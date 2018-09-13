东方风来满眼春——习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛意涵丰富、影响深远

来源：人民日报客户端

本报符拉迪沃斯托克9月12日电 （记者管克江、杜尚泽）2018年9月11日至12日，国家主席习近平应邀赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，9月以来，中国外交高潮迭起、精彩纷呈。中非合作论坛北京峰会刚刚落下帷幕，习近平主席旋即赴俄罗斯出席东方经济论坛，同普京总统共同引领新时代中俄关系发展，同东北亚各方共商区域和平与发展大计。在符拉迪沃斯托克停留约30个小时里，习近平主席密集出席10余场活动，既登高望远指引方向，也脚踏实地推进合作；既有坦诚深入的战略沟通，也有温馨感人的亲民交流。“东方风来满眼春。”习近平主席此访高举和平、发展、合作、共赢旗帜，为中俄关系增添新动力，为区域合作开辟新前景，为国际关系注入新气象。值此世界政治经济形势错综复杂的多事之秋，中国特色大国外交再次显示旺盛的生命力，释放强劲的正能量，展现宽广的大格局。

王毅指出，习近平主席此访日程紧张、意涵丰富、影响深远，是一次深化互信之行、增进友谊之行、拓展合作之行、推动共赢之行。

一、密切中俄元首交往，提升战略协作水平

中俄元首的战略引领和密切交往是两国关系深入发展的强劲动力。此访是习近平主席担任中国国家主席以来第七次到访俄罗斯，也是首次出席东方经济论坛，延续了中俄相互支持对方举办大型活动的传统，受到普京总统盛情接待。两国元首举行4个月内第三次会晤，在亲密友好的氛围中大范围、小范围、一对一地长时间沟通交流，讲得透彻，谈得投契，对中俄全面战略协作伙伴关系进一步发展作出部署，就重大国际和地区问题进行对表，体现了中俄关系的高水平和特殊性。习近平主席强调，无论国际形势如何变化，中俄都将坚定发展好两国关系，坚定维护好世界和平稳定。普京总统表示，俄方愿同中方进一步加强双多边框架下合作，深化俄中全面战略协作伙伴关系，以应对共同挑战。双方同意保持战略定力，密切战略协作，彼此互为牢固稳定依托，相互给予有力支持，捍卫中俄两国自身和国际社会共同利益。双方将继续加强在国际事务中的良好协作，同国际社会一道，推动各种热点问题的政治解决进程，共同反对单边主义和贸易保护主义，秉持人类命运共同体理念，推进构建新型国际关系。这一系列共识充分表明，中俄密切关系是双方的战略决断和长远选择，经得起国际风云变幻的考验，不会受外部因素影响而动摇，在国际事务中的积极影响不断扩大，战略稳定作用日益突出，树立了大国、邻国关系典范。

二、传承中俄世代友好，续写人民交往佳话

国之交在于民相亲。习近平主席和普京总统高度重视巩固中俄人民传统友谊，专门抽出时间出席两国友好交流活动，成为此访一大亮点。今年适逢中国四川汶川地震灾区儿童赴俄疗养10周年。震灾发生后，共有900多名灾区中小学生在“海洋”全俄儿童中心受到热情接待和悉心照料，成为中俄人民患难与共的真实写照。时隔10年，中俄元首共同接见曾在“海洋”中心结下深厚情谊的两国青少年代表，聆听他们诉说重逢感言，观看他们同台表演，见证他们发起《中俄青少年世代友好宣言》，并同他们亲切互动交流。真挚温暖的气氛打动了在场所有人。习近平主席感谢俄方教职工帮助中国孩子们驱散灾难阴霾，勉励两国青少年做国家栋梁和友谊使者，让中俄世代友好的事业薪火相传、生生不息。习近平主席邀请“海洋”中心师生来华做客，续写两国友好交往新的佳话。习近平主席应普京总统邀请出席“远东杯”国际帆船拉力赛颁奖仪式，支持中俄积极举办大型赛事活动，加强体育人文交流。习近平主席强调，要推动中俄地方人文交流机制化、常态化，加深对彼此文化传统的了解和认知。我们相信，在中俄两国元首关怀培育下，两国民众相知相亲的涓涓细流将不断汇聚成中俄世代友好的浩荡长河，成为两国关系发展的不竭动力。

三、深化中俄利益交融，激发地方合作潜力

中俄互为最大邻国，各领域合作具有强大内生动力。此访期间，习近平主席同普京总统规划下阶段两国务实合作方向，商定继续深入开展共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接，重点加强能源、农业、科技创新、金融等领域合作，稳步推进战略性大项目，积极打造合作新增长点，将两国高水平政治关系优势转化为更多务实合作成果。习近平主席邀请普京总统明年来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，普京总统当场欣然接受。两国元首共同参观中俄经贸合作图片展，并见证签署一系列双边合作文件，昭示着双方广阔的合作空间。地方合作是中俄合作的主线之一。两国元首共同出席中俄地方领导人对话会，还一道在远东风采街参观考察，亲力亲为推动地方合作。习近平主席强调，要借助今明两年中俄地方合作交流年的东风，加强统筹协调、创新合作思路、深挖互补优势，开启两国地方合作新时代。要用好“东北—远东”“长江—伏尔加河”两大地方合作机制，要推动中方“京津冀”“长三角”“粤港澳大湾区”等区域发展规划同俄方各联邦区发展战略对接，使地方合作由毗邻地区向腹地延伸。习近平主席此访有力拓展了中俄地方合作格局，对于推进中国国内协调发展战略、对于提升远东开发合作水平、对于深化两国利益融合均有重要意义。

四、引领区域合作方向，开创互利共赢前景

东方经济论坛是俄罗斯远东地区国际合作的重要平台，也是东北亚各国凝聚智慧、共商合作的重要契机。当前东北亚局势总体稳定向好，加强区域合作面临更加有利条件。习近平主席在论坛全会上致辞时提出四点主张：要增进互信，维护地区和平安宁；要深化合作，实现各国互利共赢；要互学互鉴，巩固人民传统友谊；要着眼长远，实现综合协调发展。这些重要主张顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为开创东北亚地区美好未来描绘了清晰可行的路线图。在“一带一路”倡议提出5周年之际，习近平主席着眼地区可持续发展，秉持共商共建共享理念，倡导各方积极开展发展战略对接，重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，大力推动小多边合作、次区域合作，得到与会各方支持响应。“德不孤，必有邻。”作为东北亚地区重要一员，中国始终致力于参与地区合作，始终致力于推动各国交流对话，始终致力于营造和睦友好的周边环境，展现了负责任、有担当、建设性的大国形象，我们对外合作的空间越来越宽广，和平发展的道路越走越顺畅，互利共赢的理念越来越深入人心。

出席论坛期间，习近平主席还同与会国家领导人进行友好交流，加深互信合作。在会见蒙古国总统巴特图勒嘎时，双方同意把握好中蒙关系正确方向，以实际行动维护好政治基础，大力推动“一带一路”同“发展之路”对接，扩大边境毗邻地区交流合作。习近平主席同日本首相安倍晋三举行双边会晤，指出中日关系正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。双方要巩固政治基础，把握正确方向，增进相互理解，扩大共同利益，建设性管控分歧，开展良性互动。安倍首相表示，日方改善和发展对华关系的愿望是真诚的，决心为此作出努力，推动两国关系取得新的更大发展。

王毅最后说，习近平主席此访是一次务实精准高效的“点穴式”访问，有利于大国关系的良性互动，有利于周边外交的深耕细作，是我国打造周边和人类命运共同体的重要实践，体现了大国领袖宽广宏大的国际视野、自信从容的格局风范。当前世界处于百年未有之大变局。世事纷繁多元应，纵横当有凌云笔。我们要以习近平新时代中国特色社会主义外交思想为指引，观大势、谋全局，抢抓机遇，妥应挑战，统筹谋划推进对外工作，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供更好保障，为推动人类和平与发展的进步事业作出更大贡献。（网站首页图：新华社图片）