未遂而已没有“消费降级”

令狐笑

自古爆款出冷门，这是不大会错的。剧集这块，暑期档历来是古装剧纵横驰骋的绝佳舞台，今年的暑期档古装剧，却多少有点让人看不懂。

先是传古装剧“禁令”，不能上黄金档甚至不能播云云，然后是《扶摇》打破局面，只是没想到是打开了魔盒，《武动乾坤》《延禧攻略》《如懿传》《天盛长歌》《香蜜沉沉烬如霜》等，纷纷跳将出来，轮番上演狙击战。战事至今，战局基本已定。《延禧攻略》意外成“爆款”，网播量、话题度都遥遥领先；《香蜜沉沉烬如霜》也收割了一批少男少女的惊叫。这多少有些出乎大部分行业人士的预判断。尤其是于正出品、制作的《延禧攻略》，于正深陷“抄袭门”，和文学界的郭小四相当，起码在业内是带着原罪的。而且他自“宫”系列的所谓“美学”应该早就让大家觉得腻了才对。相比之下，和《延禧攻略》题材一致的《如懿传》，从演员阵容、美誉度、期待值、播出平台等中随便挑哪项，都是要胜出一筹的。最终结果是大逆转了，主角配角来了个对调。

明明一手好牌，结果被人截胡，要找共性，就是升级未遂。这几部剧，出于好奇，我都撸过几集，大致观感也是 “升级未遂”。《武动乾坤》有张黎“黎叔”出手，以他的格局，应该是升级了玄幻题材，我却一集也看不下去。《如懿传》有周迅领衔的 “演员天团”加持，制作费又破费，我看了6集，并没有接着追下去的想法，倒是看到了一些细节上的穿帮和粗糙，草草关掉了事。《天盛长歌》陈坤、倪妮带着“高级”，我也是看了6集，似曾相识《琅琊榜》，只是形似神不似，编剧把以女性为主、经过市场考验的原小说，硬熬成男性主角，也是很牵强尴尬了，只能说为了高级丢了有趣。《香蜜沉沉烬如霜》看了2集，弃剧，但我很清楚是我自己不喜欢这么甜腻发糖的题材，少女们的尖叫声还是能听得到的。《延禧攻略》倒是用了悬疑侦探的新外壳，本来也打算6集为敬的，硬生生多追了好几集，要不是实在太长，还真的想看个究竟。至于这个剧所谓的“美学”，感受倒没那么深。说起来，一部小屏网剧，自诩多高级多么精致有美学，要么是掩耳盗铃，真当观众没见过啥世面；要么是捉襟见肘，真挑不出其他过人之处的尬吹。

这个夏天，剧集上的所有“升级未遂”，看起来都是有劲使错了地方，把该在题材、剧本上花的心思，错误地放在了大人物、大数据以及服化道等表面功夫上。一心一意朝着爆款使劲的，往往会过度紧张，会用力过猛，会装模作样，会不说人话，装腔作势地放了个哑炮。也有人拿“消费升级”来说事，大致是说现在整体消费降级，大趋势体现在文化消费领域，就是受众接受不来更高级、更高层次的文化享受，更偏爱审美偏低俗的。在我看来，从目前创作层面，还远远谈不上是消费升级还是降级，毕竟还只是处在文化创作跟不上观众要求的阶段，都还不在一个层面上，就没法聊文化消费和社会经济消费的印证关系了。暑期有这些“升级未遂”的古装剧，还有《西游记》《还珠格格》《亮剑》《甄嬛传》等反复重播的经典剧集，制作年代更不同，却共存在一个屏幕上，哪有什么升级降级。