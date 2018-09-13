【央视快评】共享新机遇 开创新未来

来源：央视网

9月12日，第四届东方经济论坛全会在符拉迪沃斯托克举行。中国国家主席习近平发表了题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞。习主席以宽广宏大的国际视野，强调中方愿同地区国家一道，维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展，促进本地区和平稳定和发展繁荣。

习近平主席的致辞赢得了国际社会的广泛共鸣。认为习主席的重要主张顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为开创东北亚地区美好未来描绘了清晰可行的路线图，提供了新的强大动力，必将拓展远东地区合作的广度和深度，促进东北亚地区实现繁荣发展。

习主席指出：一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待。 和平是发展的基础，互信是合作的前提。东北亚地区各国合作具有天时地利的优势。中俄关系就堪称大国关系、邻国关系的典范。近年来，在习近平主席和普京总统的战略指引下，中俄关系形成空前的战略稳定性，两国政治互信达到从未有过的高度，中俄全面战略协作伙伴关系不断深化，为东北亚地区和平稳定奠定了坚实基础。

“一花独放不是春。”合作共赢才能为未来提供持续的动力。东北亚地区各国应该把握好当前总体稳定向好的局势，加强政策沟通和协调，充分发挥各自优势，开展各领域、深层次合作，形成合力，实现共赢。以中俄为例，“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，进一步为中俄合作创造了便利条件和政策保障，将中俄合作推向了一个新的高度。与此同时，借助今明两年中俄地方合作交流年的东风，“东北－远东”、“长江－伏尔加河”两大地方合作机制日益成熟，中俄地方合作由毗邻地区向腹地延伸。

“国之交在于民相亲。”文化相融，民心相通对于地区稳定发展具有至关重要的作用。东北亚各国要继续深化文化交流活动，努力为各国、各年龄段民众开展交流创造便利，打造平台，促进区域合作，实现共同发展，让命运共同体意识在各国民众心里落地生根，构筑坚实的民意和社会基础。

习主席在致辞中强调，我们要着眼长远，实现综合协调发展。东北亚地区各国发展模式和水平不尽相同，经济增速快，合作项目多，更需要立足现实，着眼长远，加强统筹协调，实现经济和社会、资源和环境、人与自然协调可持续发展。

推动东北亚地区国家合作取得更多成果，既要登高望远长远谋划，又要脚踏实地稳扎稳打。作为东北亚的一员，中国始终致力于参与地区合作、推动各国交流对话、营造和睦友好的周边环境，展现了负责任、有担当、建设性的大国形象。中方愿继续同地区国家一道，抓住历史机遇，顺应时代潮流，推动实现本地区多元化、可持续发展，不断做大共同利益蛋糕，使本地区人民共享合作机遇和发展成果。

“世事纷繁多元应，纵横当有凌云笔。”我们坚信，只要东北亚各国凝聚智慧，以相互尊重的精神共商发展大计，共建一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚，就一定能共享远东发展新机遇，开创东北亚美好新未来，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

央视评论员