晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括西班牙国王杯、巴甲。

周四001国王杯 14日02:00努曼西亚VS希洪竞技

努曼西亚本赛季西乙1胜2平1负暂列第10名，上周末主场1比0击败埃尔切，取得赛季首胜。希洪竞技2胜1平1负列第8，上轮客场0比1不敌拉科则是赛季首败，主力中场科费耶被红牌罚下，本场国王杯停赛。上赛季双方在西乙交手各胜一场，国王杯同样相遇，90分钟内1比1战平。主流机构对本场开平手盘主队中低水，对比努曼西亚近几个赛季主场对阵希洪竞技都是让平半起步，此番机构对主队支持力度不足，希洪竞技有望不败。

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努曼西亚（-1）VS希洪竞技 负

周四002国王杯 14日04:00埃尔切VS格拉纳达两队本赛季在西乙首轮比赛中就曾相遇，埃尔切主场0比0战平格拉纳达。四轮过后，埃尔切2平2负未尝胜绩，排名联赛第18。格拉纳达以2胜2平的不败战绩列第6名。埃尔切上一次击败格拉纳达还是在2004年9月5日，从2003年至今双方交手20次，埃尔切1胜13平6负。格拉纳达占据一定的心理优势，而且状态更出色，埃尔切很难打破不胜格拉纳达的怪圈。

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埃尔切（-1）VS格拉纳达 负

周四003巴甲 14日07:00沙佩科恩斯VS巴拉纳竞技沙佩科恩斯近5轮联赛1平4负，算上杯赛，沙佩科恩斯近14场比赛只取得1胜。巴拉纳竞技是本赛季巴甲的客场虫，12个客场5平7负。主流机构对本场开主让平半中水符合双方的基本面，首选平局，补主胜。

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沙佩科恩斯VS巴拉纳竞技 平/胜