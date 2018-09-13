为了这件牵记在心的惠民实事，李强今赴普陀静安虹口察看推进情况

来源：上观新闻 作者：谈燕

今天下午，市委书记李强就坚持“留改拆”并举、深化城市有机更新、进一步改善市民群众居住条件有关工作，前往普陀、静安、虹口实地调研，现场察看旧住房综合改造、加装电梯等项目推进情况。李强强调，“留改拆”并举综合推进各类旧住房修缮改造，是事关长远、十分重要的惠民举措，要按照习近平总书记对上海工作的指示要求，进一步增强紧迫性和责任感，创新思路、办法和机制，市区联动、多策并举、加大力度，加快改善基本居住条件，更好满足人民群众对美好生活的向往。

►在普陀曹杨五村南岭园小区看老公房成套改造“贴扩建”——

因地制宜内外兼修提升改造品质

始建于1951年的曹杨新村是新中国第一个工人新村。随着时间推移，房屋逐渐老化，居民期待改善的呼声越来越高。

自2014年以来，普陀区采用“贴扩建”方式对非成套公房进行改造，通过适当增加建筑面积，达到成套独用，完善居住功能，在曹杨五村南岭园小区，已有近600户居民受益。

李强走进住房还未改造的居民家中，厨卫合用加上年久失修，屋子里逼仄昏暗。李强关切询问居民们对老公房成套改造的想法，大家连声表示，看到对面改造后的“样板房”，希望自家也能早日改造。居委干部告诉市领导，已经通过征询，近期就能开工。

随后，李强来到住房已经改造的住户家中，屋内明亮整洁、井井有条。居民向市领导展示了独立的厨卫间，高兴地表示不用离开熟悉的环境，还能改善居住条件，感谢党委政府为老百姓办了件大好事。李强祝大家生活越来越幸福。他叮嘱区里同志，要结合旧住房实际和居民群众所需，不断创新探索改造的方式路径。要因地制宜、内外兼修，提升规划水平和改造品质，让老百姓有实实在在的获得感。

►在静安区彭三小区看老旧住宅拆除重建——

共同支持一起努力，生活定会越来越好

静安区彭三小区十多年来探索采取老旧住宅拆除重建方式改善居民居住条件，并同步配套各类公共服务设施。从破旧老房子搬入全新电梯房的居民感触最深，再也不用为厨卫合用、雨天漏水犯愁，生活质量明显提升。

李强说，看到大家的居住条件改善了，我们由衷地为你们感到高兴。希望大家一起帮忙做工作，用你们的实际感受影响动员其他居民，推动旧住房综合改造加快推进，让更多居民受益。

市领导还走进正待住房改造的底楼居民老李家中，看到老李家的屋内地势明显低于屋外，大白天还得开着灯照明，李强握住他的手说，大家的居住困难，我们都看在眼里、急在心里。市里、区里想了很多改善的办法举措，街道、居委干部们也整日奔忙，希望居民们共同支持，我们一起努力，早日完成住房改造，生活一定会越来越美好。

►在虹口区春阳里看石库门旧里内部整体改造——

正确处理好保护历史风貌和改善居民居住条件的关系

虹口区春阳里是典型的上海老式石库门里弄住宅，属历史风貌保护街坊。在一期试点改造过程中，建筑外部完整保留石库门历史建筑原有风貌，建筑内部在确保房屋结构安全前提下，调整功能，厨卫成套独用，让居民彻底告别拎马桶的历史。

市领导走进弄堂一路察看，改造过的房屋清水红砖、窗明几净，同一旁还未改造、电线乱挂的房屋形成鲜明对比。李强对区里同志说，要处理好保护历史风貌和改善居民居住条件的关系，积极回应历史建筑内居民的呼声，一切从实际出发，多渠道、多途径改善他们的居住条件。

市领导走进92岁的张阿婆家里，仔细询问房屋改造后的感受。张阿婆说，改造时“一户一策”，居住需求都被充分考虑进去，现在一家三代人都住进来了。李强说，“看到你们三世同堂，其乐融融，我们就放心了！”

►在静安区华怡园小区看加装电梯——

办好事关居民群众生活质量的民生实事

近年来，老年群体对多层旧住宅加装电梯的呼声不断。李强来到静安区华怡园小区，这里有4幢六层楼房，在市区相关部门以及街道、居委会持续不断的协调推进下，3幢楼已先后成功加装电梯。

82岁的居民孙医生告诉市领导，原本住在4楼，随着年岁增长，上下楼成了难题，后来不得不搬出小区。听说楼里要加装电梯，她举双手同意，电梯装好没多久，她就重新搬回小区，回到熟悉的环境中。

李强说，像加装电梯这样事关居民群众特别是老年群体生活质量的民生实事，要认真听取大家的意见建议，创新方式方法探索解决路径，希望大家一起支持配合，共同把好事办好、实事办实。

市领导诸葛宇杰、时光辉参加调研。

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（本文图片由陈正宝摄影，题图为静安彭三小区实施拆除重建，居民搬进了全新电梯房。）