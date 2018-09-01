中超本周重燃战火，上港队昨夜抵达天津-周五两场恶战 左右争冠大势

晨报特派记者 俞 炯 （天津9月12日电）

随着国际足联国际比赛日的结束，本周末中超联赛又将重新开打。本周五率先进行的两场比赛广州恒大对阵北京国安、上海上港客场挑战天津泰达，更是将直接关系到本赛季冠军归属的最后冲刺阶段走势。

上港客场不容有失

上港队这边，国脚武磊、于海和颜骏凌在结束了国家队西亚两场热身赛后连夜动身，从迪拜转机归国。周二晚上他们就已经回到上海，并且在周三和俱乐部队友一起乘坐高铁抵达了客场天津。

这次的国足集训，武磊和颜骏凌都踢满了两场热身赛的180分钟，于海也是各踢了45分钟。不过对于连续征战和旅途劳顿，武磊表示自己已经习惯了这样的节奏，目前身体状况还是很不错，他会全力以赴打好周五的中超比赛。

由于本轮排名第一的北京国安和第三的广州恒大正面交锋，因此对于上港队来说如果能够客场拿下天津泰达，那么他们就很有可能在争冠集团中处于一个较为有利的位置。而对手天津泰达对于上港队来说，并不好对付。本赛季两队联赛中第一回合交锋，上港队就是在主场被天津泰达爆冷1∶1逼平，赛季初的六连胜戛然而止，并且球队随之陷入了一个低谷。

从哪里跌倒，就从哪里站起来。所以此番的客场比赛，上港队上下都格外重视。从人员上来看，上轮客场和华夏幸福比赛中没有出场的外援中锋埃尔克森也随队来到了天津，有望进入首发名单。一来球队需要加强攻击力，二来中超外援艾哈迈多夫北京时间周三凌晨刚刚作为乌兹别克斯坦的队长参加了和伊朗队的友谊赛，需要时间休整。

天津泰达这边，中场的两位本土主力郭皓和买提江累积四张黄牌停赛。此外，他们的主力前锋、目前打入13球阿奇姆彭因为眼疾也将缺席本场比赛。另外，和上港队的艾哈迈多夫一样，天津泰达的中场外援米克尔也在周二凌晨尼日利亚和利比里亚的热身赛中出场，未必赶得上本轮中超。

恒大国安大打对攻战

当然，本轮中超的焦点战就是周五晚上广州恒大主场和领头羊北京国安的比赛。尽管广州恒大目前排名联赛第三，比同样少赛一场的第二名上港队少1分，但本场比赛依旧被人们看成是中超的“榜首大战”。

广州恒大下半赛季一扫阴霾，在大肆补强外援之后踢出了摧枯拉朽的攻势足球，大有后来居上反超北京国安之势。但要真的重新夺回领头羊的位置，争取完成“八冠王”的目标，恒大也必须要在两队的直接对话中取胜才行。如果主场落败，那么他们将被对手甩开6分，再要追上的难度可想而知。即使是平局，相信恒大也很难接受，毕竟北京国安后面的对手除了上港队之外已经没有强敌，而且国安和上港的比赛还拥有主场优势。

北京国安同样很清楚知道这场比赛的重要性，队长奥古斯托甚至婉拒了巴西队的征召，没有飞去美洲参加两场国家队的热身赛，免去了来回奔波之苦。

对于这两支球队来说，参加西亚热身赛的国脚们体能如何是最大的问题。恒大的后防核心冯潇霆踢满两场比赛，张琳芃第二场因伤下场，郜林的出场时间也不少；国安的张稀哲、朴成和池忠国作为中场球员消耗更大。所以可能最终起到决定性作用的还将是两队中的超级外援。

此外，本场比赛的精彩程度值得期待。因为恒大和国安都是进攻型的踢法，攻击力强大却防守不够稳固，相信届时可以为球迷们送上一场进球盛宴。