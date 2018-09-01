习近平总书记重要讲话引发热议 16位大学书记校长这样说

来源：人民网-教育频道

人民网北京9月12日电（李依环）“教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者。”适逢第三十四个教师节，全国教育大会10日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，在高校教育工作者和青年学子中引发热烈反响。

广大师生们认为，习近平总书记的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，全面总结了党的十八大以来教育工作取得的成绩经验，深入分析了新时代教育改革发展面临的新形势、新任务，为教育事业发展作出了全面部署。他们一致表示，将认真学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，尊师重教，坚持扎根中国大地办教育，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育贡献力量。

教育对实现中华民族伟大复兴具有决定性意义

教育是国之大计、党之大计。“教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。”习近平总书记指出，教育对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。

“聆听了总书记的讲话，我们教育工作者备受鼓舞，再次受到了深刻的教育。”中国人民大学党委书记靳诺表示，全国教育大会是党的十八大以来首次面向全国教育战线召开的一次盛会，习近平总书记的重要讲话强调了党对教育事业的全面领导，对加快推进教育现代化、建设教育强国进行了全面谋划和前瞻性部署，是一部马克思主义教育思想的纲领性文献。

北京师范大学党委书记程建平表示，党的十八大以来，习近平总书记着眼人民福祉和民族未来，就教育在实现民族复兴伟业中的基础性、战略性地位，就中国教育改革发展的方向、目标定位、实现路径与组织制度保障等发表了一系列重要讲话。这些讲话高屋建瓴、内涵丰富、体系完备，为新时代中国特色社会主义教育事业的改革发展提供了理论指导和根本遵循。

“全国教育大会是一次具有里程碑意义的重要会议。我很荣幸在现场聆听了总书记的重要讲话，讲话内涵丰富、思想深邃、启迪思想。”天津大学党委书记李家俊表示，当前，我国教育事业的发展开启了新征程，天津大学将全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，扎根中国大地建设世界一流大学，为实现高等教育内涵式发展和建设教育强国作出新的更大的贡献。

中国农业大学党委书记姜沛民今年也参加了全国教育大会。姜沛民表示，总书记的讲话，深刻阐述了教育事业对社会主义现代化的基础性作用和对实现中华民族伟大复兴的决定性意义，对全党全社会发出了加快教育现代化、建设教育强国新的动员令，对今后教育发展改革进行了一系列战略部署。

“全国教育大会的召开充分彰显了以习近平同志为核心的党中央心系教育、心系民生、面向未来的初心和使命。”兰州大学党委书记袁占亭认为，习近平总书记的重要讲话，以宏阔的视野、深邃的思想、丰富的情怀，用“九个坚持”“六个下功夫”等精辟论述，全面总结了党的十八大以来的教育改革发展的新理念新思想新观点，深入分析了存在的问题，全面部署了下一步工作，振奋人心、催人奋进。

中国政法大学党委书记胡明表示，要把认真学习领会习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，与深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、习近平总书记考察学校的重要讲话和勉励语精神紧密结合起来，把握其一脉相承的内在联系，努力培养和造就德智体美劳全面发展的高素质人才。

打造师德高尚的一流师资队伍

“建设社会主义现代化强国，对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求。”习近平总书记强调，全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

“教育的使命是立德树人。”中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛提出，将全面加强教师队伍建设，通过大平台、大团队、大项目、大格局、大舞台引才聚才，引导南开教师有定力、有坚守、执着于教书育人，以德立身、以德治学、以德施教，担负起传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。

中国工程院院士、天津大学校长钟登华表示，一流的师资队伍是建设一流大学的关键。在今后的工作中，将贯彻落实立德树人的根本任务，坚持“以师德之优创天大之优”，建设一支“师德高尚、潜心育人、业务精湛、结构合理、充满活力”的一流师资队伍，努力建设中国特色世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出天大贡献。

“学生是立学之本，学者是立学之道，学术是立学之魂。”中国工程院院士、华中科技大学校长丁烈云表示，学校鼓励和支持教师站好三尺讲台，承担好发现知识、应用知识、传授知识的职责。未来也将一如既往地关心教师、尊重教师，发扬传统、发挥优势，感情留人、待遇留人、事业留人、平台留人，为教师施展才华提供机会和舞台，使他们的事业和学校的事业共同发展。

“总书记在讲话中深刻阐释了中国特色社会主义教育改革发展的谋划，对教育工作作出重大战略部署。作为教师，我倍感鼓舞和振奋；作为教育工作者，我更感使命光荣、责任重大。”中国工程院院士、四川大学校长李言荣表示，将加强教师水平建设，全面推进学校党的建设这一新的伟大工程，以及建设世界一流大学这一新的伟大事业。

中国石油大学（北京）校长张来斌表示，大学是时代精神的象征，是社会良知的灯塔，建设高水平大学必须汇聚一批高水平教师。长期以来，中国石油大学把“善待学生、尊重教师、崇尚学术”作为学校的办学理念，尊重教师的职业发展需求，积极为教师的成长搭建平台、创造条件，让教师在岗位上有更多幸福感，在事业上有更多成就感，在社会上有更多荣誉感。

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务

“培养什么人，是教育的首要问题。”习近平总书记表示，我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。

上海财经大学党委书记丛树海提出，将始终坚持学科建设的一流标准，坚持立德树人的根本任务，坚持顶天立地的学术品位，坚持精益求精的制度建设，让学科体系、教学体系、教材体系、管理体系都围绕立德树人的目标来设计，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。

“学校将坚持‘以本为本’，推进‘四个回归’，把本科教学质量作为学校的生命线，构建出‘双一流’视域下的人才培养体系。”中国矿业大学校长、党委副书记葛世荣表示，教师要把立德树人作为根本任务，立大志向、当大先生、做大学问，以更加精深的知识和科研成果培育一流学生，以更加开拓创新的勇气和思维打造一流学术。

对外经济贸易大学校长、党委副书记王稼琼指出，必须坚持党对教育事业的领导，建设有中国特色的世界一流大学，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务。育人为本、德育为先，把“立德树人”作为教育的根本要求和最高标准，贯穿于人才培养全过程，为国家经济建设和社会发展培养出高质量的创新型、复合型、应用型人才。

全国政协委员、北京中医药大学校长徐安龙表示，大学除传播知识外，更重要的是追求真理，弘扬学术，塑造人格。培养“现代中医药人”，实现“古老中医药的传承与创新”，就需要做到心向学生，心向学者、学人，崇尚学术，端正学风，围绕“立德树人，以文化人”的宗旨，为健康中国建设培养合格的接班人。

在湖南师范大学党委书记李民看来，习近平总书记的重要讲话，进一步深化了对教育任务和育人目标的理解，加深了对我国教育发展方向的把握，为新时代教育改革发展指明了方向。湖南师范大学将把正确政治方向和价值引导贯穿立校办学、育人育才的全过程，培养更多的人类灵魂工程师和文明传承者。（网站首页图：新华社图片）