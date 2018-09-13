习近平八个“我们要” 畅谈远东和东北亚美好明天

9月12日，第四届东方经济论坛全会在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞。 新华社记者鞠鹏摄
央视网消息：“东方风来满眼春。”9月12日，应俄罗斯总统普京邀请，习近平主席出席第四届东方经济论坛，并发表题为“共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来”的致辞。当晚的《新闻联播》头条播报了这则消息。
在致辞中，习近平总结了近年来中俄远东合作成果，并为新形势下共同促进东北亚地区和平稳定和发展繁荣提出倡议，强调中方愿同地区国家一道，维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展，促进本地区和平稳定和发展繁荣。
央视网以致辞中的八个“我们要”为关键词索引，梳理习近平就维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展四个方面所表明的中国态度，提出的中国主张，以展现习近平关于远东及东北亚不断做大共同利益蛋糕的“中国远见”。
始终秉持和平发展理念
——新形势下，我们要携手并肩、加强合作，共同促进本地区和平稳定和发展繁荣。
——我们要增进互信，维护地区和平安宁。
·一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。
·作为东北亚地区一员，中方始终秉持和平发展理念，努力营造和睦友好的周边环境；始终本着相互尊重的精神，以建设性姿态参与地区合作；始终注重考虑和照顾各方关切，致力于推动地区各国交流对话。
·中方愿继续同各方一道，不断巩固团结，增进互信，共同探索维护东北亚持久和平安宁的有效途径，为实现本地区和平、稳定、发展不懈努力。
深化合作，实现互利共赢
——我们要深化合作，实现各国互利共赢。
·东北亚地区能源资源丰富，具有世界领先的科技研发能力，资金和人力资源充足，各国经济发展各具优势，特点鲜明，互补性强。当前，地区形势稳定向好，地区国家完全有能力、有条件充分发挥各自优势，开展各领域、深层次合作。
——我们要积极开展发展战略对接。
·根据我同普京总统达成的共识，中俄正在积极开展“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，已经取得重要早期收获。中方愿在这一基础上同各方对接发展战略，加强政策沟通和协调，形成合力，把握合作大方向。
——我们要重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，促进各国市场、资本、技术流动，优化资源配置和产业结构，共同建设开放型区域经济，努力构建东北亚经济圈。
——我们要大力推动小多边合作、次区域合作。
·中方对有利于促进地区稳定、发展、共赢的多边合作均持开放态度，愿同各方深入研究开展其他多边和次区域合作的可能性，推动更多实实在在的项目落地实施，给地区人民带来更多实惠。在这方面，中方支持亚洲基础设施投资银行、丝路基金发挥更大作用，提供项目资金保障。
文化相融，民心相通
——我们要互学互鉴，巩固人民传统友谊。
·东北亚各国地缘相近，文化相融，民心相通，各国人民在长期交往中结下深厚友谊，涌现了许多感人故事。符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养，中国孩子们在这里受到无微不至的关怀，同俄罗斯结下深厚情缘。
·未来，各国可以在现有基础上，拓宽交流渠道，创新合作形式，巩固和深化旅游、青年、教育、文化产业等传统领域合作，同时在文化遗产、共同创作、知识产权保护等领域加强互学互鉴，努力为各国、各年龄段民众开展交流创造便利，打造平台。
积极探讨协调发展新模式
——我们要着眼长远，实现综合协调发展。
·东北亚地区各国发展模式和水平不尽相同，经济增速快，合作项目多，更需要立足现实，着眼长远，加强统筹协调，实现经济和社会、资源和环境、人与自然协调可持续发展。
·中方愿同地区各国一道，积极探讨建立东北亚地区协调发展新模式，加快科技创新，转变发展理念，加大环境综合治理力度，形成节约资源和保护环境的产业格局和生活方式，携手应对共同面临的区域性环境问题。