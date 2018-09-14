政府支持下奋发图强-22年前的再就业大潮

晨报记者 谢克伟

当一夜之间夫妻双双没了工作，人的心境彷徨、焦虑、困惑、忐忑和无奈可想而知！这一幕真实地发生在22年前的上海，几近天文数字“百万下岗工人”家庭里。然而，当时绝大多数的下岗工人并没有因此放弃，转而更加奋发图强，经过四五年的顽强搏击，上海下岗工人顺势而为，在政府和全社会支持、帮助下，终于走出下岗困境。

举全家之力办起服务社

1996年，38岁的王国玲和丈夫从闸北副食品公司双双下岗，他们除了会卖菜很少有其它特长。于是，她利用仅有的会卖菜、知道营养搭配技能，开始为周边的幼儿园、企业送净菜。之后，她又通过市开业指导中心了解到有关开办非正规组织的信息，凭着市再就业工程领导小组办公室给她的“绿色餐桌连锁配送服务项目执行人”的确认书，她在当时的闸北区里拿到了营业发票，而后租下延长西路625号上海钟厂2500平方米的厂房，就此开办起绿色餐桌服务社，专门为学校送学生午餐。

“为了开办服务社，我卖掉了股票，又从亲朋好友那里凑足了50万元，政府贷款30万元，真可谓举全家之力、举全社会之力。”王国玲这样说，如今她开办的上海景煜餐饮管理有限公司业务已经拓展至昆明、扬州、淮安及合肥等地。

多种举措让工人再端饭碗

今年50多岁的王嘉现在是市就业促进中心的工作人员。王嘉表示，“百万下岗工人”成功再就业，得益于政府托底，全社会各方的大力支持。他举例说，再就业的关键在于职工下岗后怎么办，谁来接受他们，当时各行各业都伸出援手，只要有岗位，相关单位就会毫不犹豫地拿出来让下岗工人上岗。当时申请办理非正规就业组织，凭着市再就业办红图章，相关部门一路绿灯，在很短时间里为申办人员出具相关证明，并办理相关手续，效率是相当高的。

经过近5年的不懈努力，上海通过吸纳协管员、创办非正规就业组织、转型企业拓展业务、鼓励创业等，以及政府通过免费培训、免税、办理“协议保留劳动关系”等多项举措，逐步让下岗工人再就业，终于，百万下岗工人重新端起了饭碗。在此期间，市再就业办先后接待了80多批人员来沪取经。