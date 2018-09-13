家居行业进入淘汰赛 业内首个绿色环保竞争力白皮书来了

晨报记者 曹西京

当前公众对家居和装修过程中绿色环保高度关注。9月12日，在第42届中国家博会（上海）上，红星美凯龙与中国质量认证中心联合发布《中国家居绿色环保竞争力白皮书》，这也是国内首个提出将绿色环保视为企业核心竞争力的白皮书。白皮书显示，伴随着消费理念提升，我国家居产品逐渐从功能耐用转入追求安全、注重环保。97.76%的消费者在选购家居产品时会考虑绿色健康因素，80后、90后是品质消费的主力，绿色环保也是他们衡量品质好坏的主要维度之一。因此“绿色拐点”已现，家居行业淘汰赛开始。

消费者对绿色家居需求上升

近年来，随着我国生活品质和消费环境改善升级，家居市场规模持续增长。国家统计局公布数据显示，2017年我国家具类零售总额达2809亿元，同比增长12.8%。但消费者对家居品牌认知度低，绿色环保已经成为比价格、技术乃至资金更强的竞争力。

红星美凯龙控股集团副董事长车建芳认为，“绿色环保是家居行业所有品牌可持续发展的关键核心。希望通过白皮书发布，让家居产业链上下游对家居绿色环保有更清晰的认识，把握行业发展大势。”

现在，80后逐渐成为家装消费主力，90后正在进入家装消费市场，人们对家居环境的安全、环保的重视度也不断提升。《2017年家居家装行业网购消费趋势报告》指出，2016年至2017年家居家装品类中，消费者对“环保”、“简约”、“健康”等关键词的搜索量大幅提升，绿色安全家居已经成为消费者新追求。

家居环保没有旁观者

“家居绿色环保没有旁观者。政策环境、技术环境、舆论环境倒逼，不环保或环保技术无法跟上时代技术发展的企业将淘汰出局。家居行业标准化、规范化的时代已经来临。”红星美凯龙副总裁张贤介绍，“家居绿色环保领跑品牌项目”是红星美凯龙与中国质量认证中心2013年开始联手打造的，以绿色、环保、节水为主题，在国家标准、行业标准和最新国内外质量管理体系基础上，建立的集“工厂源头检测+工厂质量体系认证+商品全程追溯+商场在售商品现场抽检”四位一体评价模式。近年来报名参与家居绿色领跑项目的企业大幅增长。

6年来红星美凯龙每年投入5000万元专项环保资金，携手中国质量认证中心以及60余权威认证机构、环保质量检测实验室、百余行业专家，建立严格的中国家居流通业绿色环保质量管理体系。“不同于送检，这个是抽检，从工厂源头和销售端着手，主要检测家居的甲醛、油漆和涂料的挥发性有机化合物（VOC）、石材或瓷砖的放射性物质、金属管材的重金属。2017年国家最严环保核查后，很多企业供应链出现问题，但绿色环保生产企业竞争力优势凸显，因‘环保”而逆袭。”张贤说，充分竞争环境下，这些品牌价格并不比没有认证的产品价格高。

统计显示，绿色环保领跑品牌连续三年在红星美凯龙家具类品牌销量排行榜前10名中占据8个，销量远高于其他品牌。

“消费者更成熟和理性倒逼企业注重环保认证。短短几年，我们明显感受到这种变化，主动要求绿色生产的企业越来越多。我们的检测技术每年升级，家居企业从当初的不理解，到现在挤不进来。报名企业从2013年的150家到2017年猛增至1680家，我们只选择覆盖城市至少10个的企业，2016年到2018年KingKoil金可儿、LAZBOY、赖氏、我乐等品牌都在绿色环保上取得不错成效，销量和品牌影响力双提升。”张贤表示。

此外，家居行业目前仍存在着行业大、企业小、山寨产品和假进口等问题，消费者希望获得更多知情权和选择权，希望有辨别产品优劣的方法和途径。为此，红星美凯龙2015年推出了“中国家居正品查询平台”，全程追溯保障家居正品流通，只需扫码即可获知产品从原材料采购到物流运输的全生命周期相关信息。白皮书显示，2018年“中国家居正品查询平台”扫码量已经达到503万次。