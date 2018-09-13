新华社评论员：抓住历史机遇 推动合作共赢

新华社北京９月１２日电 题：抓住历史机遇 推动合作共赢——评习近平主席在第四届东方经济论坛全会致辞

新华社评论员

九月的远东，风清气爽。６０多个国家的数千名代表汇聚俄罗斯符拉迪沃斯托克，参加主题为“远东：更多机遇”的第四届东方经济论坛。习近平主席以国家元首身份首次出席论坛，在论坛全会致辞中全面总结中方参与俄罗斯远东合作的丰硕成果，阐明当前中俄远东合作和东北亚地区发展面临的历史机遇，提出增进互信、深化合作、互学互鉴、着眼长远等四点倡议，为新形势下共创东北亚地区美好未来描绘清晰的路线图。

“东方风来满眼春。”互利合作是带来生机活力与发展繁荣的春风。２０１７年中国同俄罗斯远东联邦区贸易额超过７７亿美元，中国已经成为俄罗斯远东地区第一大贸易伙伴国和第一大外资来源国，两国务实合作堪称互利双赢的典范。事实说明，只有秉持互利共赢原则，完善区域经济合作安排，推进贸易和投资便利化，才是推动区域经济发展的正确选择。经济全球化潮流不可阻挡。抓住历史机遇，顺应时代潮流，加强地区合作，推动实现多元化可持续发展，就能使各国人民共享合作机遇和发展成果。

抓住历史机遇，推动合作共赢，就要增进和睦友好的互信。在当前国际形势深刻复杂变化的背景下，一个和睦互信、团结稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。“亲望亲好，邻望邻好”，中国作为东北亚地区一员，始终秉持和平发展理念，坚持以相互尊重的精神和建设性姿态参与地区合作，注重考虑和照顾各方关切，致力于推动地区各国交流对话，必将为共同维护东北亚持久和平安宁，实现本地区和平稳定发展注入源源动力。

抓住历史机遇，推动合作共赢，就要做大共同利益的蛋糕。东北亚地区各国经济发展各具优势、互补性强，地区国家完全有能力、有条件充分发挥各自优势开展各领域深层次合作，立足现实、着眼长远，实现综合协调发展。从中俄积极开展“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接取得重要早期收获，到中日韩、中俄蒙等三方合作取得良好成效，再到中方支持亚洲基础设施投资银行、丝路基金发挥更大作用，各方面务实合作正在有序推进。以加强政策沟通和协调形成合力为合作大方向，以提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平为重点，努力构建东北亚经济圈，就能让合作共赢的蛋糕越做越大，更好地助力各国发展，惠及各国人民。

抓住历史机遇，推动合作共赢，就要巩固传统友谊的基础。国之交在民相亲。厚植人文交流、互学互鉴的土壤，夯实团结友好、携手合作的民意基础，有助于实现互利共赢、共同繁荣的发展目标。东北亚各国地缘相近、文化相融、民心相通，各国人民在长期交往中结下深厚友谊。在现有基础上拓宽交流渠道，创新合作形式，巩固和深化旅游、青年、教育、文化产业等各领域的互学互鉴，努力为各国民众开展交流创造便利、打造平台，东北亚各国的传统友谊就能进一步巩固和发展，为合作共赢聚民心、增活力、添助力。

合作共赢需要共同努力，光明未来需要共同开创。让我们高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，集众智、汇众力，与东北亚地区各国一道，携手开创本地区共同发展繁荣的美好明天。