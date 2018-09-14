上理工团队研发AR智能眼镜将亮相工博会，具有多项“逆天”功能-“眼睛看哪儿，高清画面呈现到哪儿”

晨报记者 林颖颖 通讯员 董真

协助民警第一时间进行人脸识别或车牌识别，为案件侦破赢得时间；让“低头族”不再感到眼睛酸胀或颈椎疼痛，用更舒适的状态观看优质画面；弥补部分中心视场受损的视障问题，为视障患者打开更加清晰明亮的世界；将手术过程实时记录归档或远程进行手术直播，为医患争取最佳救治时间和方案……

或许很难想象，一枚轻便的眼镜便能实现上述所有的功能，这个名为理湃光晶AR智能眼镜将亮相今年工博会，让市民亲身体验科技带来的视觉盛宴。

帮民警识别人脸、车牌

看似一副普通的墨镜，却可以帮助民警随时随地进行人脸信息识别和车牌信息识别，并实时得出反馈结果，这便是理湃光晶AR智能眼镜在安防警务方面的应用。

该项目主要参与者、上海理工大学光学工程专业在读博士生张文君介绍，理湃AR智能眼镜以“第一视角交互，移动智能识别”帮助警察治安防爆防控，它可以实时摄录巡查办案过程，对于突发状况，向其他警员或警务中心进行第一时间第一视角直播，通过眼镜发送指令，同时做好相应警员调度。

帮青少年减缓视力下降

据介绍，理湃光晶AR智能眼镜具备防尘防水防高低温、低功耗散热好的特性，且重量仅为60克，属目前AR智能眼镜行业中最轻便、视觉体感最舒适、外形结构最接近于普通眼镜的AR智能眼镜。

当你久盯电脑或者手机屏幕，是否会感觉眼睛酸胀涩痛？当你躺在床上翻来覆去找不到舒适的角度观看影片时，是否希望觉得有点小郁闷？戴上理湃光晶AR智能眼镜，无需低头、弯腰，或坐、或躺、或站立的姿势，都可以实现“眼睛看到哪里，高清的画面就呈现在哪里”的状态。

不仅如此，该设备还进一步提升了使用智能设备的舒适度、便携性和健康性，为解决目前青少年因过早使用电子显示设备而造成的早期近视问题，提供有效的防御途径，它能大大减缓青少年视力的下降速度。

帮视障者清晰看世界

眼睛是观察世界的窗口，而对于视觉障碍患者来说，他们观察世界的窗口是模糊的。智慧医疗领域与上海疾控防疫中心、上海眼科医院共同创建的“AR辅助视觉诊疗系统”，由该项目组提供硬件，可以通过摄像头对外部场景以第一视角实时拍摄，采用自动变焦、智能图形识别算法、电子防抖技术增强画面辨识效果，将清晰的画面呈现在视障患者眼前。并且还可以通过视场角变换的硬件技术，弥补部分中心视场受损的视障问题，使得视障患者能够清晰地看到这个世界。

张文君说，他最期待的是把这一AR眼镜做成与正常眼镜无差别的样子来帮助那些天生弱视的儿童。“国外也有专门针对弱视患者的AR眼镜，但不仅不怎么轻便，价格还需要九万多一副，如果我们这个AR眼镜可以做到和普通眼镜无差别来帮助弱视患者的话，价格大概会是他们的十分之一。”

此外，该眼镜还有一个应用前景便是“手术直播”、“立体教学”和“远程会诊”。医生佩戴AR智能眼镜进行手术，如遇到具有代表意义或富有挑战性的特殊病例，便可以使用其无损录像功能，将手术过程实时记录归档，便于随时调档查阅或与学生分享。此外，佩戴AR眼镜“远程会诊”可以为医患争取最佳救治时间和方案，使移动医疗更智能。