宝山区持续深入开展消防安全大排查大整治行动-“白领公寓”存隐患必须逐一整改

晨报记者 倪 冬 通讯员 宋霁昊

由于部分区域靠近主城区，轨道交通较为便利，“白领公寓”在宝山不少街镇大量涌现。然而，由于许多“白领公寓”用地性质为工业用地，建设之初就未经消防部门审批，消防设施存在严重先天不足。再加上部分“白领公寓”管理混乱，租客安全意识淡薄，普遍存在私接乱拉电线、电瓶车违规充电、违规设置铁栅栏、疏散通道和出口处堆物、违规使用液化石油气钢瓶等安全隐患。

全市大排查大整治工作部署以来，宝山区高度重视、迅速响应，对“白领公寓”、“规模性租赁房”、“三合一”等场所持续开展消防安全隐患排查整治，严防隐患“回潮”。

220个房间住了近600人

“淞南文化公寓”位于宝山区淞南镇通南路167弄，这家占地4000余平方米的公寓，被管理方划分成了大大小小220个房间，最多时住宿人员达到近600人。

由于这里离轨道交通1号线通河新村站约3公里，交通相对便利，公寓出租生意一直不错。然而，对于这样一个人员如此密集的场所，宝山消防支队在突击检查时却发现，该公寓狭长的走廊内没有设置任何排烟设施，也不具备自然排烟条件。更危险的是，管理方出于防盗考虑，还在一楼的窗户上加装了防盗网。这意味着，一旦发生火灾，公寓里的住户均无法通过一楼的窗口紧急逃生，而有毒烟气又因缺乏排烟设施而极易聚集在走廊内无法排出，最终让楼内住户身处无路可逃的险境。

此外，该公寓楼下还横七竖八地停放着数十辆电动车，令原本就不宽敞的通道更加拥挤，消防车根本无法正常通行。

面对严峻情况，在宝山消防支队的指导下，属地政府淞南镇积极发挥主导作用，迅速采取措施。针对最迫切需要解决的疏散不畅影响逃生的隐患，消防部门责令公寓管理方立即制定整改措施。同时，对“淞南文化公寓”及上海松霖投资公司下发告知书，要求所有住户限期搬离隐患区域。

目前，所有住户均已经按期搬离，彻底消除了这一区域安全隐患。

一个月整治11处“白领公寓”

除了消防设施先天不足外，“白领公寓”不少租客的消防意识也有待提高，不少租客甚至违规在房间内使用电磁炉等大功率电器做饭。

“在整治此类‘白领公寓’消防安全隐患的过程中，因为涉及到许多租客的切身利益，难度非常大。”宝山消防支队一位防火参谋说，针对这一难题，消防支队防火监督员联合派出所民警、属地政府工作人员往往需要多次上门宣传，开展火灾案例警示教育，才能最终获取租客的理解和配合，最终消除隐患。

据统计，今年8月份以来，仅宝山区淞南镇就对11处存在严重消防安全隐患的“白领公寓”进行了集中整治，共督促整改火灾隐患47处。

为进一步加强对“三合一”、“规模性租赁房”等消防重点房屋的信息管理与预警提示，宝山消防主动对接区公安分局人口办，协调加强消防重点房屋信息维护工作，在分局“房屋（人口）基础信息采集系统”中新增“沿街商铺”、“规模租赁”、“单位宿舍”等三个关键词。在采集登记人员信息时，系统将会对相关信息进行主动预警提示：如发现违规住人等情况，可在第一时间责令整改。

重点场所“体检式”排查

当前，正值夏秋季节转换，大型商业综合体、宾（旅）馆文物建筑等场所客流量聚集，用火用电量增多，火灾风险也随之加大。近期，宝山消防支队联合文物、民宗、旅游等职能部门，对全区16家大型商业综合体、23处文物保护单位及全区宾（旅）馆场所开展消防安全“体检式”排查。

排查中，消防监督员重点对各单位消防安全主体责任落实情况进行了检查，主要查看单位消防安全制度运行情况，以及消防安全管理方面是否存在漏洞。对设有自动消防设施的单位，全部进行了实地联动测试。凡发现消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的，均依法进行处罚，并倒查消防技术服务机构责任。