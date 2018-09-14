建筑垃圾堆放点选在了电缆井上-杨浦中通雅苑部分居民：清运中还存在毁绿，要求搬迁 物业：堆放点是业委会商议决定

晨报记者 郁文艳 日前，杨浦区中通雅苑有部分居民向记者反映，小区建筑垃圾堆放点选址不当，首先是在电缆井上存在安全隐患，其次，该堆放点在设置过程中以及建筑垃圾堆放、清运作业过程中还存在毁绿、占绿现象，要求另择合适场地。对此，小区物业负责人表示，从今年首次接到居民投诉后，物业公司及时向业委会、居委会、房办反映了相关情况，

业委会于4月19日召开业主大会，经他们多次商议决定：建筑垃圾堆放点维持不变。

居民——

堆放点选址未征询意见

记者在中通雅苑看到，小区建筑垃圾堆放点位于3号楼楼道入口一侧，水泥地范围约十多平方米，与小区公共绿化带属同一区域。旁边几棵树木部分树皮掉落，疑似被撞击。堆放点周边黄土裸露，没有绿化，疑似堆放垃圾或其他人为原因造成。对于该堆放点，3号楼的居民意见较大。居民张女士介绍，她是2004年入住该小区的，也算最早一批居民，当时的建筑垃圾临时堆放点在变电箱旁，如今已经被物业划成停车位。小区建成后的一两年内，居民完成装修入住后，装修垃圾相当长一段时间内产生量就很少了。最近几年，由于房屋买卖，新的业主入住，装修垃圾又开始多起来，建筑垃圾堆放点改到了3号楼门口一旁，但改换位置并没有征询过居民意见，也没有见到任何的结果公示。

张女士还介绍，这处建筑垃圾堆放点原先并没有这么大，在靠近居民楼墙壁一侧原先有一小块草地，去年被物业铲除，浇筑了水泥地，从而扩大了堆放点的面积。此外，建筑垃圾有时会堆放到绿化带内，压坏了绿化。在平时垃圾清运过程中，作业车辆碰撞树木，树皮都掉了。张女士认为，在整个过程中，小区物业涉嫌毁绿、占绿行为。自今年年初起，多次向延吉物业反映，并向区绿化市容局等投诉，但均未获得结果。期间物业与业委会始终以没有地方堆垃圾为借口，并称业主已同意，实际从没与投诉业主面对面沟通。

与此同时，张女士还认为，该建筑垃圾堆放点选址在电缆井上，存在安全隐患。

建筑垃圾堆放点的管理、清运也有居民不满。据悉，3号楼居民联合签名反对此垃圾堆放点的选址，并将签名信交给物业，通过物业转交给业委会。

物业——

不存在违规，业委会认可

对居民的说法，小区物业负责人表示，该小区交付之初，并没有配套固定建筑垃圾堆放点，现在的建筑垃圾临时堆放点是业委会在当时经过反复查看和比较确定下来的，以解决房屋装修后建筑垃圾的堆放问题，至今已10多年了，也得到了小区业委会和大部分业主的认可。至于业主所说的变电箱旁的位置，并不是物业公司选定的，而是个别业主为贪图方便而自行堆放的。对于部分居民提议将建筑垃圾堆放点选在东门旁的绿地，业委会表示不同意。

采访中，部分居民的说法与物业回复、业委会决定存在诸多不同之处。居委会负责人告诉记者，现在这个建筑垃圾堆放点靠近3号楼墙壁一侧，原来有一点点绿化，但由于3号楼的一楼、二楼是商铺，受到餐饮店油烟的影响，长势一直不好，几乎是黄土裸露的。

那么，中通雅苑是否存在涉及绿化的违规行为，小区居民已经向杨浦区绿化市容部门反映，区绿化市容部门正在调查处理中。