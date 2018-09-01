习近平和俄罗斯总统普京共同访问“海洋”全俄儿童中心

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。这是习近平和普京同中俄青少年代表及中心教职工代表合影。 新华社记者鞠鹏摄

新华社符拉迪沃斯托克9月12日电（记者刘华 孟娜 郝薇薇）国家主席习近平12日在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。

习近平抵达时，受到普京热情迎接。两国元首参观反映当年中国地震灾区儿童在俄罗斯疗养情景的图片墙后，共同前往剧场，出席“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿童10周年纪念仪式。

在热烈的掌声和欢呼声中，两国元首分别发表讲话。

习近平指出，中俄是山水相连、同舟共济的好邻居、好伙伴，两国人民守望相助、患难与共，谱写了许多感人故事。2008年中国汶川特大地震发生后，俄方救援队第一时间赶赴灾区救援。应俄罗斯政府邀请，996名灾区中小学生来到“海洋”全俄儿童中心疗养，收获了终生难忘的“海洋”记忆。中俄关系发展史，也是两国青少年密切交往的历史。近年来，中俄青少年交流日益密切，增进了相互了解和友谊。

习近平强调，青少年是国家的未来，是中俄友好的未来，是世界的未来。希望两国青少年一代珍惜青春，刻苦学习，积极进取，早日成为国家栋梁之材；加强交流，互鉴共进，齐心协力，做中俄友好事业接班人，让中俄世代友好的伟大事业薪火相传、生生不息；努力参与不同文明交流对话，为构建人类命运共同体贡献青春、智慧和力量。最后，习近平邀请中心教师和学生到中国做客，续写友谊新篇章。

普京表示，俄中已经形成相互信任、相互合作的友好关系。两国青少年友好交流将为两国关系奠定更加坚实基础，对俄中关系未来非常重要。我们有相互邀请对方青少年到本国疗养的传统。希望俄中青少年一代能把两国人民深厚传统友谊传承下去，发扬光大。

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。这是习近平和普京在“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿童10周年纪念仪式上同孩子们亲切交谈。 新华社记者谢环驰摄

现场播放的视频片将两国元首和观众带回10年前大爱无疆和爱的海洋的日日夜夜。当地学生表演了热情洋溢的俄罗斯民间舞蹈《卡林卡》。当年在“海洋”中心疗养的少年如今已长大成人，他们中的代表今天重返曾给予过他们关爱的地方，和中心教职工合唱《感恩的心》，歌声中抒发着对爱的报答和对友谊的珍爱。2008年汶川地震后在中心疗养的席浚斐讲述了他和“海洋”中心的深厚情缘：当年，他在纸条上许下长大后来俄罗斯读书、为中俄友好做贡献的心愿，装有这一纸条的漂流瓶在大海漂流4个月后又回到“海洋”中心工作人员手中。现在，他已经如愿以偿，成为远东联邦大学一名大四学生，当年的愿望已经成真。随后，来自中俄两国的青少年代表和中心教职工代表共同宣读《中俄青少年世代友好宣言》：誓言“团结协作，维护世界和平与发展，携手将中俄睦邻友好世代相传，推动世界迈向更加美好的明天”。中心教职工还献上了充满活力的舞蹈《我们正年轻》。演出在全场齐唱中心园歌《“海洋”之歌》中落下帷幕。

习近平和普京来到教学楼，欣赏中国地震灾区儿童在中心疗养时制作的手工艺品，看望灾区青少年代表和当时参与接待工作的中心教职工代表。两国元首的到来使他们激动不已。两国元首同他们亲切交谈，高度评价中俄人民的深情厚谊，勉励大家做两国人民友谊的使者。普京对青少年代表说，今天我和习近平主席来到你们中间，意义重大，特别珍贵，2008年我们像对待亲人一样接待你们。现在你们眼中涌动的泪花，再一次证明我和习近平主席孜孜不倦所做的努力取得了成效，也反映出俄中两国人民巩固深化两国友谊的美好愿望。

习近平指出，今天的活动极为不平凡，体现出中俄人民间的大爱已经生根、发芽、开花、结果。中国有句话，“滴水之恩，当涌泉相报”，而这里是“海洋”，你们要以无限的爱回报俄罗斯人民，回报自己的祖国。现场青少年和教职工听着两国元首的话，频频点头，热泪盈眶。他们纷纷表示，不会辜负两国元首期望，做国家的栋梁和中俄友谊的传播者。

“海洋”全俄儿童中心是隶属于俄罗斯联邦教育部的四个儿童中心之一。2008年中国汶川地震发生后，受俄罗斯政府邀请，来自中国四川、甘肃等地灾区的近2000名儿童先后来到中心疗养。2013年，四川雅安地震发生后，来自灾区的299名儿童受邀到中心疗养。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加有关活动。