晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市小幅低开，油服板块延续前一交易日强势，但银行、白酒等权重股随即砸盘，沪市下挫后再创两年半新低，2638点“熔断底”近在眼前，午后，股指似乎有了抵抗欲望，无奈没有跟涨盘，最后沪市还是收出一根阴十字星，两市合计成交仅2177亿元，再度刷新阶段地量。

服贸发展空间广阔

国家统计局最新报告显示，改革开放以来，我国服务业加快“引进来”“走出去”步伐，服务贸易快速增长。具体来看，1982年至2017年，我国服务进出口总额从47亿美元增长到6957亿美元，年均增长15.4%，高于同期货物进出口总额年均增速1.3个百分点。加入世贸组织后，服务贸易迎来黄金发展期，服务出口、进口规模占世界比重从2001年的2.2%和 2.6%上升至 2017年的4.3%和9.1%，分别位列世界第五和第二。

业内人士表示，受技术进步的推动，未来服务贸易发展空间将更加广阔，为我国服务贸易提供了“弯道超车”的可能性。

军工产业链需求旺

今年上半年军工产业链不同环节的上市公司业绩均有显著增长，元器件、材料等制造企业上游领域的需求弹性很大，具有灵活机制的民营企业上半年业绩增速较快，整个军工产业链呈现出高度景气的局面。此外，各军工类企业的存货和上游采购量同时增加，凸显军工产业链下游的旺盛需求。但军工行业现金流从主机厂向上游传导时间较长，造成配套厂商的经营性现金流普遍低于净利润，随着行业的持续景气，上游厂商现金流也将出现好转，经营效率有望大幅提升，预计盈利能力明显增强。

随时会有大幅反抽

坦率地说，眼下的大盘是非常疲弱的，市场人气、情绪已经坏到极限，截至9月11日收盘，沪深两市破净股数量达到263只。不但不明朗因素依然挥之不去，成交量也屡次出现历史性地量，但就是在这样的情况下，大盘也无法出现连续暴跌状态，说明空头实力有限，前期的做空动能到了今天这个时间点上，也释放得很彻底了，多头不拉，是信心不足；而空头无法肆虐，则是做空能量暂时已经枯竭。空头要继续砸盘可以，必须先让多头挣扎着爬起来反弹一把，因为只有反弹一把才会有新的空头加入砸盘队伍，这样，做空会更容易一些，否则，到了2656点的位置，没有人会想到割肉。何况产业资本仅仅在8月份就于二级市场净增持20.1亿元，还有社保基金、回购新规、下周一起境内工作外籍人员可参与A股交易、M SCI权重翻倍、富时罗素、养老目标基金建仓等一大堆增量资金明摆着会对空头构成威胁。

技术上，目前股指震幅、换手率、成交量均处于历史相对低位，KDJ躺底已久，股指随时会出现大幅反抽。