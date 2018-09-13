风 雨

自8月份以来，券商研报和各路资金都纷纷开始唱多，政策利好也频频出招，但市场表现仍然不尽如人意，沪市2700点常常失守，距离股灾2638点也近在咫尺。投资者除了观望，更多人都在猜测，大盘“最低点的底部”到底在哪里。

具体的底部那个点没有人能猜到，但是底部区域还是有人能判断的，那些敢于在目前位置持仓的个人或是机构，肯定是认可现在是底部才进来的，比如QFII，QFII在今年第二季度投资股票的市值为1421.71亿元人民币，比第一季度减少15.95亿元，减少幅度为1.11%。但若剔除因限售股解禁的股票，QFII今年第二季度持股市值为1061.64亿元，比第一季度明显增加，为历史最高水平。

“由于今年3月30日上证综合指数收盘点位为3168.90点，而6月29日的收盘点位为2847.42点，累计跌幅为10.14%。所以这段时间大盘呈现的是连续阴跌态势，与大盘累计跌幅相比，QFII在第二季度呈现明显的增持操作。剔除北京银行、宁波银行、南京银行，QFII持股总数为56.29亿股，比3月30日的44.79亿股增加了11.50亿股，增加幅度为25.67%。可见，QFII没有被大盘连跌吓住，反而进行了大规模持仓。”高智说。也许市场孱弱走势的反转需要巨大外力来扭转投资者情绪的波动，但QFII能顶住做空压力，逆势增仓，应该是其对未来中国经济改革动力强劲和二级市场流动性依然充沛的判断，他们的投资不可能是冲动型的，肯定是经过全方位沙盘推演的结果。

“尽管大盘岌岌可危，低迷不堪，但局部的机会真的不少，自今年2月以来，中国软件已经上涨了2倍，乐视网、德新交运等个股最近半个月翻了一倍，中弘股份、千山药机等处于退市边缘的个股也不断冲击涨停，以此管中窥豹，只要有资金关注A股，A股一定不乏赚钱机会。”华风道。投资者入市是做股票行情，不是做股指行情，所以紧盯个股机会才是王道。

今日行情预测：收阳仓位：70%

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