其未来五年的市盈率目标定为10倍。按照蔚来汽车在IPO路演当中的估值要价，若想在2023年达到10倍的市盈率目标，蔚来汽车必须在当年完成8-10亿美元的净利润，如果以10%的行业利润率来合算，蔚来必须实现每月2000台以上的销售额。

“对于造车企业来说，18亿美元根本不够用，蔚来登陆美股只是第一步，后续还要在市场上不断融资，后续融资就要看业绩了。”业内分析人士指出，蔚来的市场表现将直接关系到投资者信心，以及后续融资能力，真正的考验刚刚开始。

蔚来资本市场的表现也将是一大波后续中国造车新势力的标杆。威马汽车、零跑汽车、拜腾汽车都有IPO计划，蔚来代表的显然不仅仅是自己。