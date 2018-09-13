货基收益率不断走低-中短债基金成为市场“宠儿”

见习记者 王禹心

货币基金的收益不断走低，致使中短债基金成为市场的“宠儿”。数据显示，截至二季度末，多只中短债基金资产净值增幅较大。

业内人士表示，中短债基金规模较大幅度增长与今年A股市场震荡行情有关。此外货币基金年化收益率不断走低，也使很多投资者纷纷转向投资它的“替代品”—中短债基金。

中短债基金本质上仍是债券型基金，普通投资者在投资的同时要注意其信用风险，多方综合考量一只基金。而申购费率、赎回费率作为投资的成本之一也应考虑在内。

中短债基金规模增加

数据显示，截至上周末，余额宝对接的11只货币基金中，有3只货基7日年化收益率跌破3%，其中7日年化收益率最低的为2.7250%，其余货基的7日年化收益率也在3%左右徘徊。此外，与微信零钱通对接的4只货币基金，其7日年化收益率略高于与余额宝对接的货基，但其7日年化收益率也都在3.6%左右。

据不完全统计，截至上周末，天天基金网上的411只货币基金中，7日年化收益率超过4%的仅有10只货基。而成立时间超过1年以上的9只中短期纯债基金中，有4只今年以来的年化收益率超过4%。其中，嘉实超短债债券今年以来的年华收益率为4.15%；金鹰添瑞中短债A今年以来的年化收益率为4.19%。

此外，东方财富Choice数据显示，截至二季度末，嘉实超短债债券期末资产净值为9.06亿元，相比一季度末，增加6.07亿元，上升202.96%；金鹰添瑞中短债A期末资产净值为33.10亿元，相比一季度末，增加20.85亿元，上升170.20%。

内人士表示，今年A股市场震荡，使得很多资金出于避险的考虑，选择投资风险较低、流动性较好的货币基金和中短债基金。但是随着资管新规的落地，理财产品打破了刚性兑付，货币基金的快速赎回限额1万元，其投资范围和比例也都受到了限制，收益率不断走低，这也致使很多投资者选择了中短债基金。曾经被市场视为“鸡肋”的产品如今迎来了规模的爆发增长。

债基信用风险要注意

中短债基金是投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、信用等级为投资级的企业债和证券化产品，中央银行票据，债券回购，银行存款（含现金、银行定期存款、大额存单等），以及法律、法规或中国证监会认可的其他金融工具的基金品种，具有低风险、高流动性、收益稳定的特点。

但这也不代表中短债基金和货币基金一样几乎“无风险”。今年以来，债市违约现象频发，其中包括不少为AAA级的信用债，因为信用评级并非一成不变，而是需要根据市场环境和公司运营情况而不断变化的。所以为了避免“踩雷”，投资者在选择产品时要综合考量基金公司的整体实力，其中包括基金公司固定收益产品的管理规模、基金经理的水平、以及是否出现过“踩雷”情况等。

除此之外，记者注意到，大都中短债基金申购费用都为0，但也有一些中短债基金会有申购费用。例如平安大华短债A，投资者购买该基金的金额＜50万时，其申购费率（前端）为0.30%，而在一些基金代销渠道，其申购费率会有1折的优惠，但对于投资者来说仍是成本之一。

虽然中短债基金兼具高流动性的特点，可以随时赎回。但其会设有惩罚性赎回费率，目的是让投资者长期持有，避免因集中赎回引发的流动性危机。例如持有嘉实超短债债券＜7天，其赎回费率为1.50%；持有金鹰添瑞中短债A＜7天，其赎回费率为1.50%，7天≤持有期限＜30天，其赎回费率为0.10%，持有期限只有在1个月以上，赎回费率才为0。