“基口”考试不适合小学生报考-主办方：明年不会对考生年龄设限，但建议15周岁以下不要来考

晨报记者 林颖颖 实习生 丁珏汭

“你们家考基口了吗？”这样的问题，最近频频出现在小学生家长间的对话中。

在全能五星、3E等英语考试纷纷“关掉”之后，另一个英语类的考试“上海英语口译基础能力证书考试”（下面简称“基口”考试）成为上海家长眼中备战“小升初”的“有效考试”，而且纷纷“赶早”，这个原本以重点高中毕业生、大学一年级学生为对象的考试，据说有小学二年级的孩子已经考出来了。坊间传闻，该考试明年起将对考生年龄“设限”，不少家长赶着“末班车”为孩子报名。记者了解到，今年10月“基口”上海报名人数比去年同期有所增加。但上海外语口译证书考试委员会办公室相关负责人明确表示，明年不会对考生年龄设限，但是“基口”不适合小学生，建议15周岁以下的孩子，莫来报名。

主办方：

相当于大学英语四级水平

开学了，就读于本市某小学的四年级学生蕾蕾（化名）除了开始学校的学习，课余时间和周末还要扑在“备考”上——10月6日，她要去参加“基口”考试。而为了备战“基口”，蕾蕾之前的整个暑假有一半以上的时间都在培训班里“集训”，一周上3天课，下课还要花大量的时间背单词、背句式。

“确实有点累，孩子也在叫苦。但是我们一定要在今年把‘基口’考出来”。蕾蕾妈妈告诉记者，“基口”每年有两次考试，时间分别在4月和10月。家长之间都在传，今年10月的考试是“基口”新一轮改版前的最后一次考试，“据说明年4月就要限制考生年龄了，太小的不许考！”

就读于本市另一所民办小学的五年级学生小亿（化名）也在备战“基口”，暑假开始就报了培训机构的集训班。“今年国庆要宅在家里了，但要是能赶上末班车，也值了。”小亿家长说。

家长口中的“基口”考试，由上海外语口译证书考试委员会办公室承担，和中级口译、高级口译形成了提升口译能力的三个阶梯性考试。

记者随机找了几名上海高校在校生，请他们翻阅“基口”的教材和真题，都得到了“有一定难度”的评价。“很多单词是我们高中时才学的。”上海财大大三学生小杨说：“比如现在看到‘distribu tion estab lishm ent’这个词，就可能会拼错。”还有一名大二的管同学则直言，有些单词自己都不认识。

“其中涉及的语言、思维和概念等能力，都是小学生不具备的，就算死记硬背，也不一定能记下多少。”上外英语系的硕士陈先生说。

在主办方推出的基口培训教材前言中，也明确写道：“参加基础口译培训的学员应该具备基本的英语知识和应用能力，相当于重点高中毕业生或者大学一年级学生的英语水平，经过培训，学生的英语应用能力可望达到大学英语四级的要求。”

但是，现在有不少小学生在“冲刺”基口，记者采访中发现，有孩子在小学二年级就把“基口”考出来了。

家长：

孩子一直都在死记硬背

小亿妈妈向记者坦言，“基口”对于孩子来说确实难度很大。“我个人觉得，适合大学一年级到三年级的学生，有些单词就算是翻译成中文，孩子也不一定知道其中的意思。“比如，有一道题讨论‘双边关系’，还有讨论‘证券投资’，这些概念小朋友本身就不理解”。

“但是没办法啊，全能五星取消了，3E也取消了，现在小升初‘升级打怪’的路上，也就是‘基口’最有含金量了。”小亿妈妈说，孩子备战“基口”很辛苦，一直在死记硬背，但一切为了小升初，只能硬着头皮上了！

另外一名小学五年级学生的爸爸也表示，“身边好多人都在考，据说对升学有用，我们总不能落下！”

培训机构：

学员集中在小学三四年级

大多数受访的家长都表示，由于“基口”难度很大，自己在家准备几乎不可能，报名后都要去机构参加相关培训，上20-25次课，每次课花费在300-400元不等。

记者以家长的身份致电昂立、AA培优等开设基础口译的培训机构，工作人员称，目前很多家长给孩子报基础口译课程，就是为了增加孩子“小升初”的竞争力。学员主要集中在三四年级，也有一二年级学生的家长也想为孩子报读课程。

“只要孩子通过成人版新概念第二册的32-48章，就可以参加这个课程。”一位机构的老师说，课程难度确实较大，要求孩子一天内至少抽出3-5个小时来学习。

“基础口译难度高、含金量大，为孩子求学上海一流初中必备证书”、“向往顶级初中的孩子，开始的年龄不能是五年级”、“基础口译难度相当于大学六级，而且上海基础口译应试者出现低龄化趋势，10-12岁拿到基础口译证书已经不再稀奇”……在不少培训机构的自媒体或网络上，这些随处可见的“技术贴”，也在撩拨着家长的升学焦虑。

[对话基口负责人]

语言学习要遵循教育规律

对于家长的“青睐”和机构的“推崇”，主办方似乎有些无奈，也想和家长推心置腹地做些提醒。为此，上海外语口译证书考试委员会办公室相关负责人昨天接受了晨报记者的专访。

对方表示，“上海英语口译基础能力证书考试”2002年设立以来，一直以重点中学高三毕业生或者大学一年级的学生为目标考生，“初中生、小学生并不适合这个考试，有时候有家长带孩子现场咨询，看到孩子太小，我们都会劝他们不要报了”。

相关负责人坦言，今年10月份的报考人数与去年同期相比有所增长，我们还没有统计考生中包含小学生的人数，但是可能和家长的升学焦虑和信息误传有关。

至于传言中的基口考试将对年龄设限，相关负责人明确说，不会对考生年龄做硬性限制，但是建议15周岁以下的青少年不要来报考。“语言学习要遵循教育的规律，家长一定要从孩子的年龄和喜好出发，如果难度太大，孩子真的不喜欢，以高压和死记硬背来获得暂时的成绩，却会使孩子丧失学习兴趣，甚至影响一生，到头来得不偿失”。

新闻晨报：基础口译报考对象的设定是哪些人群？

基口负责人：我们的目标考生是重点中学高三毕业生，或者大学一年级的学生。

新闻晨报：这两年基础口译受到小学生家长的追捧，我们目前了解的，最小的有小学二年级就考过的，根据官方的报名数据，还有更小的考生吗？

基口负责人：我们还没有做相关统计，但是这两年我们确实发现了这样一个现象，有小学生来参加。

新闻晨报：为什么基口考试不明确限制考生年龄呢？

基口负责人：我们是社会性的考试，不能明确限制年龄。但是我们的确不建议15周岁以下的考生报考，明年我们会把这则建议在报名网站上滚动播放。

那些限制报考年龄的假消息，很有可能是培训机构的炒作，饥饿疗法。但是我们的建议一出来，可能有些机构又要说，你看，建议出来了，很快就真的限制了，赶紧来报……真是很为难。我们希望家长不要盲从、盲信。

新闻晨报：今年10月基础口译的考生人数是多少？这个数据和以前相比怎么样？

基口负责人：目前报名已经截止，报考人数与去年同期相比有所增加，我们认为，不能排除这个增长和外界将“基口”和升学挂钩，以及传闻中考试将对年龄设限有关。

新闻晨报：“基口”到底适不适合小学生？

基口负责人：基础口译不适合小学生。设立17年来，我们的考试宗旨一直没有变过。现在更不可能去迎合一些功利化的心态和动向。正是因为看到了这样的动向，最新一版的教材，我们还刻意回避了一些初中、小学可能涉及的话题。

有小学生的家长来问我们，这个考试怎么准备，我们都会说：“这个考试不针对中小学生”。

[记者手记]

别让“剧场效应”透支孩子的人生

一个原本以大学生为考试对象的英语考试，成了小学生家长追捧的对象，用心良苦的家长，指望能通过这样一张“成人证书”，增加孩子进入好初中的砝码。

但是，这样一种“指望”，却可能起不到任何作用，而只是徒增孩子负担的“无望”。

“证书助升学”的论调和风气，这两年已经在政府的减负重拳之下消散开去。15个学科化竞赛相继停办，全能五星、3E等面向小学生的社会化英语考试也纷纷“关掉”。市教委三令五申，严禁本市义务教育阶段学校将各类竞赛获奖证书、各类等级考试证书作为招生录取的依据。

但是，在某些机构和市场化自媒体的助推之下，仍然有不少家长对于让孩子“考证”这件事，焦虑、跟风、盲信。“别人学我也要学”，“别人考我也要考”的剧场效应仍在作祟，当其他比赛纷纷关停，却硬要再找出一个来，不管适合不适合，先把孩子摁进去，才算心安，才算“对孩子负责”。

家长是得到了心理安慰。但却忽略了孩子在成长中最忌讳什么——拔苗助长！

太多前车之鉴了！除了极少数天资出众的孩子，对于大多数的小学生而言，即使取得一时的成绩，却被一些压根不适合自身年龄的所谓“超前学习”压得喘不过气来，失去了对学习的兴趣，少年眼里渴求知识的光被掐灭，这其中的“得与失”，不难计算。

孩子是我们自己的。这次，连考试的主办方都要来劝劝家长们，别让孩子太早来报名。我们难道不应该停下来，想一想，这样的鸡血决定，这样的超前学习，这样违背规律的提前，到底是在对孩子负责，还是在用“剧场效应”，透支孩子的人生？

此外，即便是社会类的考试，也应该承担起应尽的社会责任。限制年龄、用身份证号码来判断孩子是否可以报名，这样的传言，我们倒是期待成为现实。