习近平八个“我们要” 畅谈远东和东北亚美好明天

9月12日，第四届东方经济论坛全会在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞。 新华社记者鞠鹏摄

央视网消息：“东方风来满眼春。”9月12日，应俄罗斯总统普京邀请，习近平主席出席第四届东方经济论坛，并发表题为“共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来”的致辞。当晚的《新闻联播》头条播报了这则消息。

在致辞中，习近平总结了近年来中俄远东合作成果，并为新形势下共同促进东北亚地区和平稳定和发展繁荣提出倡议，强调中方愿同地区国家一道，维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展，促进本地区和平稳定和发展繁荣。

央视网以致辞中的八个“我们要”为关键词索引，梳理习近平就维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展四个方面所表明的中国态度，提出的中国主张，以展现习近平关于远东及东北亚不断做大共同利益蛋糕的“中国远见”。