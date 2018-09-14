多了一项扣费功能 等于多了一种威慑-摩拜“扣费型”电子围栏未来将扩大区域

晨报记者 张 立

9月6日，摩拜“扣费型”电子围栏正式试点上线，试点区域为陆家嘴周边以及进博会场馆周边部分等7处地点，一旦用户有违规停放单车的情况，就会被要求支付一定的车辆管理费。

“扣费型”电子围栏上线一周后，记者实地测试发现，但凡出现违停情况，一分钟之内扣费提醒的短信便会发送到用户手机上。不少骑行者表示，多了一项扣费功能，等于多了一种威慑。

据悉，摩拜单车将会逐步扩大“扣费型”电子围栏试点区域。

乱停车立刻被扣了5元

9月6日，摩拜单车正式试点上线“扣费型”电子围栏，一旦用户有违规停车行为，就会被要求支付一定的车辆管理费，而“扣费型”电子围栏的范围目前分布在浦东世纪大道禁停区（近丁香路）、陆家嘴富城路禁停区、陆家嘴环路丰和路禁停区、银城中路禁停区（近世纪大道）、陆家嘴环路禁停区（近陆家嘴东路）、东泰路禁停区（近世纪大道）、青浦国家会展中心禁停区。

昨天下午，记者来到浦东世纪大道附近，对该电子围栏进行实地测试。记者尝试将一辆停放在非机动车停放区域内的摩拜单车骑行至禁停区，不一会儿，手机便收到了一条提示车辆停放在禁停区域的短信——“您在禁停区内停车，将额外收取5元车辆管理费用。缴纳费用后2小时内将任意禁停区内的任意摩拜单车骑出禁停区，将自动退还费用。”在一分钟不到的时间内，记者的摩拜账户内便被自动扣除了5元。五分钟后，记者将禁停区域内的单车骑到规定停放区，一条退还钱款的短信也立刻到达——“感谢您将车辆骑出禁停区，5元管理费已退还。”该5元管理费则是即时到账。

借助经纬度划分停车区

记者从摩拜工作人员处了解到，想要实现“扣费型”电子围栏的技术，需借助摩拜单车内部的定位系统，工作人员预先根据经纬度划分一个停车范围，一旦车辆定位在这个范围内，便属于进入禁停区。

上线“扣费型”电子围栏后，负责世纪大道区域的一位摩拜运维人员表示，用户乱停乱放的情况明显改善不少。记者发现，不少结束骑行的市民都会将车辆停放至路边划有白线的停车范围内。孙小姐在锁车时说：“害怕哪一次自己的目的地和能够停车的位置距离太远，就很不方便。”她说，“但是如果能够规范停车，也是可以理解的。”

另一位市民王先生说，上线“扣费型”电子围栏后，总觉得有了一种无形的压力，“之前违停不会扣钱，最多提醒一下，现在就不一样了。”王先生表示，花1块钱骑个单车，最后反而被扣了5块钱太不划算，“所以我现在再着急也不敢随便停车了。”

之后或将扩大“扣费区”

“扣费型”电子围栏目前还处于试点阶段，之后将会对判罚量、投诉量、违停量进行一个系统分析，在分析结果之上，未来或许会谨慎地扩大“扣费型”电子围栏区域。

据悉，上海市管理部门正在制定共享单车相关的数字化管理方案，目前，各单车企业已经将车辆相关信息上传到交通委后台，初步完成对单车的数字化登记。

接下来，有关部门将会完善对共享单车的管理方案，通过企业对单车的管理效果对企业进行考核，如果考核比较优秀的企业，之后将会动态调节该企业在市场上的相关份额。