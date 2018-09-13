习主席在符拉迪沃斯托克

新华社符拉迪沃斯托克9月13日电（记者刘华 孟娜 吴刚）

这是一次精准高效的“点穴式”访问——

9月11日至12日

习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛

约30个小时 10余场活动

习近平主席的出访日程保持一贯的快节奏

9月11日，国家主席习近平抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克，应俄总统普京邀请，出席第四届东方经济论坛。这是习近平步出舱门，俄罗斯高级官员在舷梯旁热情迎接。新华社记者 庞兴雷 摄

11日14时30分许

专机降落符拉迪沃斯托克国际机场

接下来

大小范围会谈、见证合作文件签署、共同会见记者……

远东联邦大学校园内

习近平主席同普京总统举行年内第三次会晤

9月11日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京举行会谈。新华社记者 谢环驰 摄

两国元首一致同意

无论国际形势如何变化

中俄都将坚定发展好两国关系 坚定维护好世界和平稳定

“亲爱的朋友”“我的好朋友”……

共见记者时 领导人间的亲密称谓

折射的是两国关系的高水平和特殊性

密切的工作关系 良好的个人友谊 高频次的双边会晤

引领两国全面战略协作伙伴关系行稳致远

树立起大国、邻国关系典范

也向世界发出共同应对挑战的积极信号

9月11日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克和俄罗斯总统普京共同出席中俄地方领导人对话会。 新华社记者 饶爱民摄

山水相连 守望相助

国家合作要依托地方、落脚地方、造福地方

两国元首共同出席中俄地方领导人对话会

将2018-2019中俄地方合作交流年推向高潮

中方9个省、自治区 俄方13个联邦主体的负责人与会

致力做大合作蛋糕

新时代的中俄地方合作 为两国关系发展添砖加瓦

阿亚克斯海湾

星光点点 凉风阵阵

晚间 两国领导人前往远东风采街

观展览 看鱼市 兴致盎然

国际会议活动间隙

举行双边会晤 已是习近平主席外交日程中的惯例

12日上午

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克会见蒙古国总统巴特图勒嘎。新华社记者 饶爱民 摄

会见蒙古国总统巴特图勒嘎

双方同意 大力推动“一带一路”同“发展之路”对接

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克会见日本首相安倍晋三。新华社记者 谢环驰 摄

会见日本首相安倍晋三

习近平主席指出

要继续相向而行 保持改善向好势头

推动中日关系稳中有进 得到新的更大发展

下午 出席第四届东方经济论坛全会

是此访“重头戏”

相互支持对方举办大型活动

也从一个侧面 体现中俄关系的不一般

9月12日，第四届东方经济论坛全会在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞。新华社记者 鞠鹏 摄

习近平主席发表致辞——

“要增进互信 维护地区和平安宁”

“要深化合作 实现各国互利共赢”

“要互学互鉴 巩固人民传统友谊”

“要着眼长远 实现综合协调发展”

四点主张 契合域内各方利益

为开创东北亚美好新未来指引方向

“海洋”全俄儿童中心

坐落于山海之间

空气里 满是节日般的欢乐

9月12日，第四届东方经济论坛全会在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、蒙古国总统巴特图勒嘎、日本首相安倍晋三、韩国总理李洛渊等出席。这是全会后，与会各国领导人共同出席第三届“远东杯”国际帆船拉力赛第一赛段颁奖仪式。新华社记者 黄敬文 摄

出席完“远东杯”国际帆船拉力赛颁奖仪式

参观过中俄经贸合作图片展之后

习近平主席同普京总统一起到访此处

10年前 一群汶川地震灾区的孩子曾在这儿接受疗养

老师们的悉心照料 帮他们驱散灾难阴霾

如今 他们已长大成人

重返故地 与“海洋”的老师和旧友们相聚

眼神里充盈着喜悦与感恩

朋友不是在宴席上 而是患难时给你帮助的人

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。这是习近平和普京同中俄青少年代表及中心教职工代表合影。新华社记者 鞠鹏 摄

习近平主席寄语两国青少年——

“成为国家栋梁之才”

“做中俄友好事业接班人”

“让中俄世代友好的伟大事业薪火相传、生生不息”

并邀请“海洋”中心师生到中国做客

爱心点亮人生

友谊地久天长

儿童中心响起热烈掌声

夜幕降临后

专机再次起飞

习近平主席又一次俄罗斯之行

画上圆满句号