兴全基金 蒋寒尽

你是否还记得17世纪荷兰的郁金香？上世纪60年代的“漂亮50”？以及，20世纪末的互联网和科技股？

这些曾风靡一时的资产，最后都发展成了“泡沫”随后“破裂”，让很多投资者的财富折戟沉沙。其实上述资产本身质量是不错的，但是当大家疯狂的把价格推高到远远超过内在价值的时候，从购买者的角度来讲它们就不再是好资产了。

买好的，更要买得好

上个世纪60年代美国的漂亮50行情中，许多大公司的市盈率一度高达80倍以上。在一片唱好声中，即使最初不看好的投资者也抵制不住诱惑，高峰时段的追随者似乎都疯狂了，几乎没有谁为估价过高而担忧。

到70年代，一切全都变了。短短几年间，80多的市盈率跌到了10倍以下，这意味着高点投资美国最好公司的投资者们，在那一轮下跌中损失掉近90%的本金。

是漂亮50不再漂亮了吗？不是的，它们仍是美国最知名的龙头公司，是优质资产的代表，投资者错就错在支付了过高的价格。

为什么价格总会偏离？

在一些专业投资者看来，价格对价值的偏离主要来源于两点：流动性影响和心理因素。

“流动性影响”理解起来其实并不难，比如在股市出现系统性崩盘的时候，部分采用杠杆的投资者可能会被迫平仓，被强制卖出持有股票，导致这些股票价格出现非基本面因素的大幅下跌。

心理因素是导致价格偏离的一个重要原因，投资者心理几乎可以导致股票价格在短期内出现任何定价。当大家意见出奇一致的认同某样事物的时候，往往也是最危险的时候。

所以，一些投资大家会认为，影响投资最重要的学科，不是会计学或经济学，而是心理学。

找到“价值之锚”

流动性、心理等因素影响了市场的有效性，使得价格总会偏离价值。但长期来看，市场会回归正确，这主要是“价值之锚”在起作用，而股票的基本面就是这个“锚”。以低于“价值之锚”的价格买入资产，等待价格回归取得收益。虽然价格与价值达到一致所需的时间可能比你等到的时间更长，但这确是一种博取大概率正确的投资方式。