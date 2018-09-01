即将开启求学之路 赴上海体育学院攻读博士-孙杨：训练学业两不误

晨报记者 甘 慧

9月，学校的开学季。再过几天，奥运冠军孙杨也将开启自己一段新的求学之路，到上海体育学院攻读博士学位。

日前，上海体育学院公示了2018年博士研究生拟录取名单，孙杨的名字赫然在列。对，就是游泳奥运冠军，中长距离自由泳之王孙杨。孙杨博士阶段的专业是运动人体科学。

孙杨是以“申请审核”的方式进入上海体育学院的。申请审核制是指院系对递交入学申请博士学位的学生进行筛选，合格者接受能力测试。希望通过这样的办法，选拔出科研能力强而不是应试能力强的博士生。上海体育学院官网公布的成绩单显示，孙杨面试分数为89分，在“申请考核制”的21名考生中排名第一，比第二名高出5分。

此次孙杨到上海体育学院攻读博士，可以说是孙杨家与上海体育学院缘分的延续，孙杨父母都是毕业于上海体育学院。所以孙杨也常常会听父母讲起自己当年在上海体育学院读书时的经历。

上海体育学院的运动人体科学是国家重点学科，在运动和生物医学上都有很高造诣。作为一名老运动员，常年大运动量、大强度的训练对于孙杨身体的消耗非常之大。前不久的雅加达亚运会上，孙杨报名参加了从200自到1500自的所有自由泳项目，还参加了接力的比赛，这让他的肩部等部位承受了巨大的压力。每天比赛后，孙杨都要进行长时间的理疗，有一天他甚至治疗到凌晨2点才休息。所以选择这个专业，还可以帮助孙杨更好地在训练中控制伤病的发生。

在孙杨攻读博士之后，孙杨家里就是两位教授，一位博士。孙杨的父母都是大学的教授，孙杨的父亲获得过浙江省教育厅科研成果三等奖，公开发表过很多学术论文，还主编、参编体育教材，孙杨的母亲也获得过浙江省教育厅科研成果三等奖。

结束雅加达亚运会后，孙杨先是到广州休息调整了几天，随后从广州重返雅加达，参加了亚运会的闭幕式。闭幕式结束第二天即回到杭州，这段时间基本上都在杭州进行大赛后的休整。11日，孙杨收到了一份特别珍贵的礼物——一只特别的蛋糕。这只蛋糕是朋友为孙杨专门订制的，完美还原了孙杨2012年伦敦奥运会400自夺冠的场面，那是孙杨人生中具有里程碑意义的冠军，是他的首个奥运冠军，当时他以3分40秒14的成绩夺冠，并打破了该项目的奥运会纪录。

跟此前本科、硕士阶段一样，孙杨仍将是边训练边完成自己的学业，雅加达亚运会的成绩也提升了他兼顾800自和1500自两个项目的决心，接下去的冬训中，他将进行更大运动量的训练，争取进一步提升自己在这两个项目上的成绩，“今年太关注有氧、速度这方面的情况，忽略了细节，接下来一到两个月会着重抓细节，年底冬训的时候会再上训练量，为明年的冠军赛以及光州世锦赛做准备。”孙杨表示，自己会力争做一个“优质、正能量的中国体坛领军人物”。