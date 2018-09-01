自觉承担起宣传思想工作的使命任务

一个政党的强大，根基在民心。一个民族的复兴，关键在精神。一个走向强起来的民族，要有强起来的民族精神。习近平同志在全国宣传思想工作会议上指出：“做好新形势下宣传思想工作，必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。”广大宣传思想工作者必须自觉承担起新时代赋予的使命任务，为推动宣传思想工作不断强起来、为推动民族精神不断强起来作出应有贡献。

举旗帜，为实现中华民族伟大复兴夯实思想基础

毛泽东同志指出，“主义譬如一面旗子，旗子立起了，大家才有所指望，才知所趋赴。”做好新形势下的宣传思想工作，就要高举马克思主义、中国特色社会主义的旗帜，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

切实在学懂弄通做实新思想上下功夫。习近平新时代中国特色社会主义思想为实现中华民族伟大复兴提供了行动指南。做好新形势下的宣传思想工作，必须用这一重要思想教育引导干部群众，不断提高其政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。宣传思想工作者要做学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的表率，先学一步、学深一步，做到了然于胸、运用自如；先行一步、落到实处，善于用科学理论影响和带动群众。

善于用经济社会发展材料阐明结论。马克思主义经典作家一贯提倡理论联系实际，反对空洞说教。列宁认为，马克思主义只有结合现实的工人运动，才能被群众所理解和掌握，强调宣传它、运用它都必须从大家公认的事实出发。实践证明，马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器，使中国这个古老的东方大国创造出人类历史上前所未有的发展奇迹。宣传思想工作者要善于用经济社会发展的鲜活材料，通过今与昔、中与外的对比来阐明这一结论。

敢于同各种错误思潮作斗争。当前，我国正处于经济社会转型的关键时期，各种社会思潮竞相发声。在这些思潮中，正确与错误并存、先进与落后交织。宣传思想工作者要深入认识掌握意识形态工作规律，全面分析把握社会思潮动态，不断增强政治鉴别力和政治免疫力，旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误。在思想交锋中，既要析事明理，力求以文化人、以理服人；也要敢于亮剑，敢于同错误思潮作坚决斗争。

聚民心，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量

实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须凝聚中国力量。宣传思想工作是做人的工作的，是凝聚民心的工作。中国特色社会主义进入了新时代，宣传思想工作要坚持以人民为中心，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。

既讲清伟大成就，又讲清现实问题。宣传思想工作要善于结合国际国内形势，紧密联系人民群众生活的变化、身边的事例，讲清楚改革开放40年来取得的伟大成就，特别是党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，不断激发信心、汇聚民心。当下，有人利用负面个案大做文章，得出一些偏颇结论。有效回应这类质疑，讲深讲透存在的问题，关键是要用好唯物辩证法，引导干部群众分清主流与支流、个别与一般、现象与本质，讲清楚问题成因及解决之道。列宁曾说过，“如果不是从整体上、不是从联系中去掌握事实，如果事实是零碎的和随意挑出来的，那么，它们就只能是一种儿戏，或者连儿戏都不如”。做好宣传思想工作，就要像习近平同志所强调的那样，做到根据事实来描述事实，既准确报道个别事实，又从宏观上把握和反映事件或事物的全貌。

既解决实际问题，又解决思想问题。宣传思想工作的效果最终要体现在人民群众的认同上。毛泽东同志指出：“一切群众的实际生活问题，都是我们应当注意的问题。假如我们对这些问题注意了，解决了，满足了群众的需要，我们就真正成了群众生活的组织者，群众就会真正围绕在我们的周围，热烈地拥护我们。”做好新形势下的宣传思想工作，就要把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，既帮助人民群众解决生活中的实际问题，又为他们解开思想上的疙瘩，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

育新人，为实现中华民族伟大复兴培养生力军

坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦，是一项长期任务，需要一代又一代人接续奋斗。这就决定了宣传思想工作要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责。

以坚定理想信念筑牢精神之基。从一定意义上讲，青年是否具有坚定的理想信念，决定一个国家能否兴旺发达。理想指引人生方向，信念决定事业成败。没有坚定的理想信念，就会导致精神上“缺钙”。在宣传思想工作中帮助广大青年坚定理想信念，要根据当代青年的个性特点、理论诉求、学习方式，加强马克思主义理论、中国历史和世界历史、当代中国基本国情的宣传教育，使青年不断增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”。

在关注、关心、关爱上见真章。赢得广大青年，是一个政党保持青春活力的关键。中国共产党历来高度重视青年工作，自成立之日起就坚持代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年。在思想多元化、社会信息化条件下，宣传思想工作要赢得青年，需要付出更多努力，在关注青年、关心青年、关爱青年上投真情、付真意、见真章，在倾听青年心声、鼓励青年成长、支持青年创业等方面出实策、鼓实劲、办实事。

在落细、落小、落实上用真功。习近平同志指出，“道不可坐论，德不能空谈。于实处用力，从知行合一上下功夫，核心价值观才能内化为人们的精神追求，外化为人们的自觉行动。”宣传思想工作要强化教育引导、实践养成、制度保障，努力推动社会主义核心价值观融入社会生活各方面，引导全体人民自觉践行。特别是要抓住青少年价值观形成的关键时期，引导他们扣好人生第一粒扣子。

兴文化，为实现中华民族伟大复兴增强文化底蕴

一个国家、一个民族的强盛，要以文化兴盛为支撑。中华民族伟大复兴，要以中华文化发展繁荣为条件。在新时代，宣传思想工作要为坚持中国特色社会主义文化发展道路、建设社会主义文化强国贡献力量。

切实增强兴文化的责任感和使命感。文化是民族生存和发展的重要支撑，实现中华文化繁荣兴盛、建设社会主义文化强国，是实现中华民族伟大复兴中国梦的题中应有之义。面对社会上凝聚价值共识的诉求、人民群众过上更丰富精神文化生活的渴望，宣传思想工作者要站在实现中华民族伟大复兴中国梦、实现人民美好生活向往的高度，切实增强兴文化的责任感和使命感。

大力弘扬中国特色社会主义文化。中国特色社会主义文化是以中华优秀传统文化为基础、以革命文化为源头、以社会主义先进文化为方向的有机整体。做好新形势下的宣传思想工作，要扎根中华优秀传统文化沃土，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展；继承革命文化，发挥红色文化基因在文化传承、融合和创新等方面的重要作用；弘扬社会主义先进文化，发挥其价值引领作用。

不断激发人民群众文化创新创造活力。繁荣社会主义文化，既需要阳春白雪，也需要下里巴人；既要发挥宣传思想工作的引领作用，也要激发人民群众文化创新创造活力。对于社会文化现象、大众文化形式，应坚持满足群众需求与引领提高相结合，坚持以文化自觉来审视其优点与不足、以文化自信来对待其流行与影响，努力推动其健康发展。

展形象，为实现中华民族伟大复兴营造有利国际舆论环境

中国不可能在封闭的条件下求发展，只能在与世界和谐相处、良性互动中实现共赢发展。宣传思想工作要向世界展现真实、立体、全面的中国，为实现中华民族伟大复兴营造有利国际舆论环境。

加强国际传播能力建设。当前，“读懂”中国经济、“解码”中国道路已成为一种重要国际现象。世界关注中国，这是好事，但中国故事不能任由他人演绎，中国人理应讲好自己的故事。五四运动以来，中外文化交流总体上呈现西学东渐有余、东学西渐不足的状况。现在，虽然资讯很发达，但国外民众对中国还知之不多、知之不深、知之不真，很容易被别有用心的媒体误导。近年来，我国主流媒体的国际传播能力不断提高，但西强我弱的国际舆论格局仍未根本改变。加强国际传播能力建设，依然是宣传思想工作面临的重要任务。

讲好中国故事。近些年，针对中国经济社会快速发展，一些国外媒体作出各种解读。其中，不乏“中国威胁论”之类的曲解和误读。对此，我国宣传思想工作者作出了及时有效回应。今后，应进一步做好澄清谬误、明辨是非的工作。同时，要超越“先被抹黑然后洗白”的做法，提高国际传播的积极性主动性创造性，主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，让世界更立体、更全面地了解中国。不仅要让世界知道“舌尖上的中国”，还要让世界知道“学术中的中国”“理论中的中国”“哲学社会科学中的中国”，让世界知道“发展中的中国”“开放中的中国”“为人类文明作贡献的中国”。

诠释中国理念。由于历史与现实、制度与文化、风俗与习惯等方面的差异，中国的发展难免会经历一个中外之间长期的认知摩擦、碰撞、适应过程。研究国外不同受众的习惯和特点，采取融通中外的概念、范畴、表述，善于向国际社会诠释和表达中国理念，无疑是非常重要的。增强中国故事的国际传播力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承传统优秀文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去，是宣传思想工作者必须承担的重大课题和重要使命。