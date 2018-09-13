红木鉴别：认准最新国标，避陷选购误区-——解读7月1日起实施的《红木》新国标

自从 2000年《红木》国标发布之后，红木家具市场的材质混乱局面有了很大的改观，往昔以非红木充红木的现象大为减少。但是，红木树种种类丰富、奥妙无穷的特性，决定了除收藏高手练就识别真伪、优劣的火眼金睛外，绝大多数普通消费者往往云里雾里，仅凭色泽、木纹、比重作为认定标准，只能知其然而不知其所以然。为此，由吉盛伟邦红木馆汉乐府红木家具专卖店的专业人士，通俗易懂地对红木木材做一个浅近的解析，为消费者选购红木家具提供有效的帮助。

红木，新国标有严格界定

怎样的家具是红木家具？——凡以红木木材制作的家具，都是红木家具。表面看千真万确，不会有误，其实不然。由于红木木材的“复杂性”、“演变性”、“民间性”以及“随意性”，使得红木这个概念，模糊不清。因此，要清晰地界定、识别红木木材，必须从《红木》、《深色名贵硬木家具》两个标准谈起——它们之间，既有相容重合的一面，也有不相容区别的一面，不厘清其中的关系，也许，您买到的可能只是“深色名贵硬木”家具，而不是“红木”家具。

1998年，国家轻工业局颁发国家轻工业行业标准QBT 2385/1998《深色名贵硬木家具》标准，2000年，国家质量监督检验检疫总局发布GB/T 18107-2000《红木》标准。这两部出自不同机构的标准，前者是家具标准，后者是木材标准，有同有异，部分重叠。但是，由于理解上的偏差和家具市场确实存在某些商家故意将深色名贵硬木制作的家具归入红木家具的做法，使得消费者产生了一定的疑惑。

去年年底，中国国家标准化管理委员会官网公布新国家标准《红木》（GB/T 18107-2017）详细内容，代替原国家标准《红木》（GB/T 18107-2000），于今年7月1日执行实施。

简言之，《红木》国标，是对红木木材定义最为明确、外延作为最严格的标准，以这一标准内所列木材制作的家具，才是真正的红木家具；而《深色名贵硬木家具》标准，外延上有所扩大，将《红木》国标中的“红木”所制作的家具，归入“深色名贵硬木”范畴。因此，必须准确理解，才不会陷入选购误区。

《红木》国标的权威性、严谨性

《红木》标准的编制，具有绝对的权威性，由国家林业局提出并协同中国国家标准化技术委员会发布，由中国木材标准技术委员会遵循科学性、延续性和可行性原则负责起草，确定树种的标准为：

1、从木材解剖学的角度，依据木材的解剖特征；

2、从历史文化沿袭的角度，参照明清家具文物残片的木材特征；

3、根据目前（2000年）沿用的红木家具木材用料；

4、根据国内外正确定名的木材标本和资料。

四条原则涵盖全面，既有植物分类学角度，也有传统继承的角度；既考虑民间木材的通识，更借鉴正确定名的资料，权威性、严谨性不言而喻。

和原《红木》国标相比，新国标出现了几个细小的变化，红木树种由原有的33种变为29种，花梨木类的越柬紫檀和鸟足紫檀认定为大果紫檀的异名被删除；黑酸枝类的黑黄檀认定为刀状黑黄檀的异名被删除；乌木类的蓬塞乌木被删除。此外，将乌木类的毛药乌木调至条纹乌木类，将原鸡翅木类中的铁刀木属改为决明属。

红木的8大类29个树种

“红木”一词，来自民间的约定俗称，上海人也叫“老红木”，其实并不严谨。如果要对“红木”的概念下定义，应该是：外延为紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类、鸡翅木类这八大类的名贵稀缺树种。

“红木”还是一个集合概念，是一类木材的统称，因此，《红木》国标明确要求，商家在商贸活动中，不能简单地在商品标签上只标注木材的大属类，还必须标清分种类，也即该木材具体隶属于哪个树种，甚至规定要求标出树种的拉丁名、通用商品名以及产地，目的就是不让无良商家鱼目混珠，让消费者放心选购。

相较于《红木》新国标，《深色名贵硬木家具》标准包含了红木在内的101种国内外名贵阔叶树材，其中的一些树种，比如古夷苏木、铁木豆等，虽然在花纹、色泽、材质均与花梨和红酸枝类木材极为相似，但在我国的明清家具用材中从未使用过，是近二三十年才从非洲和拉丁美洲进口，因此，不是“红木”，只是“名贵硬木”，有些商家把它们称之为巴西花梨、红檀木，显然是在误导消费者。

《红木》新国标，将红木分为8大类、29个树种——

1、紫檀木类：檀香紫檀；

2、花梨木类：安达曼紫檀、刺猬紫檀、印度紫檀、大果紫檀、囊状紫檀；

3、香枝木类：降香黄檀；

4、黑酸枝木类：刀状黑黄檀、阔叶黄檀、卢氏黑黄檀、东非黑黄檀、巴西黑黄檀、亚马孙黄檀、伯利兹黄檀；

5、红酸枝木类：巴里黄檀、赛州黄檀、交趾黄檀、绒毛黄檀、中美洲黄檀、奥氏黄檀、微凹黄檀；

6、乌木类：乌木、厚瓣乌木；

7、条纹乌木类：毛药乌木、苏拉威西乌木、菲律宾乌木；

8、鸡翅木类：非洲崖豆木、白花崖豆木、铁刀木。

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《红木》新国标和《深色名贵硬木家具》标准，各自以不同的角度出发，定义了红木树种属性和家具材质属性，同中存异，异中有同。——“红木家具”可以是“深色名贵硬木家具”，但“深色名贵硬木家具”未必就是“红木家具”。如果您选购的是“红木家具”，就必须以《红木》新国标为唯一衡量、识别的标准，只有以《红木》新国标列出的8大类29个树种木材制作的家具，才是真正的红木家具。 （康又为）