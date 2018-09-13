口碑先扬后抑，《再创世纪》没能为“新港剧”正名-港剧IP新拍还值不值得继续追？

晨报记者 曾索狄

豆瓣评分高达 8.0的《使徒行者》，续作《使徒行者2》仅得6.9分；两部平均分8.0的《溏心风暴》等来的第三部只有6.2分；而当初6.7分的《宫心计》，到了《宫心计2：深宫计》则直接跌到 5.4分……随着TVB和内地视频平台合作的紧密，一系列经典港剧IP的续拍之作走进观众视野。但不尽人意的口碑，让这些被冠以“新港剧”之名的作品引发不小的争议，更有观众质疑：港剧IP新拍，到底还值不值得信任？

对于这个问题，刚刚在爱奇艺播出完结的《再创世纪》或许能提供一些思考的空间：凭借出色的表演和前期紧张的情节，该剧播出后很快拿下豆瓣8.0的评分，成为近年“新港剧”中成绩最好的作品；然而，剧情进入后半段后，该剧却没有逃过“烂尾”通病，评分下滑到7.3。可见，要想再续港剧IP的辉煌，创作者们还有很长一段路要走。

/亮点 /商战还原淋漓尽致

拍摄于1999年的《创世纪》通过叶荣添、许文彪、马志强三人白手起家的奋斗史，刻画了一个时代的商业风云，其中部分有关股市、楼市的台词至今仍为人津津乐道。《再创世纪》则提供了一个全新的故事：当年扮演“创业新人”马志强的郭晋安，成了野心勃勃的商人贺天生，立志要成为香港首富的他在2008年美国次贷危机的背景下，策划了一场以蛇吞象的金融阴谋。

应该说，受限于34集的体量，《再创世纪》没能像长达百集的《创世纪》那般以恢弘的视角还原一个时代的商业脉络，但该剧精巧的架构却让厌烦“注水剧”的观众找到了“在商言商”的乐趣——拍商战，就认认真真讲你来我往的案例，老老实实点出人性的残酷。

举例来说，该剧一开篇就引入了2008年美国次贷危机，将不同财团的股市角力刻画得生动鲜活，香港投资者买入雷曼兄弟发售的迷你债券导致倾家荡产的真实事件，更让观众心惊肉跳。而在处理复杂的金融概念时，剧中不乏“自问自答”的台词，让观众迅速理解。

不仅如此，在天荫、傲堂、季生三大集团轮流问鼎“香港首富”这一剧情主线中，剧本安排了多个生动的案例：比如，原本要成为新能源发展重镇的土地是如何在阴谋之下成了商业、住宅用地？比如，董事会主席要如何拉拢股东稳住地位？一个案例里不同人物的抉择，折射出金钱面前的人性困境。

/表演 /人物群像刻画生动

除了有观照现实的故事背景，《再创世纪》延续了TVB最擅长的人物群像刻画：以贺天生（郭晋安饰）、卓明晞（杨怡饰）为代表的野心家，在追逐财富的过程中逐渐迷失自我；以卓定垚（周丽淇饰）为代表的豪门继承人，有面临家族巨变时的被迫成长和勇敢担当；高哲（林文龙饰）扮演的行业翘楚，在时代变迁中坚持寻找公平……

其中，最让观众有触动的，当属郭晋安和杨怡扮演的两个“狠角色”。在内地的商战剧中，观众很难看到对于这类“黑化人物”的集中刻画，但在《再创世纪》里，这对野心勃勃的夫妇是绝对主角，也是编剧最下功夫塑造的：一方面，他们为成功可以无所不用其极，沦为利益的奴隶；另一方面，他们的生活中其实充斥着孤独和不安全感。

比如杨怡扮演的卓明晞，她狠心出卖亲情、友情，是因为她在原生家庭不受认可，在职场上更是饱受屈辱。而已经三度拿下TVB万千星辉颁奖礼“最佳男主角奖”的郭晋安，对贺天生这个彻头彻尾的“反派”的演绎更是游刃有余，从前期充满欲望的眼神、令人胆寒的奸笑，到后期患病的落魄形象，都让人印象深刻。

令人遗憾的是，《再创世纪》中也出现了很多“新港剧”中TVB老演员和新人演技差异大的问题。在该剧的粤语版本中，扮演香港“富二代”的演员王振居然全程说着普通话，再加上较为生硬的表演，很多观众都在弹幕中留言“想快进”。

/通病 /续拍港剧“迷之烂尾”

从2015年开始，各大视频网站开始与TVB、邵氏以及各大香港影视公司展开合作，包括《无间道》《使徒行者2》《溏心风暴3》《宫心计2：深宫计》《飞虎之潜行狙击》等很多经典IP的续作陆续登场，原本略显式微的港剧也回归观众视野。

应该说，得益于主流视频网站的资金支持，这些港剧IP在制作上实现了全方位的升级，但令人遗憾的是，它们的口碑并不太乐观，甚至加深了观众对当前港剧IP的疑虑——《溏心风暴3》《使徒行者2》《宫心计2：深宫计》《飞虎之潜行极战》的评价都在6分上下，关注度更是一部不如一部。

原因何在？一方面，内地电视剧市场经过20年的发展，观众的眼界、口味有很大提升，早就看出套路的港剧，很难重现早期的热度；另一方面，受限于TVB编剧、演员的流失，这些作品没能真正做到剧本与表演“两手都要硬”，部分剧集甚至为了追求大格局而胡乱安排剧情线索，逻辑崩塌，难逃“烂尾”。

以《再创世纪》为例，尽管已经是近年“新港剧”中口碑最好的作品，但它的缺点也很明显：剧情的后三分之一被设计得过于想当然，大量线索无疾而终，观众更痛斥其“迷之烂尾”；而原本应该挑起大梁的周丽淇、袁伟豪、周柏豪等演员，在表演上没有突破，甚至成了部分剧情中的“短板”。从这个角度看，想要让观众重拾对港剧IP新拍的信心，《再创世纪》也只是一个略显尴尬的开始。