综合消息：深化地区合作 共创美好未来

国际社会高度评价习近平主席致辞，认为习近平主席提出的重要主张顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为开创东北亚地区美好未来描绘了清晰可行的路线图。

俄罗斯经济发展部长马克西姆·奥列什金说，近年来俄中元首频繁互访，如今东方经济论坛成为两国领导人会晤的重要新平台。习近平主席此次出席东方经济论坛全会，体现了贸易保护主义抬头等背景下俄中坦诚磋商经贸问题至关重要，同时将有力促进本地区各方积极磋商关于经贸投资等热点议题。

俄高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫认为，东方经济论坛不仅是讨论俄远东合作的场所，更是磋商整个东北亚发展的平台。习近平主席首次出席东方经济论坛，并在全会致辞中阐述东北亚地区合作发展的主张，说明中方具有全球化视野，致力于多边磋商，重视与本地区国家在经贸等领域深化合作，实现互利共赢。

俄对外经济银行第一副行长尼古拉·采霍姆斯基说，习近平主席在本届论坛全会上就促进俄中地区合作发展、积极开展发展战略对接等提出重要倡议，“在我和同事当中产生了强烈共鸣，我们所负责的工作与中方的‘一带一路’倡议高度契合，中方银行业已成为我们的合作伙伴”。采霍姆斯基认为，习近平主席所强调的发展战略对接至关重要，因为俄方在经贸领域正积极推动欧亚一体化，与中方在交通、物流基础设施建设等领域加强合作，将为“一带一路”沿线国家加强经贸往来提供更多良机。

俄罗斯电子商务协会副会长伊格尔·苏波夫表示，习近平主席在论坛全会上就合作开发俄远东提出了令人欣喜的倡议。这些倡议将促使俄中合作在远东地区顺利推进开发项目，特别是业已开展的基础设施项目。俄中合作开发远东的大幕刚刚拉开，未来双方有希望实施更多开发计划。习近平主席在致辞中还讲述了来自汶川地震灾区的中国少年在俄远东联邦大学实现学业梦想的故事，这反映出本地区国家加强人文、教育交流合作的重要性。

“从习近平主席的致辞中我们看到很多对于蒙古国经济社会发展将起到关键作用的信息。”蒙古国国际问题专家、前外交官巴雅尔呼认为，习近平主席关于深化合作、实现各国互利共赢的主张对于加快蒙中俄经济走廊建设是一个好消息。

韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万说，习近平主席在致辞中谈到“一带一路”建设与各国发展战略的对接，“一带一路”倡议与韩国的“新北方政策”相融度很高，都包含远东地区合作及贯通欧亚大陆等内容，可以进行深度对接。在地区生态问题上，李相万对于习近平主席提出的携手应对面临的区域性环境问题表示高度认同，认为地区有关各国应携手强化环保方面的多边合作。

在日本东京理科大学教授赵新为看来，习近平主席的致辞让人们认识到，东方经济论坛是加强经济合作、促进地区和平的重要平台。面对国际形势的深刻复杂变化，中方在促进本地区和平稳定和发展繁荣中扮演越来越重要的角色。共建一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展具有重要意义。（参与记者：栾海、吴刚、陆睿、王可佳、阿斯钢）