手机银行转账 直销银行理财-移动银行成年轻人首选

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

一份《2018中国移动银行用户调研报告》显示，移动银行用户年龄集中于26-40岁，占比达76.1% 。直销银行的用户更年轻，26-40岁的用户占比超8成。金融壹账通战略发展部副总经理蔡建颖对记者表示，手机银行、直销银行、微信银行业务发展逐渐成为各家银行的业务关注点，此背景下，为探索银行经营之道，寻求传统业务的创新突破，了解移动银行用户显得尤为重要。

直销银行用户更年轻

目前银行业产品、服务同质化严重，互联网金融平台快速崛起，传统银行业务面临内外部冲击；加之我国手机保有量与日俱增，用户对手机的依赖性越来越强。因此，不受时间、地点、空间限制的移动银行备受企业、个人用户青睐。

近日，由中小银行互联网金融联盟联合金融壹账通、零点有数科技联合发布的最新报告《2018中国移动银行用户调研报告》显示，移动银行用户年龄集中于26-40岁，占比达76.1%；同时，用户中有稳定收入者居多，家庭年均收入约为20.6万元，用户多分布在10-30万元之间，占比达77.9%。

另外，对比直销银行与手机银行数据，可以发现直销银行用户更年轻。用户多为26-40岁人群，占比达80.9%，这一人群在手机银行用户占76.0%。同时，调查显示，直销银行用户的收入相对较高。直销银行用户家庭年均收入约为24.7万元，手机银行用户家庭年均收入则为20.6万元。且55.8%的直销用户家庭年收入超20万，而这一人群在手机银行用户中仅占40.3%。除了收入更高，直销银行用户的职级也更高。移动银行用户中，中层管理者仅占3成；而直销银行用户中，中层管理者占比却达48.4%。

蔡建颖表示，综合定量与定性研究结果发现，直销银行用户可大致分为两类人群：其一，年轻的80、90后人群。其二，有稳定收入、较高职级的家庭中流砥柱。

直销银行还有差距

手机银行和直销银行既有重合，又有区别。64.2%的移动银行用户认为手机银行与直销银行需进行差异化定位。一方面，结合定性结果可知，用户认为手机银行是实现转账、查询等功能的综合操作平台，是管理银行账户的一种更方便的渠道。另一方面，用户对直销银行的定位重点或功能需求分散在民生、支付、交学费等生活方面。定量数据也显示，用户在直销银行上对理财、贷款、购物、旅游等固有金融、生活场景需求高于手机银行，并对直销银行在医疗、教育等潜在领域有高于手机银行的未来期望，因此用户更期望直销银行应用场景更丰富、功能更创新。

此外，调查还发现，直销银行下载率低。如65.3%的大众会下载手机银行，24.9%的大众会下载直销银行，而在移动银行用户中，有81.1%的用户没有使用过直销银行，直销银行近三个月使用率远低于手机银行。在使用方面，62.1%的移动银行下载者近3个月内使用了移动银行；其中，66.4%的手机银行下载者近3个月内使用了手机银行；30.7%的直销银行下载者近3个月内使用过直销银行。大多数直销银行下载者为手机银行用户，或是大多直销银行用户是由手机银行用户转化而来的。可见直销银行还有很大发展空间。

移动支付风险知多少

无论是手机银行还是直销银行，不少用户对移动银行的风险还是心有芥蒂，还有不少用户对移动银行的支付风险认识不足。近日，中国银联在中国人民银行指导下，携手全国主要商业银行、支付机构等单位，会同上海市公安局经侦总队在上海正式开展2018“金融知识普及月暨移动支付安全大调查”活动。

即日起持续至11月7日，持卡人可通过互联网金融支付安全联盟微信号“ep su2014”以及中国银联、17家全国性商业银行、第三方支付机构的官方网站、微信、微博等多种渠道参加在线有奖调查。这是中国银联连续十一年跟踪调查消费者支付安全行为，个人信息将受到严格保护。中国银联通过了解公众移动支付安全现状水平、评估消费者移动支付风险识别与处置能力，为改进支付产品体验、提升支付安全措施与普及安全教育提供数据决策依据。