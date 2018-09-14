上海“地沟油”资源化利用实现全部消纳 日均收运量已近150吨-每天3000辆车“喝”“地沟油”

记者 吴正彬

晨报讯 餐厨废弃油脂，也就是我们俗称的“地沟油”，是上海作为超大型城市管理中必须面对并加快解决的一大难题。

在市食药安办、市发改委、市绿化市容局、市质监局等部门的共同努力下，目前上海“地沟油”资源化利用已建立起了包括收、运、处、调、用在内的闭环管理体系，实现了“地沟油”应收尽收、应用尽用、全部消纳。由“地沟油”制成的BD100生物柴油原液，经与普通柴油按一定比例调和而成的B5生物柴油，已经在上海40座加油站对外供应，每天有3000辆左右的社会车辆“喝”上“地沟油”。

据统计，目前全市产生“地沟油”的餐饮单位有近4万户，市绿化市容部门已整合专业化收运队伍，并通过公开招标确定了18家收运单位，来对这些餐饮单位产生的“地沟油”实行定向收运和处置。值得一提的是，在整个收运环节，市绿化市容部门还与仪电集团合作，建立了全程实时监管电子信息化管理系统，严密监控餐厨废弃油脂的流向和流量，实施餐厨废弃油脂产生、收运、处置无缝对接和全程监管，实现应收尽收、集中规范收运。截至目前，本市餐厨废弃油脂规范收运量已由2011年之前的日均不足20吨，提高到日均近150吨。

“地沟油”末端处置企业生产的BD100生物柴油原液，按照一定比例与普通柴油进行调和，可形成 B5、B10、B20等型号的生物柴油。例如，5%的BD100生物柴油原液与95%的普通柴油调和，就成了B5生物柴油。目前，B5生物柴油已开始大力推广，而B10、B20生物柴油主要还处于研究试用阶段。

据介绍，自2017年10月30日起，上海石油在奉贤区庄行加油站举行B5生物柴油启动仪式以来，至今年8月底，本市已有11个区40座加油站对外供应B5生物柴油，每天加注B5生物柴油的社会车辆达3000辆左右，累计已加注100万辆（次）共5369万升（约4万吨），试点加油站B5生物柴油销售量已占其柴油总销售量的1/3以上，社会化应用取得良好效果。

据市食药安办相关负责人介绍，目前，中石化上海分公司已制定下一步推广应用方案，力争在2018年内B5生物柴油销售站点达到200座以上，供应能力达到每年60万吨左右，届时全市每年3万余吨的“地沟油”制BD100生物柴油原液将得到全部利用。