两种策略养老目标基金开始发行

见习记者 王禹心

本周一，迎来教师节的同时我们又迎来了两只养老目标基金的发行。分别是中欧预见养老2035（FOF）和泰达宏利泰和平衡养老目标（FOF），算上 8月末开始发行的华夏养老目标日期2040（FOF），至今已有3只养老目标基金进入发行阶段。

新发行的两只养老目标基金除基金公司直销渠道外，还可通过互联网代销渠道进行认购。至此，养老目标日期基金和目标风险基金均已实现发行。

业内对于养老目标基金产品同质化也有所担忧，至于如何强化该类产品差异化，提升竞争力，富国基金对记者表示，可基于“选择适合自己的、不同年限及仓位的养老目标基金”来强化。

可通过互联网渠道认购

与早先发行的华夏养老目标日期2040（FOF）认购渠道不同的是，新发行的中欧预见养老2035（FOF）和泰达宏利泰和平衡养老目标（FOF）除了基金公司的直销渠道外，在第三方代销渠道同步上线。

者注意到，腾讯的理财通、蚂蚁金服的支付宝、天天基金网等平台都在主力推这两款养老目标基金产品。其中，支付宝App在首页底部“财富”一栏中，添加了单独的“养老”板块，投资者点击进入即能看到中欧和泰达宏利的两款养老目标基金。

至今已发行的三款养老目标基金中，华夏养老目标日期2040（FOF）和中欧预见养老2035（FOF）为目标日期基金，均采用的是下滑曲线模型进行动态资产配置，即随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，权益类资产比例逐步下降，非权益类资产比例逐步上升。根据投资者的退休年龄进行测算，华夏养老目标日期2040（FOF）更适合年龄在33-43岁的投资者；中欧预见养老2035（FOF）更适合 70后的投资者，年龄在38-48岁的人群。

从费率结构的设置上，华夏养老目标日期2040（FOF）设有四个级别，其认购期为8月28日-9月11日，在此间前内，认购金额＜50万元，其前端认购费率为1.2%；50万元≤认购金额＜200万元，前端认购费率为0.8%；200万元≤认购金额＜500万元，前端认购费率为0.6%；500万元≤认购金额，认购费用为每笔1000元。

而中欧预见养老2035（FOF）认购期为9月10日-9月28日，基金份额认购时分为A类和C类，认购A类基金份额时，认购金额＜100万，认购费率为1.0%；100万元≤认购金额，每笔认购费用为100元。认购C类基金份额时，不收取认购费用，但需要缴纳销售服务费，每年0.40%（认购A类基金份额不收取此费用）。

记者了解到，关于中欧预见养老2035（FOF）A类和C类基金份额的认购，在互联网代销渠道上，可以通过腾讯理财通、天天基金网进行认购，认购金额1元起。而蚂蚁金服支付宝平台目前只能认购中欧预见养老2035（FOF）A类基金份额，认购金额同样1元起。

除了养老目标日期基金外，进入发行阶段的泰达宏利泰和平衡养老目标（FOF）为首只目标风险基金，其公告中显示，泰达宏利泰和平衡养老目标（FOF），投资于权益类和非权益类资产的战略配置比例各为50%，也会将QDII基金和香港互认基金纳入投资范围，是首批以目标风险为投资策略的养老目标FOF中，风险资产配置比例最高的产品。投资者可根据自己的风险承受能力进行选择，没有具体的年龄范围参考。

基金经理背景各异

根据要求，除ETF联接基金外，FOF基金经理不得与其他类型基金的基金经理相互兼任。从目前已经发行的三只养老目标基金来看，华夏养老目标日期基金2040（FOF）的基金经理是许利明和李铧汶，此前是华夏基金权益类基金经理。

据公开数据显示，许利明在2015年-2017年管理过华夏成长混合基金，管理时长为1年零210天，任期回报为-7.91%，相对同期上证指数跌幅10.64%，相对同期同类基金跌幅23.02%；其在2016-2018年管理过的华夏经典混合基金，任职回报为0.88%；华夏军工安全混合基金，在其管理的1年零7天中，任职回报为11.80%，也是许利明任职期间最佳的基金回报，相对同期上证指数涨幅3.35%，相对同期同类基金涨幅5.46%。

华夏养老目标基金2040（FOF）的另一名基金经理李铧汶，曾管理的华夏成长混合在其任职期内，回报为12.15%，相对同期上证指数跌幅41.67%，相对同期同类基金跌幅39.17%；而其管理的华夏经典混合基金，任职回报为-10.76%，相对同期上证指数跌幅5.10%，相对同期同类基金跌幅24.52%。

而中欧预见养老目标日期2035（FOF）匹配的基金经理是具有保险资管经验的桑磊。泰达宏利泰和平衡养老目标（FOF）的基金经理是王彦杰和王建钦，分别是泰达宏利副总经理兼投资总监、泰达宏利组合基金部总监兼研究部总监。有业内人士表示，基金经理是投资者选择具体养老目标产品时的一个参考指标。

此外，业内对于养老目标基金产品同质化也有所担忧。富国基金对记者表示，原则上投资于权益仓位越高，波动性越大，则要求投资者更长的持有年限。对于持有年限较低的，流动性和稳健性则是更迫切的要求。不同年限的设置对投资者而言即是选择的多样性，也是对投资者养老钱的保护。