2018世界斯诺克上海大师赛八强对阵出炉-丁俊晖将战塞尔比

见习记者 徐人杰

今天，2018世界斯诺克上海大师赛将进行1/4决赛的争夺。丁俊晖将对阵现世界第一马克·塞尔比。在上一轮的比赛中，两人都遇到了不小的挑战。塞尔比和中国选手周跃龙战满11局，发挥出色的周跃龙更率先拿到赛点。不过，凭借更胜一筹的实力和决胜局中的完美表现，塞尔比还是有惊无险地晋级了八强。而丁俊晖也在同名将马克·艾伦的比赛中一度陷入了1∶3落后的困境，好在丁俊晖及时调整状态，在第二阶段连扳五局，6∶3完成逆转。

丁俊晖和塞尔比互相之间可谓知根知底。两人此前共交手过2 7次，塞尔比以14胜12负1平的战绩稍占上风。虽然战绩差距不大，但丁俊晖却在不少关键比赛中败给了塞尔比，塞尔比崇尚防守的球风和比赛中的韧性总能给丁俊晖带来不小的麻烦。

不过，两人最近的一次交手中，丁俊晖以6∶5战胜了塞尔比。丁俊晖更偏向进攻的球风在11局的中局制比赛中更有优势，同时，丁俊晖的心态也在这两年的征战中更趋成熟。丁俊晖能否在比赛中保持专注，快速找到进攻手感，将是决定本场比赛走势的关键。

世界排名第二的马克·威廉姆斯将对阵世界排名第七的巴里·霍金斯；世界排名第八的凯伦·威尔逊将对阵世界排名第十五的瑞恩·戴；世界排名第三的罗尼·奥沙利文将对阵世界排名第十三的斯图亚特·宾汉姆。首轮，宾汉姆6∶0击败了中国小将范争一，并在比赛首局轰出了本届世界斯诺克上海大师赛开赛至今的最高单杆得分140分，次轮对手肖恩·墨菲提前退赛，宾汉姆也顺利晋级八强。而备受球迷们喜爱的“火箭”罗尼·奥沙利文则在上一轮战胜了世界排名第十的澳大利亚名将尼尔·罗伯逊，状态不错。

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