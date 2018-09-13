来源：北京时间 编辑：见习编辑 倪彦弘 2018-09-13 12:22

曾经，“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”道尽了浦东与上海老城区之间的巨大落差。如今，一条黄浦江，联结着上海的过去和未来。浦东一跃成为世界级金融中心，一座座充满时尚感的摩天大楼构建起中国最美城市天际线。而这翻天覆地变化的背后，离不开如魏根生一样的高空造梦的上海建筑人。不过，魏师傅可不简单，凭着一手绝美大片，他在上海家喻户晓。

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初见魏师傅，他的身上完全没有“工人老大哥”式的粗犷，反而多了几分文质彬彬，客气又不过分热情，一切都吻合人们对“上海人”的印象。魏师傅一辈子与天空结下了不解之缘，从小就想当飞行员的他，虽然通过了空军的招飞体检，却被分到了某空军基地做了飞机维护的工作。1975年从部队退伍之后，机缘巧合又成为了高空塔吊司机。

20多年来，魏根生见证了“上海之巅”的不断崛起：1996年的金茂大厦，1999年的新世界大厦，2003年的南京路世贸大楼，2007年的国际金融中心，2017年的“中国第一高楼”上海中心大厦……在魏师傅的吊臂下，一幢幢摩天大楼拔地而起，上海的天际线在不断刷新。

魏师傅是个十足的摄影爱好者，刚工作的时候，他就花费相当于一年的工资买了一台海鸥135的DF相机。在他的镜头里，有云海之中喷薄而出的旭日，有夕阳下吊车映照在云间的影子，有黄浦江面往来如织的船舶，有脚下目眩神迷的高楼丛林。“在高空工作以后，我感觉视线比别人好，看到的美景角度跟别人不一样，慢慢地就记录了下来。”他的这份“一览众山小”的豪迈，让更多的壮美景致，透过镜头展现在世人面前。

高空塔吊是一个需要耐得住寂寞的工作，一天12个小时，魏师傅基本都在1.8平方米的驾驶室里度过。刮风、雷暴、酷暑、冰雪，这些极端天气都成了工作中的家常便饭。如此艰苦的工作环境，老魏却乐在其中，有了相机的陪伴，这些大自然的馈赠，反而成了常人镜头中难得一见的绝美景致。

退休后的魏师傅还会时常来到外滩，看看自己亲身参与建设的几幢大楼，看着浦东从无到有，从泥滩小渔村到国际化都市，他说，这是我们建筑工人的骄傲。

如今，魏根生和众多建设者的名字镌刻在了上海中心大厦前的名人墙上。云端在顶上，城市在脚下，他们诉说着光阴的故事，也在见证着一座城市的梦想。

原标题：世界第二大奇观632米上的浦东绝美大片是如何炼成的