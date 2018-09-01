你的目光我的暖——记习近平主席访问“海洋”全俄儿童中心

↑9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。这是习近平和普京同中俄青少年代表及中心教职工代表合影。新华社记者鞠鹏摄

那温暖的目光穿越时空，投向美丽的叶马尔海湾畔，见证希望之花盛开、友谊之树常青。

9月12日晚，国家主席习近平在俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛全会后，同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心，看望曾经在这里疗养的四川地震灾区学生代表和当年抚育他们的俄罗斯老师。

↑这是9月12日在俄罗斯符拉迪沃斯托克拍摄的“海洋”全俄儿童中心。新华社记者白雪骐摄

这是一次备受期待的重访。

2010年，时任国家副主席的习近平到访儿童中心，带来中国人民的真挚谢意，播下中俄友谊新的种子。

“习主席的平易近人在‘海洋’口口相传，这里每个孩子都会用中文说‘你好’‘谢谢’。”儿童中心主任安德烈·巴济列夫斯基说：“这次习主席来符拉迪沃斯托克，我们特别期待他再回‘海洋’。”

↑9月12日，曾经在“海洋”全俄儿童中心疗养的四川地震灾区学生代表和中心教职工合唱《感恩的心》。新华社记者谢环驰摄

时光如梭。2008年汶川特大地震发生后, 应俄罗斯政府邀请，996名地震灾区中小学生来到“海洋”全俄儿童中心疗养。在这里，他们受到精心照料，渐渐从灾难的阴霾中走出，重建心灵家园，拥抱多彩天地。

今天，他们中的一些人重回“海洋”，同当年的老师和小伙伴们分享自己这些年的成长经历。

得知习近平主席和普京总统要来看望大家，无论中国的孩子、俄罗斯的孩子，还是儿童中心的老师都十分激动。

这些年，习近平主席一直牵挂着“海洋”儿童中心，惦念着中俄青少年的友好交流。11日晚上，在同普京总统共同会见记者时，习主席再次讲起“海洋”的故事：它是爱心和友谊最好的象征，承载着两国青少年感人真挚的深厚情谊，也将不断孕育中俄世代友好生生不息的力量。

当习近平主席和普京总统步入剧场时，现场一片欢腾。中俄两国国旗在孩子们手中舞动，宛若风帆，跃动招展。

“青少年是国家的未来，是中俄友好的未来，是世界的未来。”

“希望你们努力参与不同文明交流对话，为构建人类命运共同体贡献青春、智慧和力量。”

……

习近平主席的讲话，引起全场长时间热情欢呼。俄罗斯小姑娘克谢尼娅一直凝神倾听。“习主席的讲话深深打动了我，他向我们年轻人提出了期许，我也要加入到俄中友谊事业中。”

“情同手足 爱如海洋”——剧场大屏幕上，打出中俄两国国旗和用中文、俄文书写的标语。

热情奔放的俄罗斯民间舞蹈《卡林卡》，动人心弦的合唱《感恩的心》，活力动感的舞蹈《我们正年轻》……精彩的节目赢得中俄两国元首和全场观众阵阵掌声。

↑9月12日，曾经在“海洋”全俄儿童中心疗养的四川地震灾区学生代表和中心教职工合唱《感恩的心》。新华社记者谢环驰摄

为了这场演出，来自四川的青少年代表和“海洋”中心的老师、小朋友排练了多日。他们要把自己最好的状态、把彼此间最默契的情谊展现给习近平主席和普京总统。

十年前，北川男孩席浚斐把自己的一个心愿——长大以后到俄罗斯读书、为中俄友好做贡献，装进一只漂流瓶。4个月后，漂流瓶神奇地回到了“海洋”儿童中心。

现在，席浚斐已是俄罗斯远东联邦大学一名大四学生，他的故事成为一段“海洋”奇缘。

↑2008年7月21日，在“海洋”全俄儿童中心，两个中国小姑娘和她们的折纸课老师合影留念。新华社记者郑悦摄

“这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。” 习近平主席在12日下午举行的东方经济论坛全会上，深情讲述这段传奇故事，赢得全场热烈掌声。

此刻，席浚斐出现在舞台上。坐在观众席上的习近平主席指着这位风华正茂的小伙子，向坐在身旁的普京总统介绍他的情况。

“请尊敬的习近平主席见证，请尊敬的普京总统见证。我们倡议：……携手将中俄睦邻友好世代相传，推动世界迈向更加美好的明天！”

席浚斐和儿童中心辅导员娜塔莉亚共同宣读《中俄青少年世代友好宣言》，声音铿锵，在剧场里久久回荡。

↑9月12日，汶川地震后曾在儿童中心疗养的北川男孩席浚斐（左）和中心辅导员娜塔莉亚共同宣读《中俄青少年世代友好宣言》。新华社记者谢环驰摄

“奥林匹斯山”体育吧，当年孩子们吃俄罗斯奶油饺子、四川红辣椒的地方。一张张照片，一封封书信，一件件小信物，唤起爱与友谊的记忆。

习近平主席和普京总统来到这里。

儿童中心老师加林娜拿出珍藏的礼物——中国孩子送给她的羌绣鞋垫，向习近平主席介绍孩子们那时生活疗养的情景。习近平主席点头赞许。

40多名来自四川地震灾区的青少年簇拥在习近平主席身旁，热情地向习主席问好。习近平主席注视着他们，目光中满是慈爱、欣慰和期许。习主席对他们说：“中国有句话，‘滴水之恩，当涌泉相报’，而这里是‘海洋’，你们要以无限的爱回报俄罗斯人民，回报自己的祖国。”

激动的泪水夺眶而出，他们争着说：“好的！谢谢习主席！”

今晚，“海洋”全俄儿童中心沐浴着爱的目光、友谊的温暖，沉浸在幸福的海洋中。

记者：郝薇薇 霍小光

新媒体编辑：赵逸赫