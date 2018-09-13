培养什么人，是教育的首要问题—— 一论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话精神

来源：光明网-《光明日报》

光明日报评论员

教育是国之大计、党之大计。在全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话，站在国家繁荣、民族振兴的战略高度，深刻总结党的十八大以来我国教育事业发展成就，作出重大部署，为做好新时代教育工作提供了根本遵循。习近平总书记强调，培养什么人，是教育的首要问题。广大教育工作者要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，激励学生坚定理想信念，把自己的人生追求同国家发展进步、人民伟大实践紧密结合起来，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

培养社会主义建设者和接班人，要在坚定理想信念上下功夫。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，要教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

培养社会主义建设者和接班人，要在厚植爱国主义情怀上下功夫。爱国主义是中华民族精神的核心。爱国主义精神是中华民族的精神基因，维系着华夏大地上各个民族的团结统一，激励着一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣而不懈奋斗。要让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根，教育引导学生热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。

人无德不立，育人的根本在于立德。加强品德修养，培养奋斗精神，既要教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人，也要教育引导学生树立高远志向，历练敢于担当、不懈奋斗精神，具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度，做到刚健有为、自强不息。

社会主义建设者和接班人，既要有高尚品德，也要有真才实学。建设社会主义现代化强国，发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源。既要教育引导学生珍惜学习时光，心无旁骛求知问学，增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进，也要帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，还要全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，增强综合素质，实现全面发展，为国争光、为民造福。

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。新时代新形势，改革开放和社会主义现代化建设、促进人的全面发展和社会全面进步对教育和学习提出了新的更高的要求。越来越多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将为中华民族伟大复兴贡献更多智慧和力量。

《光明日报》（ 2018年09月13日 03版）（网站首页图：新华社图片）